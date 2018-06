El presidente Mauricio Macri instó hoy a la dirigencia de Cambiemos a mantener la ‘serenidad‘ ante los ‘palos en la rueda que nos pongan‘ y aseveró que ‘estamos yendo por el camino correcto‘.

‘Cuanto más irracionalidad, más irresponsabilidad y más palos en la rueda nos pongan, más serenidad tenemos que mostrar‘, sostuvo Macri esta tarde en el cierre de un encuentro de la Mesa Nacional de Cambiemos, que se realizó en Salta.Asimismo, el mandatario pidió a los dirigentes del oficialismo: ‘No aflojemos y sigamos transmitiendo convicción‘.

‘Estamos yendo por el camino correcto‘, agregó el Presidente aunque reconoció que ‘al día de hoy todavía no están resueltas cosas que nos ponen en situación vulnerable‘.Según un comunicado de Cambiemos, Macri sostuvo que seguirá trabajando ‘con honestidad y compromiso para construir una Argentina justa y equitativa‘ y subrayó la importancia de ‘actuar con coherencia y demostrar todos los días, en cada cosa, que hacemos lo que decimos y no que decimos una cosa y hacemos otra‘.

Macri exhortó a los dirigentes y legisladores del frente en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero a no dejarse influenciar por aquellos que ‘siempre piensan que está todo mal y que se la pasan criticando al arquero que no ataja los penales en vez de criticar a los que hacen los penales‘.‘Nos debemos un debate serio y decirle a la gente la verdad de las cosas que estamos haciendo mal para poder corregirlas, que es lo va a venir‘, sostuvo el primer mandatario y agregó que no se puede continuar con el actual déficit fiscal tras ‘setenta años de engañarnos y gastar lo que no tenemos‘.

Al respecto, el Presidente apuntó que ‘todos los países que tuvieron equilibrio y respeto por su ciudadanía crecieron mucho más que la Argentina‘ y manifestó que ‘con la verdad y recuperando ese elemento central que es la confianza, vamos a poder construir una Argentina justa y equitativa‘.También destacó que ‘con mucho esfuerzo nos fuimos alejando de ese nivel de fragilidad absoluta‘ que tenía el país a fines de 2015, cuando se encontraba ‘al borde del precipicio, en default, con cepo, sin energía y aislado del mundo‘.

Recordó que las estadísticas confirman que ‘13 de 15 sectores de la economía han crecido con mucha fortaleza, basados en la inversión, en los últimos siete trimestres consecutivos‘ y destacó que ‘lo que necesitamos es darle el apoyo, el acompañamiento del Estado‘ a esos sectores ‘para que seamos socios y no una carga‘.

En ese sentido, sostuvo que ‘ese es el desafío en el que estamos comprometidos, no solo en la austeridad, sino en la simplificación de trámites‘ que está impulsando el Gobierno porque la decisión oficial es ‘terminar con todos esos cucos, monstruos y trabas que todo lo demoran y que generan una sociedad que ampara la corrupción‘.

El plenario de Cambiemos contó con la participación de Rogelio Frigerio, Fernando de Andreis, Carolina Stanley, Patricia Bullrich, Humberto Schiavoni, Francisco Quintana, Sebastian García de Luca, Gustavo Valdés, Ricardo Colombi, José Cano, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, entre otros dirigentes.

Por su parte, el senador y apoderado del PRO, Humberto Schiavoni instó a seguir trabajando ‘para fortalecer y consolidar a Cambiemos todos los días y en todos los distritos, independientemente de los procesos electorales‘ y destacó la importancia de ‘tratar de llegar con una oferta unificada y con listas únicas de consenso buscando ser la mejor alternativa‘.

A su turno, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, afirmó que ‘estamos convencidos de que este es el camino correcto‘ y agregó: ‘Cuesta hablar con la verdad y sabemos que eso tiene un costo, pero va a servir para sacar al país adelante. Sabemos del esfuerzo que está haciendo la sociedad, también el Presidente, y en estos momentos difíciles tenemos que mostrar nuestro mayor compromiso‘.

Por la Unión Cívica Radical, el diputado nacional y ex titular del Plan Belgrano, José Cano, hizo un llamado a ‘poner lo que hay que poner para garantizar la reelección del presidente Macri‘ y dijo que ese tiene que ser ‘el primer objetivo‘. También manifestó su confianza por ‘el nivel de cohesión‘ que ha alcanzado el equipo de Cambiemos y aseveró: ‘Dejamos de ser una fuerza electoral para transformarnos en una coalición de Gobierno‘.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio un informe sobre la lucha contra el narcotráfico y dijo que en Argentina se terminó aquel paradigma de que ‘la droga entraba en el país y se distribuía con impunidad y facilidad. En estos dos años y medio demostramos que la lucha contra el narcotráfico está siendo reconocida por la población‘.Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se refirió a las políticas para resguardar y garantizar los derechos de los sectores más vulnerables al señalar que ‘estamos haciendo un gran esfuerzo para poner al país de pie‘ trabajando ‘con transparencia‘.

La Mesa Nacional de Cambiemos avanzó además con reuniones sectoriales con las mesas de cada provincia para analizar propuestas conforme a las realidades de cada distrito.