El intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, afirmó en los micrófonos de Radio Sarmiento que existe la voluntad política de acompañar el proyecto oficial para que la provincia tenga una ley de coparticipación que contenga parámetros objetivos de reparto de los fondos. Sin embargo, aclaró que harán escuchar "sus aportes".

La declaración se da después que se generara malestar en el Gobierno porque los funcionarios de cuatro de las comunas lideradas por Cambiemos no firmaran el documento con los lineamientos básicos de la iniciativa.

"Hay buena fe de todos los intendentes. En la última reunión los secretarios de Hacienda debían traer la información a los municipios para que sean los intendentes quienes tomen la decisión", dijo.

"Vamos a acompañar, trabajar y aportar. ¿Qué problema hay de tiempos? hace años que no la tenemos. No hay necesidad de que sea un sí o un no. Hay cuestiones que podemos aportar y lo ponemos en la mesa", agregó.

"No habrá inconvenientes para que la ley salga", cocnluyó.