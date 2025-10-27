Cristian Andino, el día después con DIARIO DE CUYO: el aprendizaje del 2023, el revés en Caucete y la sucesión adentro del peronismo El diputado nacional electo por el frente Fuerza San Juan pasó por la Redacción del diario para un mano a mano sobre el análisis de las elecciones del domingo.

El lunes posterior a las elecciones nacionales legislativas encontró a Cristian Andino con poco descanso, pero con la satisfacción de haber cumplido uno de los objetivos más importantes de su carrera política: llegar al Congreso de la Nación. En diálogo con DIARIO DE CUYO, el exintendente de San Martín —quien encabezó la lista de Fuerza San Juan, el frente peronista que logró conservar una de las tres bancas en juego— repasó los resultados del domingo, analizó el papel de su espacio dentro del PJ y anticipó los desafíos que se vienen.

“Dormí poco, como todos estos días”, confesó entre sonrisas. La noche del domingo, relató, la pasó en su casa junto a sus hijos y su equipo más cercano, esperando los primeros datos. “Quería estar tranquilo para analizar los números y ver cómo íbamos a plantear el mensaje. Después, cuando ya estaban más claros los resultados, fuimos al partido”, recordó.

Al ser consultado por su lectura del escenario nacional, Andino no ocultó su preocupación por el rumbo económico. “Hay un 60% del país que no acompañó este modelo de ajuste que hace que las familias no lleguen a fin de mes, que aumente la desocupación y que las economías regionales estén muy mal”, sostuvo.

En esa línea, adelantó que su rol en el Congreso será el de “bregar para que el presidente (Javier Milei) tome nota y se haga un replanteo”. Y lanzó una crítica directa: “Si este modelo no tuviera el aporte de dólares de Estados Unidos, ya no tendría cómo sostener este atraso cambiario. Veremos qué hace el Gobierno ahora, si sigue con el dólar barato o si se sincera, lo que seguramente dispararía más la inflación”.

El resultado en Caucete, donde la boleta de Fuerza San Juan perdió apoyo, fue uno de los puntos más sensibles de la elección. Andino reconoció que aún no tiene una evaluación definitiva, pero admitió que fue un golpe. “Hay que ver los números finales, porque en el provisorio perdimos por poco. Hablé con Romina (Rosas) y vamos a analizar qué pasó. En el resto de los departamentos el desempeño fue muy bueno”, explicó.

Pese a las críticas que circularon durante la campaña sobre la falta de compromiso de algunos intendentes, el dirigente que asumirá formalmente como diputado el 10 de diciembre defendió al grupo: “Yo no lo percibí así. Todos los intendentes y las intendentas se pusieron la campaña al hombro. Los vi caminar, hacer reuniones, acompañar. Ha sido una campaña con mucha mística, de las de antes, sin recursos, pero con mucho territorio”.

Cristian Andino, el día después de la elección.

La sucesión adentro del peronismo, de cara al 2027

Uno de los temas inevitables fue la sucesión del peronismo sanjuanino. Tras la era Gioja y el ciclo Uñac, el Partido Justicialista se encamina hacia una nueva etapa con varios nombres en danza, entre ellos el propio Andino, pero también su compañero de boleta del domingo, el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, e incluso el jefe comunal de Rawson, Carlos Munisaga.

“El triunfo es colectivo, no de Cristian Andino ni de un municipio. Si queremos una buena elección en 2027, debemos entender que la unidad nos permite tener buenos resultados y hay que seguir profundizándola”, expresó.

Con tono futbolero, marcó su visión: “Ojalá haya 200 personas con aspiraciones a gobernar San Juan. No me molesta competir. Lo importante es que entendamos que el adversario está en otros partidos, no dentro del nuestro. Como hace Scaloni, habrá que poner a los mejores en la cancha cuando llegue el momento”.

“Uñac fue un respaldo clave”

Respecto del rol de la conducción del peronismo, Andino valoró el acompañamiento del exmandatario Sergio Uñac, quien —según reconoció— fue uno de los principales impulsores de su candidatura. “No se expresó públicamente, pero me respaldó mucho. Fue acertado que definiera una lista de unidad para evitar internas. Después de eso, todos nos pusimos a laburar”, explicó.

También tuvo palabras para José Luis Gioja, de quien se especuló que podría haber tomado distancia del proceso electoral. “Acompañó, estuvo en actos, reuniones y puso lo mejor en cada lugar. Todos aportaron su granito de arena para este triunfo”, destacó.

Sobre su derrota del 2023, cuando acompañó en la fórmula al candidato a gobernador Rubén Uñac, Andino la consideró parte del aprendizaje político. “Un amigo me dijo una frase de Mafalda: a veces te toca ganar y a veces aprender. Y eso fue lo que me pasó. Aprendí mucho y encaré esta campaña desde otro lugar, con otra mirada”, aseguró.

Proyectos en carpeta

Ya pensando en su tarea legislativa, Andino adelantó tres prioridades. “Primero, una ley para mejorar los haberes jubilatorios, porque hay abuelos que no pueden pagar la luz ni los remedios. Segundo, una ley de obra pública federal, que genere un fondo específico para financiar proyectos estratégicos de conectividad y desarrollo productivo. Y tercero, un fondo nacional de seguridad, que permita coordinar esfuerzos entre Nación, provincias y municipios”.

Andino dejó en claro que no se despegará del territorio: “Vamos a armar un cronograma para recorrer los departamentos y agradecer personalmente a cada militante y referente que aportó a este resultado”. “No me creo el dueño del triunfo. Soy parte de un proyecto que quiere volver a gobernar San Juan y la Argentina”, marcó.