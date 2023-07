Los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) trabajaron para que el líder local del frente, Marcelo Orrego, ganara la elección provincial bajo la renombrada coalición Unidos por San Juan. Pero, ahora, se vienen las legislativas y ya saltó la primera disputa entre la lista que responde a la candidata a presidente del Pro, Patricia Bullrich, y la que impulsa el santaluceño, quien está alineado a Horacio Rodríguez Larreta, el otro postulante al sillón de Rivadavia por el mismo partido. La puja es de tipo "legal", ya que el sector "halcón" ligado a la exministra de Seguridad del macrismo impugnó el sábado el modelo de boleta de sus rivales, ya que llevan la imagen del propio Orrego en el margen superior derecho, cuando "no es candidato, no es un símbolo y se trata de confundir al electorado", dijo el abogado César Porto Maradona, quien presentó el escrito ante la Junta Electoral de la alianza, con la firma de María Eugenia Raverta y el aval de Juan Domingo Bravo, los que encabezan las candidaturas a diputada nacional y senador respectivamente.

Al cierre de esta edición, la Junta Electoral se había reunido para tratar la impugnación, según señaló Porto Maradona, quien agregó que acudirá a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal Nº1 y hasta la Cámara Nacional Electoral para sacar la imagen de Orrego del voto, si es que recibe rechazos en las primeras instancias.

En JxC San Juan, al igual que en la casi totalidad de las provincias, se replicará la interna en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto entre Rodríguez Larreta y Bullrich. Orrego, cercano al primero y que viene de un contundente triunfo en los comicios provinciales, impulsó a Emilio Achem (un hombre de su extrema confianza) al frente de la lista de senadores y a Nancy Picón (vinculada políticamente al vice electo Fabián Martín) a la cabeza de la de diputados nacionales. Por su parte, en el espacio de la exministra macrista están en la primera línea de ambas categorías el bloquista disidente Bravo y Raverta, del Pro (Ver aparte). Si bien Achem es mano derecha de Orrego, carece de exposición en el electorado, mientras que Picón es legisladora provincial y compitió y perdió en la Intendencia de Rivadavia. Entonces, la presencia del gobernador electo en el voto representa un plus en el cuarto oscuro para los votantes. Por eso, desde el espacio "halcón" apuntan a que no figure en la boleta, teniendo en cuenta que Bravo y Raverta cuentan con menos instalación, aunque con la expectativa de verse beneficiados con el arrastre en adhesiones que puedan conseguir de la mano de Bullrich, de buenos números en la provincia, según sondeos.

Según explicó Porto Maradona, hubo un fallo judicial en La Rioja que impidió la aparición del nombre del libertario Javier Milei en el voto porque no era candidato en esa contienda y otro en Córdoba en donde se vetó la figura del expresidente Néstor Kirchner debido a que no es "un símbolo". Fuentes judiciales señalaron que la jurisprudencia electoral no contempla las fotos usadas como símbolo de "personas en vida" y que sí se avaló la de Kirchner tras su fallecimiento. No obstante, también indicaron que habría un fallo que abriría la puerta para el uso de la imagen de dirigentes en vida, aunque no está confirmado y se verá cómo se resuelve el tema si llega a la Secretaría Electoral.

La puja se da en el marco de la presentación y oficialización de los modelos de boleta para las elecciones de senadores, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur, la que se concretó este fin de semana ante las Juntas Electorales de los frentes y las que deben ser enviadas a la Secretaría Electoral para el OK definitivo. En ese trámite, las agrupaciones deben pegar sus votos con los presidenciables (ver aparte).

Lanzamiento

Un día después del cierre de listas, el sector provincial de Patricia Bullrich lanzó su armado, el que está liderado por la dirigente del Pro, María Eugenia Raverta. La dirigente encabeza la lista de diputados, seguida de Alfredo Aciar y Alejandra Castro. El armado lo completa el bloquista disidente Juan Domingo Bravo y María Luisa Velazco para las dos bancas del Senado. Para el lanzamiento, estuvo presente Claudia Rosa, coordinadora regional del espacio de Bullrich. Aciar y Velazco son radicales y ambos contaron con el aval del Alfredo Cornejo, el mendocino referente de la UCR y candidato a gobernador en la vecina provincia. En el caso de Castro, pertenece al GEN. El armado lo completa Miguel Arancibia quien se anotó como precandidato parlamentario del Mercosur.

MÁS DETALLES

La Libertad Avanza

El frente libertario, que lleva a José Peluc como precandidato a diputado nacional, ya armó

su voto con la figura del postulante a la presidencia Javier Milei, luego de que el equipo

legal del “león” avalara la adhesión local.

Presentaciones

Mañana, el Juzgado Federal con competencia electoral a nivel nacional oficializará las

boletas presidenciales. A partir de ahí, los cuatro frentes electorales y los cuatro partidos

pueden presentar sus votos, hasta el 14 de julio.

Definiciones en UxP - San Juan

Fuentes oficiales indicaron que la lista de precandidatos a senadores que encabeza Sergio

Uñac (y que en diputados lidera Jorge Chica) pegará su voto con el binomio presidencial Sergio

Massa - Agustín Rossi del frente Unión por la Patria (UxP). En la alianza local habrá internas.

Juan Carlos Gioja, que está al frente de los postulantes para la Cámara alta, confirmó que también irán adheridos a la lista de unidad que lleva al ministro de Economía para la pelea por la jefatura del Estado nacional. De esa manera, el precandidato a presidente Juan Grabois, del

Frente Patria Grande, quien participará de la interna contra Massa, no tendrá aspirantes sanjuaninos en su boleta.