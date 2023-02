La idea que venía madurando el bloquismo, plasmada por este medio en noviembre, terminó de cerrar y el presidente Luis Rueda confirmó que el partido pondrá candidatos propios en las elecciones legislativas de este año. "Es una decisión tomada, por pedido de la dirigencia", resaltó el conductor de la fuerza política. Así, saldrán a la cancha postulantes que competirán por puestos de senadores y diputados nacionales dentro, "en principio, del frente que venimos acompañando", que es la sociedad con el PJ en el renombrado frente San Juan por Todos (SJxT). Uno de los que se ha propuesto para pelear por un lugar en la Cámara baja es Edgardo "Chango" Sancassani, mientras que Rueda reconoció que "Alejandro Bravo me ha comentado de su intención" y que "en cuanto a las mujeres, lo he estado hablando con Laura Adámoli (vicepresidenta)".

Las definiciones se dieron luego de que, el viernes pasado, la Convención del partido autorizara a Rueda a sellar alianzas electorales de cara al comicio provincial del 14 de mayo, en lo que es un hecho que se reeditará un trabajo en conjunto con el justicialismo (ver recuadro).

En la contienda local, en el bloquismo venían analizando la posibilidad de presentar una lista de candidato a gobernador y armar postulaciones en al menos 10 departamentos, con intendentes, concejales, diputados departamentales y proporcionales. Todo ello dentro de la coalición que conduce el gobernador Sergio Uñac, bajo el paraguas del nuevo esquema electoral, el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), el cual es igual a Lemas, y que permite que los votos de los aspirantes de una misma alianza se acumulen y vayan a parar al que salió primero, lo que le sirve para competir con el rival de otro frente.

La idea se enmarcaba en que el partido comenzara a tener vuelo propio y sacar al ruedo a dirigentes para empezar a posicionarse como alternativa. No obstante, Rueda confirmó que, al anotarse Uñac en la competencia provincial, el bloquismo no presentará candidatos para el máximo cargo para no generar "una fricción innecesaria" entre los militantes, además de reconocer el peso del peronismo en el armado en los departamentos, ya que puede poner a varias figuras (que acumulen sus votos) frente a uno que pueda impulsar el bloquismo.

De todas formas, como la fuerza política irá dentro de la línea interna del Gobernador, meterá postulantes en varios distritos, como Capital, Rawson, Chimbas, Rivadavia, Santa Lucía y Pocito, por mencionar algunos.

Al poner candidatos, será una forma de exponerse y mostrar qué caudal tiene el bloquismo, de cara a seguir creciendo hasta para poder lograr, en 2027, cierta independencia del PJ. En esa jugada se enmarca la definición de impulsar competidores para los puestos de senadores y diputados nacionales, cuya elección se dará en agosto a través de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), instancia que es eliminatoria, y la general de octubre.

Como falta tiempo, Rueda señaló que "hay que ver cómo se va a armar a nivel nacional y definir qué candidato presidencial se apoyará. Estamos abiertos a escuchar propuestas de acompañar a otra alianza, pero, por ahora, se viene hablando de llevar una opción dentro del frente que venimos acompañando".

El presidente dijo que Sancassani fue uno de los promotores de la idea, quien indicó que el bloquismo tiene que posicionarse como opción y que se pone a consideración por su experiencia legislativa.

Apoyo y prórroga

El presidente del bloquismo, Luis Rueda, consiguió el aval de la Convención, que dirige Augusto Rago, para sellar alianzas electorales de cara al comicio del 14 de mayo. Es un hecho que el partido de la estrella firmará la sociedad con el PJ, tal cual la viene efectuando desde 2007. No fue lo único, ya que también se definió la prórroga de los mandatos de las autoridades hasta abril del año que viene, para que la renovación partidaria no se vea en el medio de las elecciones provinciales y las nacionales de agosto y octubre. Rueda había asumido el 21 de abril de 2021 y su gestión al frente de la fuerza política vencía en ese mes de este año. Bajo su impulso, se modificó la Carta Orgánica y se extendió el mandato de las autoridades a cuatro años, pero no incluye el gobierno del pocitano.

