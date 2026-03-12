Habló la influencer que denunció a Chelo Torres de "Grupo Green" por abuso sexual

Chelo Torres de Grupo Green fue detenido tras haber sido acusado de abuso sexual . E ste lunes, una tiktoker vinculada al mundo de la música lo denunció por violación y esta madrugada la policía lo detuvo en su casa de Villa Fiorito , donde también se secuestraron computadoras, teléfonos y el auto del cantante.

La mujer expuso que el artista —que ya había estado en prisión por este mismo delito— le insistió para verla y ella accedió con la ilusión de poder entrevistarlo. Sin embargo, la salida se convirtió en un infierno.

“Empezó a tocarme la pierna y no me gustó. Me sentí muy incómoda. Me quise bajar y dijo que no. Me besó, se me tiró encima y me empujó. Abusó de mí, literalmente. Me violó. ¿Qué puedo decir?“, contó al aire de un noticiero de Telefe.

La joven explicó que intentó defenderse y que le dio un golpe a una luz que había arriba de una de las puertas creyendo que así podría llamar la atención, pero ningún vecino se percató de que algo raro sucedía dentro de la Volkswagen Suran negra.

“Le dije que me deje ir y asquerosamente me volvió a besar. Fue terrible. Hablo con músicos, pero nunca me imaginé esto” , agregó entre lágrimas.

image Chelo Torres del Grupo Green fue detenido en la madrugada de este jueves.

Por qué había estado preso Chelo Torres de Grupo Green

En abril de 2009, el Tribunal Oral en lo Criminal N°6 de Morón condenó a tres años y ocho meses de prisión a Torres por abuso sexual a una menor de edad.

El caso se inició en 2006 cuando una mujer denunció al cantante de cumbia por haber abusado a tres de sus hijas, dos adolescentes y una nena de 6 años mientras él vivía en su casa.

La denunciante dijo que en octubre de ese año encontró al músico con una de las menores en la cama, por lo cual decidió echarlo de la casa y denunciarlo ante la Policía.

Sin embargo, Torres se fue con otra de sus hijas, de 15 años. De la joven abusó durante más de medio año y la dejó embarazada.

Pese a ello, el cantante de cumbia fue juzgado por el ataque a la menor de las hijas de la mujer, que al momento del juicio ya tenía 9 años. Las agresiones habrían ocurrido entre 2004 y 2006.

Finalmente, el tribunal lo condenó a 3 años y 8 meses de prisión, aunque se le sumaron cuatro meses más para unificar la condena de una causa anterior por lesiones.