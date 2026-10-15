Marcha Federal Universitaria: hubo violentos incidentes frente al Congreso

La quinta Marcha Federal Universitaria terminó este jueves con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de Gendarmería en las inmediaciones del Congreso de la Nación . Los incidentes se concentraron sobre la avenida Rivadavia, entre Callao y Rodríguez Peña, mientras miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios participaban del acto central en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

En medio de la movilización, grupos de manifestantes comenzaron a arrojar piedras contra los efectivos que custodiaban el vallado perimetral del Palacio Legislativo. Ante la escalada de violencia, Gendarmería avanzó con un importante despliegue de personal y respondió con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos , que obligaron a retroceder a quienes se encontraban en las calles aledañas.

Poco después, un camión hidrante llegó a la intersección de Rivadavia y Entre Ríos . El vehículo necesitó la asistencia de un camión tanque para abastecerse de agua antes de intervenir contra los grupos que protagonizaban los disturbios. Los proyectiles lanzados con gomeras también alcanzaron las inmediaciones donde trabajaban los periodistas que cubrían la jornada.

La tensión no quedó limitada a las calles. Según fuentes parlamentarias citadas por Infobae, los gases lacrimógenos ingresaron al edificio del Congreso y provocaron malestar entre varios diputados, incluso en el anexo legislativo.

Entre los afectados estuvo la diputada Cecilia Moreau, quien debió recostarse para recuperarse. “Nunca había pasado esto, le pusieron más fuerza al gas”, señalaron las fuentes consultadas.

Los enfrentamientos también dejaron efectivos heridos. De acuerdo con fuentes policiales, tres integrantes de Gendarmería Nacional y uno de Prefectura Naval resultaron lesionados por el impacto de elementos contundentes.

En las inmediaciones del vallado, algunos manifestantes recogieron los cartuchos de gas lacrimógeno utilizados por las fuerzas de seguridad, los sumergieron en recipientes con agua e intentaron devolverlos hacia el cordón policial. A su vez, efectivos recogieron piedras arrojadas durante los incidentes y las lanzaron hacia el otro lado de las vallas.

La situación generó momentos de tensión entre quienes participaban de la movilización. Algunos asistentes buscaron refugio en bares de la zona, aunque varios establecimientos bajaron sus persianas y no permitieron el ingreso de personas. La lluvia intensa y el viento complicaron todavía más la permanencia en la plaza.

El reclamo por el financiamiento de las universidades

Mientras se desarrollaban los enfrentamientos, el acto central comenzó alrededor de las 16, con la participación de representantes gremiales y del sector educativo. Los estruendos de los incidentes y el movimiento de los efectivos motorizados se mezclaron con los discursos que se pronunciaban desde el escenario.

La movilización reunió a miles de personas que reclamaron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio del conflicto con el Gobierno nacional por los recursos destinados al sistema público de educación superior.

La jornada se produjo en un contexto de disputa política por la implementación de la norma, cuya aplicación continúa siendo objeto de controversias judiciales y legislativas. Los manifestantes exigieron que se cumplan las disposiciones vinculadas con el financiamiento de las universidades y la actualización de los salarios docentes y no docentes.

La protesta coincidió, además, con el intento de sectores de la oposición en la Cámara de Diputados de derogar el DNU 70/2023, que estableció una amplia desregulación de la economía al comienzo de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, la sesión fracasó por falta de quórum, luego de que no se alcanzara la cantidad necesaria de legisladores presentes.

La respuesta del Gobierno tras los incidentes

En medio de los enfrentamientos, la funcionaria Alejandra Monteoliva cuestionó a los manifestantes que protagonizaron los disturbios a través de un mensaje publicado en la red social X.

“Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”, escribió.

Además, sostuvo que el derecho a manifestarse no habilita el ejercicio de la violencia y advirtió que quienes agredan a efectivos, dañen bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia.

Hacia el final de la jornada, una formación de efectivos permanecía detrás del vallado metálico para evitar que cediera ante la presión de la multitud. Los participantes de los enfrentamientos, algunos con máscaras y cascos y otros identificados con banderas de agrupaciones de izquierda, se diferenciaron del grueso de la movilización, integrada por estudiantes, docentes y trabajadores universitarios que habían concurrido para reclamar por el financiamiento de la educación pública.