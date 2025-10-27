Fabián Martín analizó el resultado: el costo de jugar por fuera de LLA, un voto polarizado por un “Milei sí o Milei no” y una oposición “constructiva” El vicegobernador y diputado electo dijo que es "una elección difícil de leer", pero apuntó a que el escenario nacional es el que pesó a la hora del voto sanjuanino.

El vicegobernador Fabián Martín y diputado nacional electo del frente Por San Juan, analizó el resultado de las elecciones legislativas, asegurando que consiguieron “romper la polarización nacional”, aunque no se logró el objetivo de ganar.

“Fue una elección muy pareja, con tres tercios y se vuelve a repetir lo sucedido en la última elección nacional del 2023; que quien más votos gana que es el justicialismo es quien en la práctica realmente pierde, porque pierde un diputado” dijo.

Y enfatizó: “Nosotros conservamos la banca y La Libertad Avanza, que sale en tercer lugar, es quien gana, Porque de no vencerse el mandato de ningún legislador el 10 de diciembre de este año, pasa a tener un legislador más” dijo en declaraciones a Radio Sarmiento.

Para Martín sabían que cuando decidieron “ jugar sin lineamiento nacional, que iba a ser difícil romper esa polarización nacional, esa tercera vía del medio, que cuesta construirla, que a veces da algunos resultados positivos, pero por lo general los resultados no son los mejores”.

“En cierta manera nosotros equivocamos la estrategia creyendo que esta tercera posición íbamos a salir adelante, después analizaremos cuestiones más finas”.

“Es una lectura en San Juan difícil de hacer, pero sí que indudablemente la gente es muy práctica al momento de votar, la gente sabe que una elección nacional, dice ‘Milei sí, mi ley no’” sostuvo el dirigente.

Martín resaltó la imagen del gobierno de Marcelo Orrego “con más de 60, 62 puntos de imagen positiva, y sin embargo, ayer la gente supo que era una elección nacional y votó en consecuencia. Esto hay que aceptarlo, porque siempre la gente tiene razón, y ha sido realmente una elección importante”.

El vicegobernador trajo a colación el resultado de las elecciones en provincia de Buenos Aires, donde “el presidente perdía de manera importante por 14 puntos de diferencia, era derrotado en una elección provincial y ayer, no solamente que no es derrotado, sino que gana por un punto”, algo que se interpreta como “la ratificación de la confianza al gobierno nacional, al presidente, obteniendo 40% de los votos y varios sectores como el nuestro quedamos en una posición intermedia, que la prensa de Buenos Aires nos llama “árbitros”, porque somos 40 legisladores que a partir de diciembre que vamos a estar ahí… y LLA no tiene todavía quórum propio”.

Dijo esperar que Milei “haga lo que ayer ha prometido que hará, convocar a los gobernadores que siempre se han mostrado dialoguistas como el nuestro, que son la mayoría del país, y que a través de esos gobernadores en el 2024, con mucho menos legisladores, obtuvo mayorías en el Congreso”.

Martín se mostró esperanzado en que Milei “tenga esa mirada, que pueda lograr la unidad nacional, que no desperdicie otra oportunidad” aseguró y reiteró cuál es la posición del gobierno de Orrego: “Somos un sector opositor al gobierno nacional, pero una oposición constructiva, queremos que le vaya bien al presidente, sabiendo que si le va bien, nos va a ir bien a todos”.

Respecto a si fue un error presentarse por fuera de la LLA, Martín respondió con los resultado que obtuvo Alfredo Cornejo en Mendoza. “El gobierno de Cornejo fue junto con la Libertad de Avanza, obtuvieron el 54% y nosotros nos apoyamos un poco en la buena imagen que teníamos del gobierno, y resolvimos jugar de manera individual, creyendo que íbamos a romper esa polarización, que en gran parte lo logramos, porque nos metimos entre los dos, pero nos faltó un poquito para ganar, que era el objetivo principal, ganar”.

“Tenemos que entender que así como el justicialismo ha ido unido en todo el país, nosotros, no nos podemos dar el lujo de ir desunidos. Con el diario el lunes, escapamos un poco de la estrategia, pero un poco porque de cierta manera sí rompimos la polarización, pero no logramos el objetivo final que era ganar, y dividimos votos, pero de todo se aprende”.

Martín marcó como un objetivo quedarse con la presidencia de la Comisión de Minería, que en el ultimo tiempo ostentó Walberto Allende, quien culmina su mandato el 10 de diciembre. “Sería muy importante que nosotros podamos presidir la comisión de minería, que para nosotros es estratégico, es fundamental, y ojalá lo podamos hacer” afirmó.

Finalmente, el diputado electo de Por San Juan enfatizó: “La vida continúa y que tenemos que aceptar las decisiones de la gente, que siempre tiene razón. Son miles de votos, miles de votos que hablan y en este sentido ha habido un gran respaldo al gobierno nacional. Habrá una nueva conformación del Congreso, pero que todavía no tiene la mayoría el Presidente, que va a necesitar de gobernadores que estén dispuestos al diálogo, ahí nos va a encontrar nosotros”.