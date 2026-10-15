La oposición no consiguió el quorum y fracasó la sesión en Diputados para debatir el DNU 70

El Gobierno de Javier Milei logró una victoria política en la Cámara de Diputados luego de que la oposición no consiguiera el quórum necesario para debatir la derogación del DNU 70/2023 , el decreto que estableció una amplia desregulación de la economía.

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La sesión impulsada por Unión por la Patria y otros bloques quedó frustrada por la ausencia de los 129 legisladores necesarios para abrir el recinto.

La estrategia del oficialismo y sus aliados permitió bloquear una jornada en la que, además del megadecreto, la oposición buscaba avanzar con iniciativas vinculadas con la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias . Entre las ausencias que resultaron determinantes estuvieron las de legisladores de fuerzas provinciales y bloques que mantienen acuerdos con La Libertad Avanza.

En San Juan, los dos diputados nacionales de Producción y Trabajo, espacio que responde al gobernador Marcelo Orrego, tampoco dieron quórum . La ausencia se produjo mientras el mandatario provincial tenía prevista una audiencia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en medio de las negociaciones políticas entre la Casa Rosada y los gobernadores.

Entre los legisladores que no se sentaron en sus bancas estuvieron los integrantes de La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la Unión Cívica Radical, además de representantes de bloques provinciales.

El oficialismo contó con la ausencia de 95 diputados de La Libertad Avanza, encabezados por Gabriel Bornoroni, y de 12 legisladores del PRO, cuyo bloque conduce Cristian Ritondo. También faltaron seis integrantes de la UCR referenciados en Pamela Verasay y los dos diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), espacio vinculado con Oscar Zago.

A ese grupo se sumaron los dos representantes de Producción y Trabajo de San Juan, alineados con Orrego; el bloque Adelante Buenos Aires, de Karina Banfi; la Neuquinidad, referenciada en Karina Maureira y el gobernador Rolando Figueroa; y José Luis Garrido, del espacio Por Santa Cruz, que responde al mandatario provincial Claudio Vidal.

La convocatoria opositora había sido promovida por Unión por la Patria, junto con legisladores de Encuentro Federal, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios. Entre quienes impulsaron la sesión estuvieron Miguel Pichetto, Martín Lousteau, Myriam Bregman, Jorge Fernández, Natalia de la Sota y Mónica Frade.

Sin embargo, la oposición no logró reunir los respaldos suficientes para abrir el debate. La falta de quórum impidió tratar el temario y dejó al oficialismo con una victoria parlamentaria en una discusión que podía afectar uno de los ejes centrales de la gestión libertaria.

Qué buscaba derogar la oposición con el DNU 70/2023

El decreto firmado por Milei al comienzo de su gestión modificó un amplio conjunto de regulaciones económicas. Entre otras medidas, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, liberó las tasas de interés bancarias y modificó el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga, además de flexibilizar el mercado aerocomercial.

La amplitud de los cambios se convirtió en uno de los principales argumentos del oficialismo para defender su continuidad. Desde el Gobierno sostienen que una derogación integral podría generar dificultades administrativas y judiciales en múltiples sectores de la economía.

Para la oposición, en cambio, el tratamiento del decreto representaba una oportunidad para cuestionar el alcance de las desregulaciones y avanzar también con temas sociales sensibles, como la emergencia en discapacidad y las dificultades de las familias para afrontar sus deudas.

La convocatoria reunió a sectores de distintas orientaciones políticas, pero las diferencias sobre el alcance de una eventual derogación y las negociaciones con los gobernadores complicaron la construcción de una mayoría.

Tras el fracaso de la sesión opositora, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una nueva sesión para el miércoles 21 de octubre, a las 12, con un temario que incluye discapacidad, endeudamiento familiar y otros proyectos.