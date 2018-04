Las demoras en las obras de remodelación del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y el reconocimiento por parte del ministerio de Transporte de la Nación de un error en la planificación, cayeron mal en el Gobierno provincial.

El mismo gobernador manifestó su molestia hoy en diálogo con la prensa y reconoció que ante sus consultas no recibió notificación oficial. “Dietrich no atendió el teléfono durante todo este tiempo. Yo intenté comunicarme y nunca tuve respuesta”, dijo.

“Hoy leo (en referencia a la nota de DIARIO DE CUYO) que se habían equivocado en hacer el proyecto, bueno les daremos el tiempo para revisarlo”, expresó.

“Esto no es bueno, parece que el modus operandi es la paralización de la obra”, agregó.

¿Qué ocurrió?

En diciembre pasado, los obreros de Petersen, Thiele y Cruz, ganadora de la licitación, empezaron a construir una estructura metálica como parte de los trabajos de remodelación del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, pero un mes después las tareas se detuvieron. La razón es que, según admitieron en el Ministerio de Transporte de la Nación, deberían haber realizado una auditoría para determinar la cantidad de pasajeros que circulan por año por la estación aérea y en función de los datos confeccionar el proyecto. Como no lo hicieron en su momento, lo que constituye un error de planificación, el informe recién fue encarado ahora y demandará, al menos, 5 meses, mientras tanto la empresa no podrá avanzar con el plan y no se sabe si va a sufrir modificaciones o no.