Choque fatal en el camino a Chile: dos camioneros murieron al chocar e incendiarse sus vehículos Los choferes son de nacionalidad argentina y chilena. Además, un auto colisionó desde atrás con uno de los camiones y sus ocupantes sufrieron lesiones.

Dos camioneros murieron en Mendoza, en la Ruta nacional 7, en el camino a Chile por el Paso internacional Cristo Redentor, luego del choque frontal e incendio de dos transportes de carga que conducían en sentido contrario.

En tanto, que un auto colisionó con uno de los camiones desde atrás, y los cuatro ocupantes del rodado menor, entre ellos, una nena de 8 años, sufrieron lesiones.

Según informaron Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, el trágico incidente ocurrió alrededor de las 23.30 del domingo, a la altura del kilómetro 1.090 de la ruta 7, pasando Potrerillos.

El chofer argentino de un camión con semi marca Maldonado transportaba alfalfa y se dirigía al oeste cuando, por razones que se investigan, se abrió hacia el carril contrario e impactó de frente a otro transporte de carga Volvo de patente chilena en dirección al este.

Un automóvil Renault Megane, que circulaba en el mismo sentido con cuatro personas a bordo, colisionó de atrás al camión chileno.

A raíz del impacto, ambos transportes de carga volcaron hacia la banquina sur y se prendieron fuego, mientras que los dos camioneros quedaron atrapados en las cabinas. Personal de emergencias y bomberos voluntarios de Luján de Cuyo llegaron hasta el lugar del siniestro, pero no pudieron extraer a los transportistas, que fallecieron en el incendio.

Según la cartera de Seguridad, las víctimas fatales fueron identificadas como Andrés Astudillo González, de nacionalidad chilena, y Fernando Sebastián Heredia (argentino).

Respecto al Renault Megane involucrado en el choque, sus cuatro ocupantes se encuentran heridos. El conductor de 38 años y dos mujeres de 38 y 44 sufrieron traumatismos moderados y fueron trasladados al hospital del Carmen. Además, una niña de 8 años quedó internada, también con traumatismo moderado, en el Fleming de Ciudad.

Durante algunas horas de la madrugada de este lunes, Gendarmería Nacional interrumpió el tránsito en la ruta 7 entre Mendoza y Uspallata. Sin embargo se logró despejar el camino y la ruta para el paso Cristo Redentor se encuentra habilitada.