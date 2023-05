Luego de conocer la resolución del Tribunal Electoral Provincial (TEP), que habilitó la elección el domingo para todas las categorías, menos gobernador y vice, Marcelo Orrego, líder de la subagrupación opositora Cambia San Juan, cuestionó con dureza la medida al punto que indicó que "es un escándalo institucional" porque "se está violando la Constitución Provincial, la que indica que la elección para gobernador y vice tendrá lugar conjuntamente con los diputados provinciales del año que corresponda". También afirmó que, con comicios divididos, "se está desconociendo lo que dice el fallo de la Corte Suprema porque dispuso una suspensión completa". En ese marco dijo que se va a presentar una acción judicial, la que "se está analizando con los abogados cuál es la mejor acción a seguir". Desde el punto de vista político, indicó que la medida favorece al uñaquismo, mientras que al cierre de esta edición, desde el espacio estaban evaluando si los candidatos de la subagrupación Cambia San Juan iban a competir el domingo, ya que no presentarse era una posibilidad.

Previo a la resolución del TEP, desde el orreguismo veían que una elección el domingo para cargos comunales favorecería al sector uñaquista, mientras que a ellos los perjudicaba. Es que hay candidatos a intendentes oficialistas que están bien posicionados, por lo que no les sería problema no contar con la presencia de Uñac. Diferente situación se presenta para Cambia San Juan, en la que ven que el diputado nacional de Juntos por el Cambio es la figura más importante, incluso en los distritos. El TEP indicó que la boleta estará completa, con las cinco categorías, ya que los modelos están oficializados, por lo que las categorías de gobernador y vice estarán dentro del cuarto oscuro, aunque no serán tenidas en cuenta a la hora del escrutinio. En ese marco, desde Cambia San Juan estaban evaluando mantener las candidaturas o si convenía darles de baja.

La judicialización del proceso electoral había sido adelantada por el espacio orreguista previo a que el TEP confirmara la medida. En conferencia de prensa, el candidato a vicegobernador, Fabián Martín, había indicado que "vamos a hacer un planteo judicial" porque "bajo qué argumento la provincia se haría cargo del costo de la elección municipal, si no hay comicios para cargos provinciales. Además, se oficializó una lista completa", por lo que "si esto llega a suceder, sería una crisis institucional profunda, grave".

Además de los fundamentos expresados ante la presa, en contacto con este medio, Orrego fue más allá al indicar que "el artículo 185 de la Constitución Provincial dice que la elección de gobernador y vice tendrá lugar conjuntamente con la de diputados provinciales del año que corresponda", por lo que se está yendo en contra de la carta magna. También afirmó que la provincia de "Tucumán reconoció el fallo de la Corte y suspendió toda la elección". Así, dijo que "lo que está pasando en San Juan es terrible. La verdad que no tiene antecedentes".

Eso no fue lo único, ya que, consultado sobre si cree que la decisión del TEP tiene un trasfondo político, con la intención de favorecer a los candidatos del uñaquismo, Orrego dijo que "por supuesto, porque se está desobedeciendo a la Corte Suprema y la resolución no tiene nada que ver con lo que dice la Constitución Provincial. Es inusitado lo que está pasando en la provincia".

Los titulares de Actuar, Dignidad Ciudadana, Pro y UCR apoyaron al líder de Producción y Trabajo.

Sobre el voto del domingo, el abogado de la subagrupación, Oscar Cuadros, había indicado que "la persona que concurra a votar, debe saber con toda claridad qué se está eligiendo. No puede elegir a un intendente que está en una misma boleta con un candidato a gobernador que no está compitiendo en ese momento. Sería una burla a la voluntad popular".

Protagonistas

Marcelo Orrego -Candidato a gobernador

Fabián Martín- Candidato a vice

“Si la elección se hacía el domingo para todos los cargos, como estaba prevista, de ninguna manera estaba garantizado que ganaba el oficialismo como dicen en Nación.

Iba a ser una elección muy pareja y nosotros teníamos altas expectativas, inclusive, entendíamos que íbamos a ganar”.

Susana Laciar - Candidata y abogada

“Los apoderados de Cambia San Juan hicieron una presentación ante el TEP para que aclare la situación ante la resolución de la Corte Suprema porque nosotros entendíamos que el fallo abarca a todas las categorías”. El TEP le rechazó el planteo ya que indicó que la elección se realiza el domingo.

Oscar Cuadros - Abogado de Cambia San Juan

“La Corte Suprema se expidió sobre la categoría gobernador y vice, porque esos son los términos en los cuales se solicitó la medida cautelar. Estimamos que la resolución

de la Corte será rápida porque, con los antecedentes, no se ha tomado más de 10 días para dar una definición”.