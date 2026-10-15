    • 15 de octubre de 2026 - 18:13

    El Gobierno repudió los incidentes en la marcha universitaria y lanzó una dura advertencia

    La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó a los manifestantes que protagonizaron los disturbios frente al Congreso. Hubo lanzamiento de piedras, gases lacrimógenos y camiones hidrantes durante la movilización.

    El Gobierno condenó los incidentes en la marcha universitaria: “Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”.

    El Gobierno condenó los incidentes en la marcha universitaria: “Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional repudió los incidentes registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso de la Nación y responsabilizó a los grupos que protagonizaron los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó los hechos a través de sus redes sociales y advirtió que quienes cometan delitos deberán responder ante la Justicia.

    Leé además

    la quinta marcha federal universitaria copo el centro sanjuanino y la unsj volvio a reclamar por sus fondos

    La quinta Marcha Federal Universitaria copó el centro sanjuanino y la UNSJ volvió a reclamar por sus fondos
    La movilización. Fotos: Daniel Arias.-

    Las mejores fotos de la Quinta Marcha Federal Universitaria en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo

    “Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”, escribió la funcionaria. En el mismo mensaje, sostuvo que los manifestantes buscan “desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”.

    Además, Monteoliva remarcó que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia” y advirtió sobre posibles consecuencias legales para quienes agredan a los efectivos o provoquen daños materiales. “Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, concluyó.

    Cómo comenzaron los enfrentamientos frente al Congreso

    Los incidentes se registraron durante la movilización convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Minutos antes de las 16, un grupo de manifestantes comenzó a arrojar piedras contra los efectivos que custodiaban el vallado dispuesto en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

    También hubo destrozos de mobiliario urbano y lanzamiento de elementos contundentes. La situación escaló cuando un grupo arrojó piedras de gran tamaño contra los integrantes de Gendarmería que formaban el cordón de seguridad.

    Ante las agresiones, las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, disparos de balas de goma y un camión hidrante para intentar dispersar a los grupos involucrados en los disturbios.

    En medio de la tensión, algunos manifestantes recogieron las cápsulas de gas y las colocaron en baldes o botellas con agua para reducir sus efectos. Luego, según las imágenes difundidas, volvieron a arrojarlas hacia los efectivos ubicados detrás del vallado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El rector Tadeo Berenguer. Foto: Daniel Arias.-

    Berenguer apuntó contra el fallo que ordenó a la UNSJ presentar un plan en cinco días: "Señores jueces, tengan la misma vara para todos"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Santilli se reunió en Casa Rosada con Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

    Santilli se reunió con Marcelo Orrego en Casa Rosada y repasaron las obras de la Ruta 40

    Por Redacción Diario de Cuyo
    marcha federal universitaria: hubo violentos incidentes frente al congreso

    Marcha Federal Universitaria: hubo violentos incidentes frente al Congreso

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La decisión se produce el día de la Marcha Federal Universitaria, con estudiantes, gremios y organizaciones sociales movilizándose. 

    Financiamiento universitario: la Justicia frenó las multas diarias de $100.000 al Gobierno

    Por Redacción Diario de Cuyo