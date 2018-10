Elías Álvarez, director de Defensa al Consumidor y miembro de la Junta del PJ en Rivadavia

El clima caldeando en la Junta Departamental de Rivadavia del Partido Justicialista es, a esta altura, imposible de disimular. Es que esta vez trascendió las paredes del ocasional salón de reuniones en una nota que publicó DIARIO DE CUYO sobre los fuertes dichos de Elías Álvarez quién trató de "maricones " y "maestra ciruela" a integrantes de ese espacio político.

Es que si bien el exintendente luego intentó calmar las aguas pidiendo disculpas, puertas adentro el ruido que generó fue mayúsculo al punto que un dirigente departamental salió a contestarle públicamente.

"El tono de Elías Álvarez no fue el mejor. Excedió el límite, pero después se disculpó", dijo Matías Sotomayor al programa Diario de Mediodía, un activo joven del peronismo rivadaviense que es Secretario de Derechos Humanos del PJ.

Matías Sotomayor

Pero fue por más, al reconocer que -a su entender- Álvarez apuntó a su condición sexual: "Yo no escondo mi condición, lo de maricón lo sentí como un tiro por elevación y yo no estoy dispuesto a soportarlo. Que se use un comentario así, direccionado o no, para denigrar a una persona no está bien".

Sotomayor sugirió que Álvarez debe dar un paso al costado en el armado del PJ de ese departamento y dijo que otros dirigentes ya se lo hicieron saber al actual Director de Defensa al Consumidor.

La otra apuntada por el exintendente fue Cristina Nacif -a quien le llamó "maestra ciruela"- que por el momento decidió no hablar sobre el tema