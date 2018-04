Materiales. La constructora empezó a armar el obrador al costado del nuevo estacionamiento. A pesar de que los trabajos se han paralizado, todavía continúa armado.

En diciembre pasado, los obreros de Petersen, Thiele y Cruz, ganadora de la licitación, empezaron a construir una estructura metálica como parte de los trabajos de remodelación del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, pero un mes después las tareas se detuvieron. La razón es que, según admitieron en el Ministerio de Transporte de la Nación, deberían haber realizado una auditoría para determinar la cantidad de pasajeros que circulan por año por la estación aérea y en función de los datos confeccionar el proyecto. Como no lo hicieron en su momento, lo que constituye un error de planificación, el informe recién fue encarado ahora y demandará, al menos, 5 meses, mientras tanto la empresa no podrá avanzar con el plan y no se sabe si va a sufrir modificaciones o no.



"El proyecto de renovación del aeropuerto está atado a un informe de consultoría que se ha encarado ahora", dijo Ángeles Maldonado, vocera de prensa del ministerio que conduce Guillermo Dietrich. La consultora que está realizando el estudio es Ineco, con más de 50 años de experiencia en la actividad y que ha participado en el asesoramiento para la construcción de algunas de las estaciones aéreas más importantes del mundo.



El proyecto de San Juan no es el único en el que está trabajando la consultora porque también lo está haciendo con los de Catamarca y Formosa, según informó la vocera. Y lo que quieren determinar es si las proyecciones futuras de cantidad de pasajeros que harán uso de cada estación aérea se adapta al plan que originalmente se había formulado.



El problema es que la constructora ya había empezado a trabajar con un proyecto que ya se había preacordado, pero ahora corre el riesgo de sufrir modificaciones. Es que si la demanda de pasajeros es mayor a la que originalmente se había previsto, habrá que ampliar las construcciones, por ejemplo una sala de embarque más grande, mayor cantidad de sanitarios, más áreas de servicios, por citar algunos ejemplos. Por el contrario, si la demanda no es la esperada, habrá que ajustar el plan para no tener espacios ociosos.



Fuentes de la constructora dijeron ayer que no habían sido notificados de los posibles cambios y que desconocían las razones de la paralización de los trabajos.



Luego de haber ganado la licitación, en diciembre Petersen, Thiele y Cruz empezó a armar el obrador, a un costado del nuevo estacionamiento en Las Chacritas. Y hasta empezó a construir una estructura metálica con paredes de bloques premoldeados en el costado Sur del edificio principal. Pero en enero, la empresa recibió la orden de parar los trabajos y esa obra quedó a medias. El sector iba a ser utilizado como zona de preembarque, cuando comenzara la demolición en la parte Norte.



El proyecto original, que ahora está sujeto a modificaciones, en función del informe de la auditoría, comprendía un edificio central con dos plantas y, entre otras comodidades, un ascensor de última tecnología, 3 cafeterías y 2 mangas, una para vuelos de cabotaje y la otra para los internacionales, para que los pasajeros puedan acceder directamente desde el edificio hasta el avión que deben abordar.



El plazo inicial de ejecución de los trabajos era de 20 meses. Y de los casi 1.700 metros cuadrados que tiene en la actualidad el edificio, se pasará a 5.300 metros cubiertos, con un adicional de 350 metros semicubiertos.



Del plan de remodelación integral de la estación aérea, lo único que se ha construido hasta ahora es el nuevo estacionamiento, que permitió más que duplicar su capacidad al pasar de 110 a 274 cocheras, contando con espacios para personas con discapacidad y embarazadas.

La pista



Según los detalles que se conocen hasta ahora, las refacciones incluirán también los arreglos en la pista, las calles de rodaje, plataforma y un nuevo balizamiento, con un presupuesto calculado de 350 millones de pesos. Lo que no se sabe es si el replanteo afectará también a estas tareas y cuánto tiempo demandarán.

El presupuesto

300 Es la cantidad de millones de pesos que se preveía que iba a costar la remodelación del edificio central, pero la cifra puede variar.

Datos sobre cantidad de usuarios del país



Un informe que publicó el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos en su sitio web con las estadísticas preliminares de enero a diciembre de 2017 para los 55 aeropuertos que están bajo su órbita, reveló que en el caso de San Juan experimentó una caída del 41,4% en cantidad de pasajeros. La razón fue que en 2016 sus números se habían inflado al tener que absorber durante tres meses gran parte del tráfico del aeropuerto de Mendoza, por los trabajos de remodelación de la estación aérea de esa provincia. Si la comparación se hace con 2015, creció 14%.



El informe da cuenta de que en 2017 un total de 217.712 pasajeros circularon por Las Chacritas.



Las datos mostraron que el Aeroparque Jorge Newbery siguió encabezando la lista con 13.261.437 pasajeros, un crecimiento del 13,7%. Ezeiza apareció en segundo lugar con 9.679.689 pasajeros, con una caída del 1,5% respecto al 2016.