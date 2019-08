Luego de haber participado del cierre de campaña de Alberto Fernández en Rosario, el mandatario provincial se dio tiempo para analizar las PASO del domingo y, en ese contexto, lanzó algunas críticas a la gestión de Mauricio Macri y anticipó, incluso, algunas decisiones políticas de su gestión en San Juan.

-En el orden local, más allá de los cambios obvios en el Gabinete como Desarrollo Humano, Minería y Hacienda, ¿van a haber otros cambios? ¿Cuándo los anuncia?



-Yo estoy haciendo un análisis ministerio por ministerio. Estamos evaluando objetivos que nos propusimos en el 2016 y los resultados que hemos obtenido. Estoy mirando nombres por supuesto, pero nada puede ser encaminado antes del 27 de octubre porque en definitiva nada se resuelve el 11 de agosto. Va a ser todo después de la elección general.



-Y en la manera de gestionar, ¿planea continuidad ciento por ciento o tiene pensado algún giro en alguna áreas específica?



-Yo creo que obviamente en lo medular es la misma gestión, es el mismo gobernador, tiene que haber continuidad de las cosas que hemos iniciado, pero tiene que haber un equilibrio entre la consolidación de lo que logramos y la necesidad de poder incorporar nuevos horizontes.



-Se dice que Alberto Hensel se queda en Minería, ¿es verdad?



-No lo he definido aún, le reitero, eso se va a definir después.



-Pero, ¿es descabellado?



-De ninguna manera. Es un funcionario muy valioso en un área muy compleja. Alberto Hensel podría ser un buen ministro de Minería de la Nación, por ejemplo. Ha desarrollado experiencia hasta en situaciones de crisis que no cualquiera tiene.



-¿Lo va a proponer?



-Es muy difícil responder eso, aún no se sabe quién va a gobernar el país después de diciembre.



-¿Algún otro cambio?



-Le insisto, estamos revisando todo, pero no puedo anunciar nada aún. Sería irrespetuoso de mi parte.