6 de marzo de 2026 - 08:42

Conmoción por la muerte Marcelo Ojeda: los detalles del caso

En Posadas, investigan un hecho donde hallaron el cuerpo sin vida dle hombre que, creen, pudo haber sido empujado por otra persona.

Conmoción por la muerte Marcelo Ojeda: los detalles del caso.

Conmoción por la muerte Marcelo Ojeda: los detalles del caso.

Foto:

Dolor por la muerte de una referente del teatro argentino
Dolor por la muerte de una referente del teatro argentino

Foto:

Un hombre fue hallado sin vida tras caer de un tercer piso y su primo fue detenido en la investigación. La víctima fue hallada en el estacionamiento de un edificio de la avenida Gómez Portiño en Posadas, Misiones, informó diario El Territorio. La Policía investiga una posible pelea ocurrida momentos antes en el departamento desde donde habría caído.

Leé además

Muerte en un accidente de tránsito.

Murió Germán Montiveros en un grave accidente de tránsito
La escuela donde el alumno de 17 años se dio un disparo en Misiones.

Conmoción en una escuela: un alumno de 17 años se disparó en el pecho frente a sus compañeros

Cerca de las 4 de la madrugada de este viernes, un llamado al 911 alertó sobre una persona con una lesión cortante en el cuello en la zona de la pista de skate. En el lugar, efectivos de la Comisaría Decimosexta de la Unidad Regional I asistieron a Marcos Á. (27), quien fue trasladado a un centro de salud y permanece con custodia policial.

A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron que el hombre habría protagonizado momentos antes una pelea con su primo en un departamento ubicado sobre la avenida Gómez Portiño.

Minutos después, alrededor de las 4:40, los efectivos localizaron en el sector de estacionamiento de un edificio situado en avenida Gómez Portiño al 1300 el cuerpo sin vida de Marcelo Ojeda Krejzezúk (31), domiciliado en la provincia de Corrientes.

En el lugar intervinieron el Juez de Instrucción N.º 3, Fernando Verón, y la Fiscal Amalia Spinatto, junto a Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.

Las primeras diligencias permitieron establecer que el incidente se habría originado en un departamento del tercer piso del edificio, desde donde, por causas que se investigan, la víctima cayó hacia el sector de estacionamiento.

En el marco de la investigación, Marcos Á. fue detenido en averiguación del hecho, mientras que el cuerpo de la víctima será sometido a autopsia médico legal para determinar las circunstancias de la muerte.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El lugar donde ocurrió la tragedia vial

Murió Mario Leandro Torres en un accidente de tránsito

rosario: discutio en una barberia, volvio con un arma y mato a un bebe de un ano

Rosario: discutió en una barbería, volvió con un arma y mató a un bebé de un año

Se llama Santiago y sus familiares iniciaron una búsqueda porque no llegó al colectivo en el que viajaría a San Luis. 

Desesperada búsqueda de un menor que desapareció en San Juan antes de viajar a San Luis

choque fatal en rawson: murio un joven de 18 anos tras el impacto entre un auto y una moto

Choque fatal en Rawson: murió un joven de 18 años tras el impacto entre un auto y una moto