Una discusión, un vidrio roto y un motociclista fallecido: investigan qué ocurrió en el choque fatal de San Martín El hecho ocurrió en Rawson y Bahía Blanca.

Este domingo, se conoció el trágico episodio en San Martín cuando un motocicista perdió el control tras chocar con un auto y caer con violencia al suelo pero con el correr de las horas se conocieron detalles del hecho. Ahora investigan una discusión previa que derivó en la caída del motociclista.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.50 de este domingo, en la intersección de calles Rawson y Bahía Blanca, San Martín, cuando un fuerte altercado entre motociclistas y los ocupantes de un auto derivó en la muerte de uno de los involucrados.

Según fuentes policiales, por la zona circulaban en dirección sur a norte un Suzuki Fun, conducido por Fabián Vega Olivera, quien viajaba acompañado por su pareja Viviana Elizabeth Sosa. En el mismo sentido se desplazaban dos motocicletas Yamaha FZ: una manejada por Carlos Walter Quiroga y la otra por su hijo, Fabián Andrés Quiroga.

En ese contexto, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría originado una discusión entre los motociclistas y la pareja del automóvil al momento de un sobrepaso. En medio del conflicto, Carlos Quiroga golpeó con su casco el vidrio de la ventanilla del acompañante, provocando su rotura.

Ese movimiento hizo que perdiera la estabilidad, impactara primero contra el costado izquierdo del Suzuki y luego cayera hacia su derecha, chocando contra la moto que conducía su hijo. Ambos motociclistas terminaron tendidos sobre la banquina este. Carlos Quiroga falleció en el lugar, mientras que su hijo fue trasladado por una ambulancia al Hospital Rawson con una fractura en una mano.

En el sitio trabajaron personal de la Unidad Fiscal, División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes. Se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia.

Por disposición judicial, Fabián Vega quedó detenido y alojado en sede de la Comisaría 20ª, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente lo sucedido.