En el PJ, que conduce Sergio Uñac, no cayeron para nada bien las señales que ha estado enviando el actual intendente de Pocito, Armando Sánchez, las que giran en torno a que no se presentará para competir por la reelección. El jefe comunal viene golpeado tras una gestión que ha sufrido diferentes críticas, como la deficiente prestación de servicios, pero, aun así, en el oficialismo apuestan a que juegue para que aporte el caudal electoral que tenga, cualquiera que sea. Según trascendió de fuentes calificadas, el mensaje que ha enviado es que no quiere ser de la partida para perder frente a rivales internos, como el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, que es casi un hecho que volverá a anotarse para ir por el sillón municipal. El malestar radica en que en el renombrado frente San Juan por Todos (SJxT) esperaban contar con la sumatoria de los votos que pudiera obtener para conseguir el mejor resultado posible en el departamento que está ubicado en cuarto lugar en cantidad de electores, lo que contribuirá a alimentar el número global del Gobernador, que va por un nuevo mandato.

Este medio intentó comunicarse con Sánchez, pero no contestó los llamados. De cara a la presentación de candidaturas, establecida para el 25 de marzo, se verá su jugada.

Pocito, además, no es cualquier departamento, ya que se trata del terruño del Gobernador, municipio que condujo en dos oportunidades (2003-2007 y 2007-2011) y que fue su trampolín político. Sus sucesores fueron gente de su riñón, como Aballay (2011-2015 y 2015-2019) y el propio Sánchez, que antes había estado al frente de la cartera social de la provincia en la gestión uñaquista. Por eso, las fuentes explicaron que el hoy jefe comunal viene siendo parte de un proyecto político y, si es necesario que juegue, aun a riesgo de caer, tiene que hacerlo.

El nuevo esquema de votación que regirá el 14 de mayo, el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), el cual es igual a Lemas, permite que se acumulen los votos de los candidatos (a intendente y gobernador, por ejemplo) de un mismo frente y que vayan a parar al que salió primero, lo que le sirve para competir con el rival de otra alianza, que puede utilizar el mismo mecanismo de "tributación". En ese escenario, una estrategia revela que, mientras más listas haya dentro de una coalición, hay mayores chances de cosechar diferentes adhesiones.

Ahí radica el interés en que Sánchez vaya por la reelección, aunque sea para sumar sufragios. La figura que tiene su peso (por su paso tras dos gestiones) y que viene trabajando fuerte es el Ministro de Desarrollo Humano. La otra carta disponible del frente SJxT es el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, quien también viene desarrollando una tarea en el territorio. Al ser consultado, el funcionario había indicado en Radio Sarmiento que no descartaba la posibilidad de anotarse y que todo iba a depender de la decisión del Gobernador y presidente del PJ.

En la elección 2019, Sánchez, con el respaldo de Uñac, consiguió el triunfo con el 62 por ciento de los votos. Además de la pandemia, su gestión se vio afectada por el terremoto de 2021, que afectó viviendas precarias, y las inundaciones provocadas por las lluvias de ese año. A todo eso se le sumaron las quejas de los vecinos por la prestación de servicios y el desarrollo de obras municipales. En la legislativa 2021, el frente oficialista redujo su caudal al 51 por ciento, aunque la ventaja sobre Juntos por el Cambio (JxC) fue de 16 puntos. La caída porcentual del entonces Frente de Todos se vio reflejada en los distintos departamentos, dado que pegó fuerte el impacto de la oleada de rechazo al Gobierno nacional.

Ahora, el rebautizado frente SJxT apunta a conquistar un caudal fuerte de votos. Bajo la línea de Uñac, el bloquismo lanzó su candidato y, por su parte, el giojismo está impulsando a un dirigente. Por el lado de la principal alianza opositora, tras perder al postulante a la Intendencia en 2019, entre sus filas perfilan dos concejalas (ver recuadro).

Unidos por San Juan

La principal alianza opositora, que se llamará Unidos por San Juan (UxSJ), tuvo como candidato a intendente en 2019 a Néstor Fabián Romera, pero se alejó del espacio y ahora está dentro del oficialismo, habían asegurado distintas fuentes del departamento.

En la actualidad, las que suenan con fuerza para candidatearse a la Intendencia pocitana son dos concejalas: una de ellas es Laura Palma, de Producción y Trabajo, y la otra es Belén Barboza, del Pro.

Las fuentes también agregaron que el partido municipal Acción y Compromiso, que lidera el comerciante Víctor Maldonado, está en alianza con el frente que conduce, a nivel provincial, el diputado nacional Marcelo Orrego.

Otros espacios

El presidente del bloquismo, Luis Rueda, había confirmado y acompañado el lanzamiento del candidato del partido: Mario Gaitán, quien es concejal y actual presidente del Comité departamental. La fuerza política está dentro de la línea que encabeza el gobernador Sergio Uñac en el renombrado frente San Juan por Todos.

El giojismo, a su vez, está impulsado a Daniel Salvadó, sobrino del presidente del Concejo Deliberante de Rawson, Juan Carlos Salvadó, dijeron fuentes departamentales.

Por su parte, el Frente Renovador, que encabeza Franco Aranda, aún no tiene una figura visible, mientras que en el sector libertario, que lidera el partido ADN, viene sonando Matías Sirera, indicaron las fuentes.

Claves

Electores

Según el padrón de las legislativas 2021, Pocito tiene 45.838 electores, lo que lo ubica en el quinto lugar en la provincia, sólo por detrás de Rawson, Capital, Rivadavia y Chimbas y por arriba de Santa Lucía.

Gestiones

Pocito es el bastión de Sergio Uñac, quien lo gobernó en dos periodos. Luego, fue el turno de su mano derecha Fabián Aballay, quien también tuvo dos gobiernos. Lo sucedió Armando Sánchez.

Concejo

El Concejo Deliberante de Pocito cuenta con ocho integrantes. El oficialismo hoy tiene seis y JxC metió dos. De acuerdo al censo 2022, dentro de cinco años pasará a estar compuesto por 10 concejales.