El intendente de Ullum, Leopoldo Soler, puso en duda su continuidad dentro del Frente Cambiemos por las diferencias que mantiene con las políticas nacionales del macrismo. Aunque el senador Roberto Basualdo, padrino político del jefe comunal, reconoció las críticas, se mostró confiado en que seguirá en el frente.

"Soler nunca fue una persona de quedarse callada y está bien que así sea. Si tiene diferencias con las políticas nacionales es correcto que las diga, pero no creo que esto signifique una ruptura. Estoy seguro que todos los intendentes del frente, incluido Leopoldo, seguirán trabajando con nosotros y acompañando", dijo el legislador nacional a este medio.

El intendente de Ullum remarcó que pertenece a Producción y Trabajo, que no está dentro de Cambiemos y que "me resulta muy difícil verme alineado a un Macri reelecto". Pero también sostuvo que para tomar una definición "hay que esperar", porque "no están claras muchas reglas del juego".

"Con Soler tenemos y seguiremos teniendo una excelente relación. Puede hacer toda la autocrítica que quiera, pero vamos a seguir trabajando juntos", concluyó.

Ruptura del bloque basualdista en el Concejo de Sarmiento

"Nunca tuve tanto diálogo con él, lo respeto pero no hemos hablado. No conozco sus motivos para dejar el bloque, pero como se va gente también se suma otra", dijo Basualdo respecto al alejamiento del concejal de Sarmiento , Ariel Furio.

Según Furio, las razones de este movimiento se sustentan en la falta de diálogo con Basualdo y, principalmente, que no coincide con las políticas del macrismo. "No me parece nada bien que el espacio siga a raja tabla cada medida del presidente Macri, de las cuales muchas no coincido", dijo el edil a este diario.