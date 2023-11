El Ejecutivo propuso ayer a las personas que ocuparán los cargos permanentes que se abrieron en el Tribunal de Cuentas, luego de que tres de sus integrantes renunciaran tras dos décadas. Así, el defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, fue postulado para la presidencia; el concejal giojista Elio Frack como vice y el secretario General de la Gobernación, Juan Flores, como vocal. En ese marco, el vicegobernador electo Fabián Martín, de Juntos por el Cambio (JxC), salió al cruce y dijo que "no es oportuno que un gobierno que está en retirada designe a los miembros" del organismo de control del gasto público, además de resaltar que tampoco "es ético y nunca nos consultaron sobre el asunto". En el interbloque de JxC señalaron que hoy analizarán la postura que tomarán en la sesión de mañana y no se descarta una votación en contra, la que no influirá en el resultado, dado que el oficialismo tiene la mayoría para hacer las designaciones, pero representaría una señal de rechazo.

La crítica de Martín no es nueva. Tres meses atrás, había mostrado su disconformidad cuando se abrieron las inscripciones para ocupar 14 cargos en la Justicia y el oficialismo se mostró dispuesto a cubrir la vacante que había dejado Isaac Abecasis en la presidencia del Tribunal de Cuentas. El vicegobernador electo había señalado que "los órganos de control y, especialmente, en la Justicia no pueden ser politizados. No queremos militantes ni funcionarios".

A principios de este mes, se sumaron las renuncias de la vicepresidenta Graciela Chaves y el vocal Aldo Molina. Los tres habían sido designados durante la gestión de José Luis Gioja. Por eso, Martín destacó ahora que "no corresponde que, a menos de 20 días de irse, este Gobierno esté cubriendo cargos o vacantes. Está en retirada y no es correcto". También criticó que la actual gestión "designe jueces y fiscales", en referencia al concurso de 14 cargos judiciales, cuyos nombramientos de magistrados se producirá en la sesión del 30 de este mes.

La discusión por los puestos en el Tribunal de Cuentas no es menor, ya que se trata de un órgano clave en el control posterior del gasto público de las reparticiones del Ejecutivo, los municipios, empresas del Estado y organismos descentralizados, entre otros.

La Constitución indica que los puestos de presidente, vice y vocal son propuestos por el Gobierno y designados por la Legislatura. Dichos funcionarios permanecen en sus lugares mientras dure su buena conducta y sólo pueden ser removidos a través de un Jury de Enjuiciamiento. Además, hay dos vocales transitorios, que corresponden a la primera y segunda minoría en la Cámara de Diputados, los que duran cuatro años en sus funciones y pueden ser reelectos. En ese sentido, Luis Rueda, presidente del bloquismo y legislador electo, dijo que les corresponde un lugar como segunda minoría (contarán con tres bancas) y que es posible que el actual vocal, Daniel Pérez Celedón, sea propuesto para continuar por un período más. En cuanto al bloquista disidente Enrique Conti, quien fue impulsado por Producción y Trabajo desde 2015, suena que seguirá, aunque no está confirmado.

Los tres propuestos y los que aún están

Pablo García Nieto - Para la presidencia

Viene del riñón uñaquista. Abogado, fue concejal, diputado y hoy es el defensor del Pueblo. El 14 de mayo fue elegido como diputado departamental por Rawson. Su reemplazante es Sonia Ferreyra.

Elio Frack - Para la vicepresidencia

Fue asesor en la Intendencia de Juan Carlos Gioja y en la interna contra el uñaquismo de 2020. Fue reelecto concejal en Rawson. Su sucesor será Maximiliano Alessi.

Juan Flores - Para la vocalía permanente

Contador, es hombre de confianza de Uñac. Inició su carrera política en el municipio de Pocito. En 2007 fue concejal y, en 2011, fue secretario de Hacienda. Hoy es Secretario General de la Gobernación.

Enrique Conti - Vocal de la primera minoría

Fue impulsado por Producción y Trabajo en 2015 y 2019. Su continuidad aún no fue confirmada. Fue diputado, ministro de Economía e intendente de la Capital.

Daniel Pérez Celedón - Vocal de la segunda minoría

El contador es vocal transitorio y fue propuesto por el bloquismo en 2019, luego de un consenso interno. Va camino a ser postulado nuevamente.