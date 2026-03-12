Graves inundaciones en Tucumán: en emergencia, con suspensión de clases y evacuados

Las intensas lluvias que azotan Tucumán desde el fin de semana han dejado un panorama crítico en múltiples localidades del interior provincial. C on más de 1.000 personas evacuadas en escuelas convertidas en centros de asistencia, rutas provinciales y nacionales cortadas por derrumbes y árboles caídos, y el río Marapa desbordado en niveles históricos.

La localidad de La Madrid, en el departamento Simoca, se convirtió en el punto más crítico de la emergencia tras el desborde del río Marapa, que alcanzó niveles históricos por las precipitaciones acumuladas en Tucumán y en Catamarca, que alimentan diques. El río avanzó sobre todo el pueblo, de cerca de 6.000 habitantes, este martes a la madrugada y hay casas con más de un metro y medio de agua. Más de 300 familias se instalaron sobre la ruta nacional 157, el punto más elevado de la zona, en donde el gobierno montó carpas para asistir a los damnificados. Ninguno quería alejarse demasiado de sus casas por temor a robos, por lo que se montó un dispositivo especial de seguridad con agentes de la Policía. El gobernador Osvaldo Jaldo recorrió este mediodía la zona más afectada junto a funcionarios de su gabinete para supervisar las tareas de asistencia y drenaje.

Ante la urgencia de reducir los niveles de inundación, el ministro de Obras Públicas Marcelo Nazur siguió de cerca la realización de dos rupturas en la ruta nacional 157 para facilitar el escurrimiento del agua acumulada. La primera intervención se ejecutó pasadas las 11 de la mañana cerca del acceso a La Madrid, y una segunda aproximadamente a las 13, a 50 metros del primer punto. "Hemos decidido cortar la ruta para ayudar a drenar el agua y tratar de pasar lo más rápido posible esta situación", explicó y detalló que el operativo cuenta con tres máquinas sobre orugas, camiones cargadores y personal de Vialidad trabajando desde la noche anterior. El funcionario estimó que, si no llueve en las altas cumbres, el agua comenzaría a descender desde esta noche.

Tras la decisión del gobierno tucumano de suspender las clases hasta el viernes, decisión que abarca también a los establecimientos privados, la ministra de Educación Susana Montaldo, puso a disposición todas las escuelas de la provincia para la asistencia de los damnificados. Hasta el momento, 23 establecimientos educativos funcionan como centros de evacuación, en donde se atiende a alrededor de 1.000 personas de las ciudades de Graneros, La Cocha, Leales, Alberdi, Río Chico, Simoca, Bella Vista y otras zonas afectadas, se informó a Ámbito. Los alumnos retomarán las actividades el próximo lunes 16 de marzo, una vez evaluadas las condiciones de los edificios y de los caminos de acceso.

Diques en tensión: el informe oficial

El ministro de Obras Públicas Marcelo Nazur brindó un detallado parte técnico sobre el estado de los principales embalses tucumanos, revelando una situación que combina control operativo con alerta permanente. De acuerdo al funcionario, el embalse Escaba -ubicado en la zona serrana del oeste tucumano, en el sur de la provincia- opera en cota de labio de vertedero, lo que significa que el caudal de aporte es igual al de erogación. El dique se encuentra liberando 250 metros cúbicos por segundo, un volumen que ya generó consecuencias inmediatas en la zona sur provincial. "El río Marapa creció producto de las erogaciones en el dique Escaba, aportes del arroyo San Francisco y toda el agua de la zona, lo que genera desbordes en distintos puntos, causando la inundación en el pueblo de La Madrid", expresó Nazur.

Con mejor panorama, el dique Celestino Gelsi (conocido como El Cadillal), ubicado al norte de San Miguel de Tucumán, la capital, se mantiene en cota de espera de crecientes. En la actualidad recibe 200 metros cúbicos por segundo y eroga 150, lo que permite -según el funcionario- "posibilidades amplias de maniobras para controlar la situación". Los equipos técnicos mantienen monitoreo permanente sobre el comportamiento de los embalses y los ríos, con el objetivo de administrar los caudales y prevenir mayores inconvenientes en las zonas afectadas, agregó.

"Basta de demoras": el reclamo nacional

Mientras la provincia gestiona la crisis con recursos propios, el diputado nacional tucumano Pablo Yedlin elevó la tensión política al presentar un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados que exige la intervención urgente del Estado Nacional. "Tucumán no puede esperar más. Detrás de cada cifra hay una familia que lo perdió todo. Es desgarrador ver a nuestros vecinos evacuados y sus hogares destruidos por el colapso de drenajes y la crecida de los ríos", expresó.

El legislador fue tajante al calificar la asistencia federal: "No es un ruego, es una obligación federal". Su proyecto de declaración incluye cuatro ejes: Asistencia financiera directa para la reconstrucción de infraestructura vial y urbana colapsada; refuerzo en seguridad social, con un aumento excepcional y urgente de la Asignación Universal por Hijo para familias damnificadas; un plan de contingencia sanitaria que contemple recursos técnicos y materiales para mitigar riesgos en zonas anegadas, y apoyo productivo con fondos extraordinarios para recuperar la actividad económica provincial. Yedlin denunció que las intensas precipitaciones provocaron "inundaciones, daños en infraestructura pública y afectación directa a miles de familias" en distintas localidades de la provincia.

El pronóstico

Ámbito consultó sobre qué sucederá con el estado tiempo a Cristofer Brito, del Servicio Meteorológico Nacional con sede en Tucumán, quien detalló que en las últimas 48 horas llovieron en algunas zonas alrededor de 200 milímetros, lo que implica que en dos días precipitó el equivalente al histórico mensual. "Así de crítica es la situación y a esto se le sumaron las lluvias que ya vienen ocurriendo desde mediados de enero", dijo. Enumeró a La Cocha, Juan Bautista Alberdi, Aguilares, Concepción, Monteros y Famaillá, ciudades en donde se superaron entre 700 a 1.200 milímetros de lluvia, lo que representa más del 70% de la precipitación que debe caer en todo el año.

"El pronóstico nos indica que habrá mejoras temporarias hasta el martes o miércoles de la próxima semana, lo que implica que en algunos momentos del día no se van a registrar lluvias pero -en líneas generales- el tiempo seguirá inestable con lluvias, lloviznas y algunas tormentas aisladas", señaló Brito. De acuerdo a los datos del SMN, agregó que el martes y miércoles de la próxima semana habría algunas precipitaciones y podrían marcar el fin de este ciclo húmedo en Tucumán debido al ingreso de aire un poco más fresco y un poco más seco. "Esto provocaría que se interrumpan las precipitaciones en nuestra provincia y en gran parte del noroeste argentino, que viene atravesando esta misma situación de lluvias prolongadas en el tiempo", cerró.