Reunión en la junta. Fue en la noche del martes pasado, aunque los detalles trascendieron recién ayer. La fuentes aseguraron que hubo buen clima, hasta que habló Álvarez.

"Maricones" fue el término que utilizó Elías Álvarez, funcionario del Gobierno, para referirse a todos aquellos que hablan los temas internos con el gobernador Sergio Uñac, sin pasar por la Junta del PJ en Rivadavia. Y "maestra ciruela" fue el título que usó al dirigirse a la docente universitaria Cristina Nacif, quien había manifestado su postura diferente ante la estrategia electoral de cara a 2019. Según reconstruyeron cinco fuentes de distintos sectores del departamento, esas definiciones lanzó el director de Defensa al Consumidor y miembro de la Junta en la reunión partidaria del martes. En el encuentro, el que recogió el guante ante la primera calificación fue el dirigente Matías Sotomayor, quien le recriminó la actitud. Y Nacif le contestó que no iba a permitir el maltrato, según contaron las fuentes. Los protagonistas y otros referentes prefirieron no hablar, aunque sí lo hizo Álvarez, quien explicó que sus palabras fueron sacadas de contexto, que no apuntó a ninguna cuestión sexual ni de género y que le pidió disculpas a Sotomayor y que aclaró las cosas con Nacif en ese momento. Y, por la dudas, resaltó su alineamiento a la conducción de Uñac.



La situación desató un escándalo, ya que los asistentes saltaron a favor de los que respondieron los agravios. Bajo la gestión de Uñac, Álvarez siguió al frente de la Dirección de Defensa al Consumidor y en la Junta de Rivadavia es secretario de Adoctrinamiento. Exintendente, es parte de la vieja guardia de la estructura departamental justicialista, junto al presidente Moisés Lara, Luis Moyano y Raúl Alonso. La conducción de la Junta es objeto de críticas dentro del peronismo provincial debido a su falta de recambio y sus diferencias intestinas, que han llevado a que no tengan un referente que asome para competir por la Intendencia. De hecho, el peronismo perdió las elecciones contra el basualdista Fabián Martín en 2015, quien, en ese escenario, tiene chances de repetir. Inclusive el último jefe comunal del PJ puro fue el propio Álvarez en el período 2007-2011, quien, por los enfrentamientos internos, no pudo repetir y lo sucedió Ana María López, una integrante del entonces frente oficialista.



La disputa del martes estalló frente a una propuesta de la cúpula de la Junta, que apunta a la constitución de un "foro" entre aquellos que tienen aspiraciones de llegar a la Intendencia para comenzar a mostrarse entre los vecinos y escuchar sus reclamos y ofrecer propuestas, todo bajo el control de la estructura partidaria. Pero hay sectores que no avalaron la iniciativa, dado que aún no quieren figurar, prefieren armar sus estrategias, construir o esperar la definición de Uñac, el líder del PJ provincial. Entre ellos aparecen los espacios del exdirector de la Obra Social Provincia, Marcelo Delgado; de Ruperto Godoy, del concejal Leonardo Lorenzo y de Sotomayor, destacaron las fuentes.



Álvarez reconoció que habló de "mariconadas", pero no refiriéndose a una cuestión sexual sino a la cobardía de ciertos dirigentes que hablan mal de otros por la espalda y le llevan "alcahueterías" al presidente del partido cuando "los trapitos se lavan puertas adentro". Por eso, resaltó que no es quien para oponerse a que el que quiera hablar con Uñac lo haga y este lo reciba, por lo que remarcó su acompañamiento al liderazgo del Gobernador. Para evitar malentendidos, admitió que le pidió disculpas a Sotomayor, quien se había sentido aludido. Sobre los dichos a Nacif, sostuvo que la conoce desde años y que luego de la reunión hablaron y quedó todo aclarado. Así, se mostró molesto porque, supuestamente, descontextualizaron sus palabras.

En el Concejo

El justicialismo tiene un solo representante en el Concejo Deliberante de Rivadavia: se trata del edil Leonardo Lorenzo. El cuerpo legislativo cuenta con otros dos referentes del espacio de la exintendente Ana María López, quien integra el frente que conduce Sergio Uñac. La mayoría responde al basualdista Fabián Martín.

Recambio

El electorado de Rivadavia es uno de los más exigentes. Esa característica ha quedado demostrada en las últimas elecciones, en las que, cuando los vecinos no convalidaron una gestión, quitaron la posibilidad de la reelección al intendente respectivo. Fueron los casos de Elías Álvarez y de Ana María López.

Prórroga partidaria y resultado legislativo



La conducción de la Junta del PJ en Rivadavia, al igual que el resto, fue prorrogada luego de que el gobernador y presidente del partido, Sergio Uñac, tomara tal decisión. La medida la definió en abril y se extenderá hasta fines de 2019.

Por otro lado, pese a que el justicialismo rivadaviense perdió en 2015 a manos del basualdista Fabián Martín, revirtió el resultado en las legislativas de 2017. En esta última contienda le sacó una considerable ventaja al frente Cambiemos, pero hubo una gran diferencia. El que traccionó con fuerza fue el propio Uñac, quien se puso la campaña al hombro, plebiscitó su gestión y remarcó que los candidatos a diputados y senadores habían sido elegidos por él para defender los intereses de los sanjuaninos en el Congreso nacional. En la puja en Rivadavia de 2019 se verá si el postulante a la Intendencia tiene el peso suficiente para dar pelea.