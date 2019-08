Luego de haber participado del cierre de campaña de Alberto Fernández en Rosario, el mandatario provincial se dio tiempo para analizar las PASO del domingo y, en ese contexto, lanzó algunas críticas a la gestión de Mauricio Macri y anticipó, incluso, algunas decisiones políticas de su gestión en San Juan.

-San Juan va a votar por tercera vez en el año, ¿cree que eso puede afectar en el ánimo de la gente para ir a las urnas?

-Yo creo que la sociedad va a concurrir en San Juan y en el país. Pero hablando de San Juan va a concurrir masivamente a ejercer el derecho de sufragar porque, más allá de que es una obligación cívica y así está establecido, y además se establecen penalidades para quien no lo haga, me parece que lo que el sanjuanino está viendo es que ponemos en discusión dos modelos de gestión. Uno que tiene los resultados que estamos viendo todos los argentinos después de tres años y medio y otro modelo que es el que representa Alberto Fernández, donde estamos una gran mayoría de los gobernadores, quienes queremos volver a una Argentina productiva, donde el desarrollo de las distintas actividades económicas sea el combustible necesario para que el trabajo vuelva a ser el denominador común en nuestro país. Queremos un modelo de país basado en el empleo y la producción.

-Usted ayer después del acto en Rosario le dio una entrevista a un canal nacional y dijo que hacía falta un modelo y un país más federal, ¿a qué se refiere específicamente con esa frase?

-Yo creo que el contacto si vos mirás la visita de ministros (nacionales) en el último tiempo a San Juan creo que es un parámetro de la consideración respecto del interior. Me parece que la obra pública, que en San Juan la tratamos de mantener, en el resto del país está con niveles de paralización que son importantes. En San Juan seguimos aportando, en función de convenios, no es que lo hagamos de manera unilateral, pero en función de convenios, seguimos aportando para que no haya una sola obra pública detenida. Me parece que son conceptos o ejemplos que marcan que tenemos que seguir trabajando para que el precepto constitucional de un país representativo, republicano y federal no sólo sea un precepto sino que lo podamos llevar a la práctica de manera permanente y eso es un desafío de todos, de los futuros funcionarios y fundamentalmente de la propia sociedad.

-¿Cree que en el macrismo no lo ha sido entonces?

-Yo creo que no. Hay provincias, para el Norte o para el Sur, por nombrar una, Tierra del Fuego, donde fueron eliminados los subsidios para el ensamble de artículos electrónicos, donde obviamente ha crecido mucho el desempleo y eso va a repercutir directamente en el resultado electoral del próximo domingo. Por poner un solo ejemplo que va más allá de lo que podemos hacer o conseguir en la provincia de San Juan.

El contenido económico va a estar muy presente al momento de ejercer el voto.

-Usted obtuvo el 54 por ciento de los votos en la elección que le permitió la reelección a partir del 10 de diciembre, ¿cree que va a poder trasladar todos o buena parte de esos votos a sus candidatos?

-Yo entiendo que los sanjuaninos que acompañaron el proyecto del Frente Todos en la provincia de San Juan, que además en el orden nacional tiene hasta el mismo nombre, van a acompañar, y es probable que podamos mantener o superar, porque lo que estamos poniendo en discusión ya no es un modelo provincial, es un modelo nacional donde hay una competencia directa entre dos modelos. Me parece también que la polarización es una realidad en el contexto político nacional, estos dos modelos están representados, uno por Alberto Fernández, que es a quien acompañamos en San Juan con nuestros candidatos, José Luis Gioja, Graciela Caselles y Gerardo Torrent, y el otro, obviamente por el presidente Macri.

-En sentido opuesto, ¿cree que la oposición, Orrego en particular, va a lograr conservar los 34 puntos que obtuvo en la general de junio?

-Yo creo que la discusión va a pasar por qué modelo de país queremos. Puede ser que eso pueda impactar en la oposición, pero bueno, no soy yo un analista político para dar demasiadas precisiones. Y hay que ver el papel que puedan tener otros candidatos nacionales, como Roberto Lavagna, por ejemplo.

-En este planteo que usted hace de esta lucha de modelos, históricamente en las elecciones ha pesado mucho la situación económica de la gente para que decida el voto. En esta elección hay un condimento especial que son las causas de corrupción del kirchnerismo, ¿qué cree usted que va a pesar más en el votante?

-Yo creo que las causas que se puedan haber iniciado están todas en manos de la Justicia y la Justicia tiene que investigar hasta las últimas consecuencias en cada una de las causas que hayan sido denunciadas y creo que la sociedad ve tranquilidad en ese aspecto. Pero hoy pesa y mucho, sin hacer valoraciones, la situación económica donde al argentino medio no le alcanza, ni qué decirte al argentino que perdió su trabajo, que de hecho viene pasando con caídas en las ventas, con fábricas que cierran, viene perdiendo su trabajo, viene perdiendo su poder adquisitivo y eso repercute en la economía. A mí me parece que el condimento o el contenido económico va a estar muy presente al momento de ejercer el derecho de sufragar.

-¿Pronostica en San Juan un acto con un alto corte de boleta?

-No lo veo así, ni lo tengo así por las mediciones que he visto, pero bueno habrá que ver el domingo cuál es el comportamiento del votante. No nos vemos nosotros de esta manera, me parece que hay una identificación directa entre Alberto Fernández, entre el Frente de Todos con el Frente Todos en la provincia de San Juan que participó de las elecciones provinciales conmigo a la cabeza y la lista de candidatos a diputados que nosotros presentamos dentro del frente.

-¿Cree que el resultado del domingo es reversible? No sé qué analiza la oposición, usted estuvo ayer (por el miércoles) con Alberto Fernández. ¿Ellos creen que van a obtener la victoria en primera vuelta, que no va a haber balotaje?

-Nosotros somos prudentes respecto de no festejar, de no adelantarnos a los hechos o a las situaciones. Los argentinos se van a expresar el próximo domingo y los sanjuaninos, también. Nosotros vemos que hay una situación favorable para el Frente de Todos pero somos muy respetuosos porque en definitiva esto no se define por pronósticos sino por realidades y la realidad la vamos a tener el próximo domingo.

-Los gobernadores que apoyan a Fernández son los de menor caudal electoral en el país y al revés con el macrismo que domina las más grandes, ¿cree que ese análisis es correcto? ¿Lo ve acertado el dato? ¿Van a pesar más en la contienda electoral que las provincias más grandes son afines al macrismo?



-Yo creo que esto no es una discusión numérica la que se está planteando, es una discusión política. Con políticas que han tenido un fuerte impacto en el desarrollo social de los argentinos y me parece que es un hecho que hay un grupo de 13 gobernadores que apoyamos a Alberto Fernández. Puede ser que no sean las provincias más grandes, pero no quiere decir que por que no haya un gobernador que acompañe de manera directa a Alberto Fernández no se vayan a obtener o se vayan a repetir escenarios que se pueden dar en las provincias más chicas. Creo aún además, que las provincias más chicas hemos salido a contener de alguna manera la situación económica y social y esta crisis impacta aún más en las provincias más grandes.

Queremos dar vuelta la página y tener un nuevo presidente que considere a San Juan



-A usted le va a tocar gobernar la provincia después del 10 de diciembre gane Lavagna, Fernández o Macri, ¿qué país visualiza usted desde el año que viene?



-Los sanjuaninos desde el 10 de diciembre de 2015 hemos sabido encontrar un justo equilibro entre lo institucional y lo político, eso ha permitido tener niveles de desempleo de los más bajos del país, niveles de crecimiento cuando el país decrece, hemos sabido acompañar al sector privado con medidas activas que en definitva nos han permitido mantener la actividad económica. Entonces la primer garantía que tiene que quedar casi descartada o considerada por los sanjuaninos es que nosotros sabemos cómo defender los intereses de los sanjuaninos.



-¿Cómo calificaría hoy su relación con el gobierno nacional?



-Una relación correcta desde lo institucional, pero que queremos dar vuelta la página y tener un nuevo presidente que considere que San Juan, por ejemplo, en uno de los proyectos que es vital para San Juan, para el centro del país y para países aledaños, como el Túnel de Agua Negra. Eso es por lo que nosotros estamos trabajando. Es un proyecto que empezó bien y que después se detuvo por una mezcla de intereses que desde lo político no le hacen bien a lo institucional.



-¿Acusa al macrismo de haber frenado el Túnel de Agua Negra?



-No hay acusaciones directas, pero hay un análisis de la realidad y en definitiva en el último tiempo ni siquiera hemos podido lograr que la Ebitan se pueda reunir.



-¿Usted cree que si el presidente cambia eso también va a cambiar?



-Nosotros tenemos un proyecto terminado y tenemos, porque se trabajó en conjunto en su momento y después no entendemos porqué se detuvo, tenemos financiamiento aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Está todo para que esto pueda continuar.



"Alberto Hensel podría ser un buen ministro de Minería de la Nación"

-En el orden local, más allá de los cambios obvios en el Gabinete como Desarrollo Humano, Minería y Hacienda, ¿van a haber otros cambios? ¿Cuándo los anuncia?



-Yo estoy haciendo un análisis ministerio por ministerio. Estamos evaluando objetivos que nos propusimos en el 2016 y los resultados que hemos obtenido. Estoy mirando nombres por supuesto, pero nada puede ser encaminado antes del 27 de octubre porque en definitiva nada se resuelve el 11 de agosto. Va a ser todo después de la elección general.



-Y en la manera de gestionar, ¿planea continuidad ciento por ciento o tiene pensado algún giro en alguna áreas específica?



-Yo creo que obviamente en lo medular es la misma gestión, es el mismo gobernador, tiene que haber continuidad de las cosas que hemos iniciado, pero tiene que haber un equilibrio entre la consolidación de lo que logramos y la necesidad de poder incorporar nuevos horizontes.



-Se dice que Alberto Hensel se queda en Minería, ¿es verdad?



-No lo he definido aún, le reitero, eso se va a definir después.



-Pero, ¿es descabellado?



-De ninguna manera. Es un funcionario muy valioso en un área muy compleja. Alberto Hensel podría ser un buen ministro de Minería de la Nación, por ejemplo. Ha desarrollado experiencia hasta en situaciones de crisis que no cualquiera tiene.



-¿Lo va a proponer?



-Es muy difícil responder eso, aún no se sabe quién va a gobernar el país después de diciembre.



-¿Algún otro cambio?



-Le insisto, estamos revisando todo, pero no puedo anunciar nada aún. Sería irrespetuoso de mi parte.