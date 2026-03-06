Conmoción por la muerte Marcelo Ojeda: los detalles del caso.

En Posadas, investigan un hecho donde hallaron el cuerpo sin vida dle hombre que, creen, pudo haber sido empujado por otra persona.

Un hombre fue hallado sin vida tras caer de un tercer piso y su primo fue detenido en la investigación. La víctima fue hallada en el estacionamiento de un edificio de la avenida Gómez Portiño en Posadas, Misiones, informó diario El Territorio. La Policía investiga una posible pelea ocurrida momentos antes en el departamento desde donde habría caído.

Cerca de las 4 de la madrugada de este viernes, un llamado al 911 alertó sobre una persona con una lesión cortante en el cuello en la zona de la pista de skate. En el lugar, efectivos de la Comisaría Decimosexta de la Unidad Regional I asistieron a Marcos Á. (27), quien fue trasladado a un centro de salud y permanece con custodia policial.

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron que el hombre habría protagonizado momentos antes una pelea con su primo en un departamento ubicado sobre la avenida Gómez Portiño.

Minutos después, alrededor de las 4:40, los efectivos localizaron en el sector de estacionamiento de un edificio situado en avenida Gómez Portiño al 1300 el cuerpo sin vida de Marcelo Ojeda Krejzezúk (31), domiciliado en la provincia de Corrientes.

En el lugar intervinieron el Juez de Instrucción N.º 3, Fernando Verón, y la Fiscal Amalia Spinatto, junto a Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.