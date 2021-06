Tadeo Berenguer y Jorge Cocinero debaten en vivo en los micrófonos de Radio Sarmiento, en el programa A Todo o Nada.

*¿Cómo harán para captar votos de sus rivales y del estamento alumnos que tuvo poca participación?

Tadeo Berenguer: Sabemos que va a ser difícil, pero vamos a trabajar fuerte para llegar a todos los que no participaron en estas elecciones.

Jorge Cocinero: Hemos hecho una lectura profunda y en esta elección ha habido una distribución muy pareja entre los participantes. Se ve que nos están solicitando de que haya diálogo y eso es lo que hay que hacer, pero sin desconocer que ese 42% debe ir a elegir sin ninguna limitación en relación al referente que tenía.

*¿Qué universidad Pos-Pandemia proponen?

Tadeo Berenguer: La pandemia vino a poner en evidencia una circunstancia que no teníamos prevista y nos habíamos acostumbrado a la presencialidad . Somos una de las últimas universidades a las que se les aprobó el sistema de virtualidad y esto evidenció una falencia que teníamos. Se ha demostrado que con pandemia o sin ella, hay que seguir dando oferta virtual a los alumnos. Debemos mejorar la conectividad dentro de la universidad y hacer grandes inversiones en equipamiento. Las carreras a distancias llegaron para quedarse y eso permitirá aumentar la cantidad de alumnos.

Jorge Cocinero: Nosotros hablamos de una Universidad moderna, con carreras adecuadas a la tecnología actual. Debemos pensar qué es lo que nos está demandando la sociedad para poder ofrecérselo mediante carreras a distancia. Vamos a tratar de ir madurando y estableciendo un nexo con la virtualidad. Lo positivo de todo esto es que nos relacionamos con el mundo con la virtualidad, podemos tener un profesor de altísimo nivel dándonos clases en cualquier lugar el mundo, es cuestión de empezar a sincronizar.

*Propuestas para bajar la deserción estudiantil

Tadeo Berenguer: Nuestra universidad está rezagada en nuevas ofertas. El estudiante hoy no sólo estudia, en la actualidad debe trabajar y debemos recrear carreras cortas. La Universidad debe salir a la sociedad para ver qué necesita la comunidad y las empresas. Además, hay que gestionar becas con las empresas para los alumnos.

Jorge Cocinero: Tenemos la obligación de ponernos a pensar en los estudiantes que trabajan o que tienen una vida familiar. Estos estudiantes deben cumplir sus ciclos y eso se hace a través de una oferta que combine lo presencial y lo virtual, dependiendo de lo que le convenga al estudiante. Debemos pensar de manera complementaria, no de manera excluyente.

*¿Qué propuesta tiene para mejorar ese sistema de concursos de docentes?

Tadeo Berenguer: Ya tenemos una carrera docente, después de muchos años de debate, y va a permitir el ingreso, tránsito y egreso de los docentes. Nuestro sistema de concursos se ha demorado por cuestiones presupuestarias y es algo que debe revertirse.

Jorge Cocinero: La universidad no estuvo a la altura a la que tenía que estar en los últimos 9 años en relación a los concursos. Creo que la carrera docente viene a suplir el error, pero no quiere decir que puede ingresar cualquiera, se debe rendir para ingresar y luego seguir demostrando que puede seguir ocupando el puesto.

*¿Con que partido político coinciden?

Tadeo Berenguer: Yo no tengo ni tuve participación activa en ningún partido, pero toda persona es un ser político. En la universidad es necesaria la pluralidad de opiniones. Nuestro espacio está conformado por un amplio abanico de pensamientos políticos.

Mi proyecto y espacio es amplio y se ha visto manifestado al ganar en todos los estamentos de la universidad. Yo no soy del PJ, lo importante es trabajar sin tintes políticos con el gobierno nacional, provincial y municipal.

Jorge Cocinero: He sido muy claro en que no tengo ninguna participación política en ningún partido. Toda la vida me dediqué a la vida profesional privada, docente y a la vida política universitaria. De ninguna manera está mal tener una afiliación política, pero mi línea es independiente. Tengo pluralidad dentro mi equipo y justamente lo que buscamos es aunar el esfuerzo de los distintos pensamientos para que la universidad sea pluralista e independiente.

Desmiento totalmente mi inclinación hacia la derecha y hacia el ex presidente Macri. Reitero que nunca pertenecí a ningún partido político. Sin embargo creo en la política, soy un acompañante de las políticas que se generan.

*Escuela de música

Tadeo Berenguer: Hay que trasparentar la gestión. El problema de la Escuela de Música son empresas que son seleccionadas, después quiebran. Hay que tener mejor tino para la selección de las empresas.

Jorge Cocinero: El mayor problema es que la calle está pavimentada para llevar el agua para alcanzar la culminación de la obra. Vamos a gestionar con el gobernador para que se pueda finalizar, si bien escapa un poco la órbita universitaria, debemos convertirnos en articuladores para que la obra pueda terminarse.

*Críticas a Berenguer de sus rivales en Ingenieríapor una gestión "chata y problemas en gestionar los trabajos en pandemia"

Tadeo Berenguer: Tuvimos un espaldarazos con el 50 por ciento de los votos dentro de tres listas. En las críticas hubo una intencionalidad política, más que otra cosa.

Fui atacado mucho por el tema pos terremoto, pero tomamos las soluciones que pudimos con los escasos recursos que teníamos. Llevamos un año y medio sin presupuesto.

*Posición frente a la política educativa nacional

Tadeo Berenguer: a este gobierno le tocó el peor momento y tuvo que afrontar el abandono que venía sufriendo la universidad. La próxima gestión universitaria debe ir a Buenos Aires, actualmente no tenemos vínculos. Nuestra universidad debe tener una oficina en Buenos Aires para poder gestionar y salir adelante.

Jorge Cocinero: La política educativa de Nación se a adecuado bastante a lo que ocurrió con la pandemia y ocurrió con la virtualidad de nuestra universidad. Sin embargo, necesitamos cambios, nuevas acciones a nivel educativo. Nosotros queremos proponerlas a nivel nacional y vamos a acompañar a todo lo que se refiera al mejoramiento educativo. Ya no es solamente lo que propone Cocinero, sino toda la comunidad universitaria basada en el diálogo fluido y consensuado.

*¿Qué posición tienen ante el gobierno provincial?

Tadeo Berenguer: La pandemia fue tan inédita que todas las buenas intenciones se vieron frenadas por este frente que tuvieron que abordar. El aspecto social y educativo el gobierno provincial lo lleva muy bien. La relación gobierno y universidad está deteriorada, hubo una falta de vínculo de la universidad con el medio.

Jorge Cocinero: He visto un gobierno equilibrado a nivel provincial frente a la pandemia, creo que ha sido muy organizado. Si nosotros ganamos las elecciones vamos a profundizar mucho el diálogo y el trabajo conjunto con el ejecutivo provincial, que durante el último tiempo ha sido muy escaso.

*¿Qué estilo de conducción prefiere respecto a la relación gobierno/universidad, el de Gioja o Uñac?

Tadeo Berenguer: En los últimos años se viene dando una buena relación.

Jorge Cocinero: Creo que son marcadas las diferencias entre Uñac y Gioja. El gobierno actual siempre tiene una respuesta rápida frente a los acontecimientos. El ejecutivo actual es más abierto que al anterior, que era más autoritario. En cuanto a la relación, creo que debemos encontrar lazos de unión entre la Universidad y el Gobierno, para dar respuestas concretas a la sociedad.

*El 95% del Presupuesto se va en sueldo y eso lo maneja Nación, ¿cómo hacer para que sea más eficiente?

Tadeo Berenguer: Hay dos frentes a abordar: uno es ir a Nación a plantear nuestras problemáticas y la otra es esbozar que no todas las unidades sean vistas de igual manera. Hace un año y medio que no tenemos presupuesto.

Jorge Cocinero: faltó gestión. Tenemos que distribuir respecto a las necesidades, los requerimientos son muchos y el presupuesto está acotado a la parte administrativa. Vamos a trabajar para un presupuesto más participativo y abierto.

*Respecto a la gestión de Nasisi ¿qué cosas cambiaría y cuáles sostendría?

Jorge Cocinero: hay dos cosas muy importantes: la primera gestión fue más abierta y participativa en donde todos teníamos un grado amplio de participación. Se hicieron muchas cosas. En la segunda gestión esto disminuyó y no fue lo que esperábamos. El balance general es positivo.

Tadeo Berenguer: Hay que marcar que la primera gestión fue muy creativa y a la vanguardia. Después se volcó a una gestión muy verticalista y centralizada. Eso hizo mucho daño.

* ¿Qué plan específico tienen para hacer la Universidad Accesible?

Tadeo Berenguer: tenemos que abordar esas situaciones. Hay una oficina de discapacidad pero que no tiene una estructura funcional. A estas oficinas hay que darles un peso. En cuento a infraestructura hay que hacer esfuerzos urgentes para mejorar los edificios.

Jorge Cocinero: Cuando armamos nuestro plan lo hicimos en 4 pilares y el primero fue la inclusión. Inclusión en todos sus órdenes, desde infraestructura hasta los problemas de género.

*¿Se sintió atacado por su rival?

Tadeo Berenguer: Salvo esto que escuché de que estoy respaldado por el ingeniero Gioja y que me parece que algunos están aprovechando. Como ya dije, en mi espacio hay una pluralidad de ideas que enriquece.

Jorge Cocinero: Creo que hay un grado de respeto y compañerismo importante. No he sentido ningún tipo de ataque.