Estupor por una doble muerte: perdieron la vida César Svierz y Juan Manuel Fernández

Un peatón y un motociclista fallecieron en las últimas horas en distintos hechos viales registrados sobre rutas de la provincia de Misiones . Ocurrieron en Fracrán y en Leandro N. Alem, ambos casos investigados por la Policía.

El primero de los episodios se registró alrededor de las 20:15 de ayer sobre la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 1018, en la localidad de Fracrán, jurisdicción de San Pedro. En ese lugar, un peatón identificado como César Damián Svierz , de 52 años, murió tras ser atropellado por un automóvil.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre fue impactado por un Volkswagen Gol Trend conducido por un hombre de 50 años, que circulaba en sentido Fracrán–San Vicente. La víctima encontraba intentando cruzar la calzada cuando se produjo el choque.

El médico policial examinó el cuerpo y determinó que presentaba múltiples politraumatismos, estableciendo como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio traumático. En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Fracrán, dependiente de la Unidad Regional XIV.

Horas más tarde, ya en la madrugada de este domingo, otro siniestro fatal se registró sobre la ruta provincial 4, a la altura de la rotonda de acceso a Alem. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 5:20, cuando chocaron un camión Iveco conducido por un hombre de 35 años y una motocicleta Honda Wave de 110 cc.

En el rodado menor circulaban Juan Emanuel Fernández, de 22 años, quien conducía la moto, y viajaba de acompañante una mujer. A raíz del fuerte impacto, el joven falleció en el lugar, mientras que la mujer resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital SAMIC de Alem, desde donde fue derivada finalmente al hospital de Oberá.

Las primeras averiguaciones indican que el camión intentaba ingresar a la ruta desde la salida de una estación de servicio, en sentido San Javier–Alem, momento en que habría colisionado con la motocicleta que circulaba en sentido contrario.

En los sitios trabajaron efectivos policiales, peritos de Criminalística y médicos policiales, mientras que las autoridades judiciales dispusieron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrieron estos siniestros.