Pasado. En las elecciones generales de 2015, Roberto Basualdo encabezó a lista opositora como candidato a gobernador. Junto a él participaron Gustavo Núñez ,de 9 de Julio; Miguel Atampiz, de Zonda y Soler, de Ullum.

El futuro político de Leopoldo Soler es una incógnita. El intendente de Ullum, que llegó a ese cargo de la mano del basualdismo, partido del cual es autoridad, puso en duda bajo qué esquema jugará en las elecciones de 2019. Es que, según manifestó, no se ve alineado en el frente Cambiemos, que a nivel nacional se encamina a llevar a Mauricio Macri a la reelección. Mientras que en el ámbito provincial, teniendo en cuenta que se avecinan comicios separados de Nación, indicó que su lealtad es hacia Roberto Basualdo y como este no será candidato, postergó su definición hasta conocer quién encabezará la oferta opositora. En ese marco, cuestionó al Gobierno nacional y se mostró cercano a Sergio Uñac, del que señaló que tiene una excelente relación y comparte "muchísimas cosas de su gestión", aunque aseguró que bajo ningún concepto puede jugar dentro del Frente Todos.



Ullum es uno de los pocos distritos, junto a Caucete, Rivadavia, Santa Lucía y 9 de Julio, que está en manos de la oposición local y que desde el punto de vista político, están pintados de amarillo, con más o menos intensidad, con el frente Cambiemos a nivel nacional. En ese lote también estaba Zonda, pero el intendente Miguel Atampiz decidió abrirse para jugar dentro del Frente Todos, algo que hizo en las legislativas del año pasado. Hace una semana, su par de 9 de Julio, Gustavo Nuñez, había indicado que no descartó sumarse a las filas del oficialismo que conduce Uñac si recibe un llamado de Casa de Gobierno. Inclusive, el rivadaviense Fabián Martín viene lanzando críticas a la gestión macrista. Por otro lado, el santaluceño Marcelo Orrego propuso modificarle el nombre a Cambiemos por otro con representación local si las elecciones son separadas, en una clara señal de desmarque.



En el caso del ullunero, el dirigente criticó al macrismo por la suba de tarifas y el reparto de la ayuda social. En contraposición, destacó que la administración uñaquista "ha sido un pilar fundamental de mi gobierno. Desde el punto de vista financiero, he obtenido recursos de la provincia sin los cuales no hubiese sido posible subsistir". Cabe recordar que con la ley de Coparticipación Municipal impulsada por el Ejecutivo, Ullum comenzará a recibir el año que viene casi el doble de fondos que lo que percibe hoy.



En lo político, Soler remarcó que pertenece a Producción y Trabajo, que no está dentro de Cambiemos y que "me resulta muy difícil verme alineado a un Macri reelecto". Pero también sostuvo que para tomar una definición "hay que esperar", porque "no están claras muchas reglas del juego". Así, dio a entender que está casi descartado su acompañamiento al macrismo en los comicios nacionales mientras que en el escenario local sembró interrogantes. Por un lado, remarcó que todo depende de quién sea el candidato a Gobernador por la oposición porque Basualdo, del que dijo que le debe fidelidad y lealtad, no será de la partida.



En el hipotético caso de que apueste a abrirse de Cambiemos y busque apoyo en la figura de Uñac para mantener la intendencia, Soler deberá sortear un escollo. Si bien resaltó que "con la llegada de Uñac se abrió una expectativa total y diferente", aclaró que "bajo ningún concepto" será parte del Frente Todos, porque muchos de sus integrantes son exintendentes de los que dijo que ha venido denunciando en la Justicia.