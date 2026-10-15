El Gobierno repudió los incidentes en la marcha universitaria y lanzó una dura advertencia

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó a los manifestantes que protagonizaron los disturbios frente al Congreso. Hubo lanzamiento de piedras, gases lacrimógenos y camiones hidrantes durante la movilización.

El Gobierno condenó los incidentes en la marcha universitaria: “Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”.

El Gobierno nacional repudió los incidentes registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación y responsabilizó a los grupos que protagonizaron los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó los hechos a través de sus redes sociales y advirtió que quienes cometan delitos deberán responder ante la Justicia.

“Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”, escribió la funcionaria. En el mismo mensaje, sostuvo que los manifestantes buscan “desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”.

Además, Monteoliva remarcó que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia” y advirtió sobre posibles consecuencias legales para quienes agredan a los efectivos o provoquen daños materiales. “Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, concluyó.

Cómo comenzaron los enfrentamientos frente al Congreso Los incidentes se registraron durante la movilización convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Minutos antes de las 16, un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras contra los efectivos que custodiaban el vallado dispuesto en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

También hubo destrozos de mobiliario urbano y lanzamiento de elementos contundentes. La situación escaló cuando un grupo arrojó piedras de gran tamaño contra los integrantes de Gendarmería que formaban el cordón de seguridad.