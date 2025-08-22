[VIDEOS] Violenta reacción de “El Guascazo” al aceptar perpetua: “Lo volvería a hacer”, dijo a los gritos el femicida Fue en la audiencia de este viernes, en el juicio abreviado por la muerte de Yanina Pérez ocurrida en Angaco en 2024. Se espera el fallo al mediodía.

Este viernes se lleva adelante la audiencia de juicio abreviado por el femicidio de Yanina Pérez, en el que el único señalado es Ariel Omar “El Guascazo” Pérez.

Hubo momentos de tensión cuando la jueza de la causa le preguntó – como indica el procedimiento- si aceptaba la pena de reclusión perpetua, el acusado se levantó y comenzó a vociferar.

Cuando la jueza Flavia Allende, una de las integrantes del tribunal junto a Gerardo Fernández Caussi y Federico Rodríguez, nombra los hechos que se le imputan y diciendo que él es responsable de asestarle 8 puñaladas que le dieron muerte a Flavia Pérez, el acusado lo aceptó.

“Ella me amenazó que iba a matar a mis hijos”, dijo. La jueza insiste, “lo está aceptando”, a lo que Pérez respondió ofuscado: “Sí, sí y lo volvería a hacer”.

En ese momento se le indicó si aceptaba la pena de reclusión perpetua, y fue cuando Pérez se levantó y comenzó a gritar, impaciente. "Sí, sí, firmo y me voy", respondió mientras le ordenaban que volviera a sentarse y a los gritos decía : "No me siento nada, porque no se me dan los huevos, me quiero ir a la pij

