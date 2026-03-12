Impactante choque entre dos camionetas en Ruta 14: dos muertos y cuatro heridos

Un fuerte choque frontal entre dos camionetas dejó dos personas muertas y cuatro heridas en la Ruta Provincial 14, en Santa Fe . De acuerdo con los reportes oficiales, el siniestro ocurrió en las primeras horas de la mañana, cuando una densa niebla cubría la zona y reducía considerablemente la visibilidad.

Violento choque en cadena en Caucete: un motociclista fue hospitalizado en grave estado

Según informó Rosario3, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 6.50, entre una camioneta Chevrolet S10 y un vehículo utilitario en el que viajaban cinco personas. Y señaló que la Comisaría 13ª de Villa Mugueta constató el fallecimiento de dos ocupantes del utilitario, mientras que los otros tres pasajeros fueron trasladados con heridas al Samco de Bigand. El conductor de la camioneta también resultó herido fue derivado al Samco de Villa Mugueta.

Renzo, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bigand, afirmó en el programa Cada Día (El Tres) que en el utilitario viajaban un total de cinco personas. Y que las víctimas corresponderían a quienes ocupaban los asientos delanteros.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar poco después del impacto y constataron que dos de los ocupantes habían fallecido a raíz de la violencia del choque.

Las autoridades locales informaron que la ruta permanece cortada en ese tramo y se implementaron desvíos locales para redirigir el tránsito. Personal de Policía Vial y Bomberos continúa trabajando en la zona, mientras los peritos llevan adelante las tareas de investigación para determinar las causas exactas del siniestro.

De acuerdo con los datos preliminares, la niebla intensa en el sector fue un factor determinante en el desenlace del accidente, una condición que suele afectar la circulación en la región durante las primeras horas del día. Las autoridades recomendaron a los conductores circular con extrema precaución y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.

Santa Fe, marcada por la tragedia

Hace dos días ocurrió otro accidente fatal en dicha provincia. Una camioneta colisionó con un colectivo que transportaba agentes del servicio penitenciario de Santa Fe, en la autopista Rosario-Santa Fe, entre Timbúes y Maciel. Ambos conductores fallecieron en el lugar. Al menos ocho personas resultaron heridas y fueron derivadas a hospitales de la zona, tres de ellas en estado delicado.

image Otro choque se cobró varias vidas en Santa Fe hace unos días

Según los primeros informes de la fiscal Melisa Serena, de la sede de San Lorenzo del Ministerio Público de la Acusación, una camioneta Fiat Toro habría invadido el carril contrario e impactado contra el colectivo de la empresa Laguna Paiva, que trasladaba a personal penitenciario. La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 45, en dirección a Santa Fe.

Tras el choque, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó el traslado en helicóptero de una agente penitenciaria lesionada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. La joven, de 25 años y residente en Rosario, sufrió un traumatismo cerrado de tórax y permanece en estado reservado.

Otros dos pasajeros del colectivo, de 32 y 37 años, domiciliados en Monte Vera y Laguna Paiva, fueron trasladados al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria con politraumatismos. Uno de ellos presentó una fractura expuesta en la pierna izquierda y una fractura en un dedo de la mano derecha.

“El accidente ocurrió cerca de las 11 y participaron una camioneta y un transporte de pasajeros. Las víctimas fatales son los conductores de ambos vehículos. El equipo de criminalística trabaja en el lugar para determinar la mecánica del hecho”, explicó Marcos Escajadillo, director de Protección Civil.

Los heridos leves fueron asistidos en el Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo. Tienen entre 21 y 32 años y presentaron politraumatismos.