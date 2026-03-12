Escándalo en Misiones: una mujer denunció por abuso sexual a un intendente

Denunciaron al intendente de Caraguatay, en Misiones , por el delito de abuso sexual . L a denuncia fue presentada por una empleada del Concejo Deliberante de esa localidad el 25 de febrero. Al ser un funcionario electo, Mario Darío Peyer cuenta con fueros, por lo que no puede ser detenido hasta que se inicie un proceso de desafuero.

Luego de la denuncia, el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico dispuso una restricción de acercamiento entre el funcionario y la víctima de 30 años.

Según informó Misiones Online, la denunciante aseguró que durante meses fue víctima de situaciones de acoso laboral y personal por parte del intendente. En su testimonio señaló que el hecho más grave ocurrió el 4 de septiembre de 2025, dentro del edificio del Concejo Deliberante.

De acuerdo con su relato, ese día el jefe comunal llegó al lugar para entregarle un regalo por el Día de la Secretaria. Mientras conversaban en una oficina, el funcionario habría cerrado la puerta y, tras un forcejeo, abusado sexualmente de ella.

También afirmó que, después del presunto ataque, le dijo a Peyer que iba a recurrir a la Justicia. Sin embargo, él le habría respondido que nadie le iba a creer. Incluso, habría mencionado la posibilidad de gestionar el traslado de su pareja, que trabaja como policía.

La denunciante ratificó los hechos ante la Justicia de Misiones

Esta semana, la causa sumó una segunda presentación de la mujer, quien denunció que el funcionario habría pasado con su auto por la puerta de su casa y le dejó un mensaje intimidatorio.

Por su parte, este miércoles la denunciante ratificó la acusación y amplió su declaración con nuevos detalles sobre los episodios que dijo haber sufrido.

Además, mencionó a una persona que podría aportar información importante. “Seguramente se va a citar al testigo, porque la denunciante habló de alguien que habría presenciado situaciones previas que comenzaron como un acoso”, contó una fuente consultada por Misiones Online.

Por otro lado, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, le solicitó al acusado que pida licencia de su cargo y se ponga a disposición de la Justicia.