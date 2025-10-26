Carta fuerte, campaña fragmentada y el discurso nacional-provincial: así llegan los frentes y partidos sanjuaninos a las elecciones Nueve fuerzas políticas compiten por tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. En la antesala a los comicios, hay tres favoritos: el oficialista Por San Juan, el peronista Fuerza San Juan y, más atrás, el sello de Javier Milei en la provincia, La Libertad Avanza.

No hay tiempo para más. Este domingo, San Juan renueva tres de las seis bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Los peronistas Walberto Allende y Fabiola Aubone, y la orreguista María de los Ángeles Moreno, terminan su mandato de cuatro años. Hoy, la provincia reconfigura la representación política en el Congreso. Nueve fuerzas disputan los escaños nacionales. En la antesala a los comicios, instrumentados por primera vez con la Boleta Única Papel, hay tres espacios favoritos: el oficialista frente Por San Juan, el peronista frente Fuerza San Juan y, más atrás, el sello de Javier Milei, La Libertad Avanza.

Son 620.823 sanjuaninos los que están habilitados para votar en 1.843 mesas, distribuidas en 241 establecimientos a lo largo de las 19 secciones y 145 circuitos que conforman la geografía electoral de San Juan. Nueve listas compiten por las tres bancas nacionales. Además de los tres frentes que, de acuerdo a la percepción política y social, estarían a la vanguardia en cantidad de adhesiones, también figuran: el Partido Libertario, la Cruzada Renovadora, Provincias Unidas, Evolución Liberal, el Frente de Izquierda e Ideas de la Libertad. Cada uno intentará hacerse con los lugares en la Cámara baja, donde ingresan los representantes de la población.

Orrego, ante la primera prueba de fuego en gestión

El gobernador Marcelo Orrego jugó la carta más fuerte en la primera prueba electoral en gestión. En el 2023, durante las elecciones de senadores y diputados, el entonces todavía mandatario electo no tuvo la mejor performance electoral. Sólo ingresó Nancy Picón y no logró cosechar un senador que le respondiese. Ahora, dos años después y con el respaldo de la estructura de Gobierno, Orrego no está dispuesto a un revés.

El Gobernador tomó tres decisiones cruciales en la confección de la lista oficialista: rechazó cualquier sociedad con La Libertad Avanza; puso al vicegobernador, Fabián Martín, como candidato en primer término; armó un frente de corte localista con un discurso provincialista. De ahí el nombre, Por San Juan, una alianza cuya columna vertebral es el partido fundado por el empresario y exsenador Roberto Basualdo, Producción y Trabajo.

Asimismo, el mandatario resolvió sellar un acuerdo con el exsocio del Partido Justicialista durante 20 años, el Partido Bloquista, que preside el diputado provincial Luis Rueda. La flamante incorporación generó un beneficio por partida doble pues no sólo acompaña en términos electorales, sino legislativos en la Cámara de Diputados local, con cuatro votos.

En la previa a la presentación formal de candidatos, las especulaciones ganaron los análisis periodísticos respecto a la cabeza de lista. Desde el 2024 sonaba Juan José Orrego, hermano del gobernador e intendente de Santa Lucía, como una alternativa. Sin embargo, dos semanas antes de la oficialización de postulantes, hubo un vuelco en las versiones y tomó cuerpo la chance de Martín como representante inequívoco del proyecto provincial. El vice quedó acompañado por la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el diputado bloquista Federico Rizo.

En el aspecto estrictamente electoral, Orrego puso la campaña sobre los hombros de los intendentes de Santa Lucía y Rivadavia, Kanki Orrego y Sergio Miodowsky, respectivamente. Con la provincialización como eje y la discursividad de la “defensa de los intereses de San Juan”, el frente oficialista avanzó sobre los departamentos que actualmente administra el peronismo. Cuatro distritos se transformaron en la ambición del orreguismo: Chimbas, Rawson, Pocito y Albardón. Hubo intensas caminatas, actos y actividades vecinales con la intención de pintar de naranja los municipios que gobierna el Partido Justicialista, bajo la lógica de que habrá una buena performance en los departamentos oficialistas que conforman el Eje Libertador -Capital, Santa Lucía y Rivadavia- más Sarmiento.

El municipalismo peronista desde el llano provincial

El peronismo juega las primeras elecciones de medio término sin el control del Gobierno provincial en 20 años. Desde el principio del 2024, con los resultados adversos del 2023 todavía frescos, el Partido Justicialista ingresó en una fase de discusión interna que tuvo todos los condimentos usuales de una batalla intestina del partido de Juan Perón. Hubo operaciones, cruces, amagues, portazos. Los dos accionistas mayoritarios del justicialismo, el senador Sergio Uñac y el tres veces gobernador José Luis Gioja, ingresaron en un proceso de tratativas por la unidad. Pusieron a dos articuladores al frente: el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, y el exdiputado provincial Leonardo Gioja. Luego entró, abriéndose espacio a los codazos, el exintendente de Chimbas y fundador del San Juan Te Quiero, Fabián Gramajo.

En agosto del 2024, hubo fumata blanca en la estructura peronista con una conducción a cargo del diputado uñaquista Juan Carlos Quiroga Moyano como presidente y dos vices, la diputada de Gioja, Graciela Seva, y el intendente de Pocito, Fabián Aballay. Más atrás, figuró la gramajista Agostina Testa. No obstante, la unidad no duró mucho producto de nuevas discusiones. Primero debatieron el proceso de selección de candidatos sin las PASO. Definieron que haya una unidad atada con alambres. Luego negociaron los nombres para la boleta de postulantes a diputados nacionales. Un real frenetismo marcó las horas previas a la presentación formal de aspirantes. Sucedieron cuatro reuniones en una semana. Hubo un cónclave justicialista en Pocito con Uñac, GIoja, Gramajo, el exintendente de San Martín, Cristian Andino, y la cúpula del PJ.

Cabe recordar que Gioja buscó ser el candidato del peronismo una vez más. El caudillo peronista sacó a relucir los números de las elecciones a gobernador del 2023. En ese momento, obtuvo 117.000 votos. Mientras que el candidato del uñaquismo, Rubén Uñac, sacó apenas 75.000 votos y consolidó el peor resultado de un oficialismo desde el retorno a la democracia. Con los números sobre la mesa, Gioja rosqueó un posible primer lugar en la lista. Pero no hubo caso. En la cumbre de Pocito “soltó la lista” y dejó que Uñac cumpliera con la palabra empeñada a Andino, a quien le había prometido el respaldo tras la derrota del 2023. El senador impuso nombres que, en otro tiempo y con menos desgaste interno, hubiesen configurado una lista altamente competitiva. El sanmartiniano Andino quedó en el primer lugar, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, en segundo, y el chimbero Gramajo en el tercero.

La idea madre del peronismo sanjuanino, que es la piedra angular del frente Fuerza San Juan, que tiene como aliados al Frente Renovador, Frente Grande y el Partido del Trabajo y el Pueblo, era nacionalizar la elección a fondo. La cuestión era debatir directamente con la gestión del presidente Javier Milei y con sus candidatos locales como una manera de “saltar” a Orrego y la provincialización. No sucedió. Los nombres propios de la boleta justicialista son de dirigentes municipales que salieron a mostrar su modelo departamental. Hubo alusiones críticas al proyecto libertario e incluso al gobernador Orrego. Pero el concepto de polarización con el Gobierno nacional quedó trunco.

Además, la campaña estuvo signada por la fragmentación. Andino, Rosas y Gramajo desplegaron agendas particulares basadas en sus virtudes, pero no de manera coordinada. El sanmartiniano hizo gala del entusiasmo y explotó el contacto vecinal, la caucetera intentó sostener la imagen en su departamento y ayudar con los cuestionamientos a Milei en los medios de comunicación. En tanto, Gramajo hizo base en Chimbas en la búsqueda de una buena performance y amplió sus visitas a Rawson por sintonía que entabló con el intendente Carlos Munisaga. ¿Sirvió? Lo veremos en las próximas horas. El peronismo apuesta a sostener sus bastiones y a no perder por paliza en los territorios oficialistas. Un dato importante es que, sea como sea, el PJ perderá un diputado.

La Libertad Avanza, atada a la suerte del sello nacional

El representante del Presidente en San Juan, el diputado nacional José Peluc, tuvo una cosa clara desde el inicio del 2024 y lo ejecutó en los primeros meses del 2025: cero alianzas. El presidente del partido La Libertad Avanza no quiso negociar acuerdos con otras fuerzas provinciales. Coqueteó con el Partido Bloquista y con segundas líneas del peronismo, pero no hubo caso. Resolvió blindar el partido con el OK de El Jefe, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

En junio, Peluc convocó al Consejo y al Congreso de La Libertad Avanza a una sesión extraordinaria. ¿Los temas principales del orden del día? La participación en las elecciones sin la conformación de un frente electoral y la adhesión libre de dirigentes de otros partidos que quisieran sumarse. El representante de Milei respetó la idea de “tabula rasa” pero con la condición de que las nuevas incorporaciones llegasen despojadas de los partidos políticos. Así, por ejemplo, ingresó el bloquista Juan Sancassani.

Por eso, Peluc negó cualquier tipo de tratativa con el orreguismo de cara a la formalización de frentes electorales. Si bien el diario La Nación y el canal C5N insistieron en que había negociaciones de la Casa Rosada con el gobernador Orrego, el legislador nacional nunca convalidó las versiones. Rechazó una y otra vez la posibilidad incluso ante un diario digital que insistió, hasta el mismo día de la firma de coaliciones, en que Lule Menem firmaría un acuerdo con el gobernador sanjuanino.

Antes de eso, en julio del 2024, Karina y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, visitaron San Juan y bendijeron a Peluc con el armado provincial de La Libertad Avanza y echaron por tierra cualquier intentona de sellos vinculados a Milei, pero que no formaron parte de La Libertad Avanza. Así, quedaron afuera Sergio Vallejos, Carlos Montiveros, Belén Varela, Nicolás Segovia, y otros tantos que buscaron -sin suerte- conectarse con la Casa Rosada para tener la luz verde del Presidente y jugar en su nombre.

Con el sello y el blindaje, Peluc ahora tiene que enfrentarse a los errores propios del Gobierno nacional. El escándalo de la supuesta estafa de LIBRA, los presuntos audios de Diego Spagnuolo en la ANDIS, y la renuncia de José Luis Espert a la candidatura en la Provincia de Buenos Aires por aparentes vínculos con el narco, provocaron una baja en las acciones del sello de La Libertad Avanza que quizá derrame en las provincias. La idea del armador libertario siempre fue atar la suerte local a la nacional. En ese sentido, puso candidatos “livianos”, es decir con poco rodaje en política, para los comicios de este domingo. Encabeza la lista el exvicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Abel Chiconi, más conocido como “el pichón de Sturze”, en referencia a la buena relación con el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, quien recientemente visitó San Juan. El empresario de los vinos está acompañado por Cristina Tejada y por Sancassani.

“Sanjuaninistas”, libertarios blue y partidos históricos

Más atrás en el orden de aparentes preferencias aparecen las novedades y los partidos históricos. El exintendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, inauguró el sello de Provincias Unidas, una formación que hace pie en la figura del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y que cuenta con otros gobernadores como el chubutense Ignacio Torres. El discurso del exministro de Gobierno durante la gestión de Sergio Uñac tiene como eje la reivindicación de las regiones y es similar al lema orreguista de “defender San Juan”. Baistrocchi aseguró en reiteradas ocasiones que su característica primordial es el “sanjuanininos”, una modificación local del cordobesismo.

Por otro lado, están los libertarios blue. Son los partidos que en algún momento comulgaron con la figura de Milei, pero que quedaron afuera de la consideración de La Libertad Avanza. Son Evolución Liberal (Sergio Vallejos), el Partido Libertario (Yolanda Aguero) e Ideas de la Libertad (Gastón Briozzo). ¿Pueden dañar al partido de Karina? Queda esperar por la cantidad de votos que cosechen todos juntos este domingo. Pueden rasguñar adhesiones de liberales libertarios que estén disconformes con la -escasa- sensibilidad social del Presidente.

Finalmente, en el orden de los partidos tradicionales, está la Cruzada Renovadora, que lleva como candidato al exintendente de la Capital Alfredo Avelin Nollens. La campaña cruzadista no se entendió bien en términos de la dicotomía provincialización/nacionalización. No obstante, en la mesa colocada en la Peatonal, los partidarios entregaban poemas escritos por el difunto gobernador Alfredo Avelin (p). Por su parte, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, que tiene en la centralidad al histórico MST, lleva al excandidato a gobernador Cristian Jurado, más conocido por su eslogan en el 2023: “Un docente a la Gobernación”.