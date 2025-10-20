La Corte de Justicia designó a Daniel Galvani como fiscal General subrogante El acto de juramento es este martes a las 10 en la Sala de Acuerdos de la Corte. Es la segunda vez que queda en el cargo.

Tal como anticipó DIARIO DE CUYO, la Corte de Justicia de San Juan resolvió designar al fiscal de Cámara Daniel Galvani como fiscal General subrogante, por lo que quedará al frente del Ministerio Público —que agrupa a la Fiscalía y a la Asesoría Oficial— hasta que se concrete la designación del nuevo titular. Según informó la Fiscalía General, el acto de juramento será este martes, a las 10, en la Sala de Acuerdos del máximo tribunal.

La decisión de la Corte, integrada por Adriana García Nieto (presidenta), Marcelo Lima, Daniel Olivares Yapur, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria, formaliza una situación que en los hechos ya venía ocurriendo: Galvani estaba al frente del organismo desde hace meses, primero por decisión del fallecido fiscal General Eduardo “Jimmy” Quattropani y luego por sorteo interno, de acuerdo al reglamento del Ministerio Público.

El cargo había quedado vacante tras la muerte de Quattropani el lunes 21 de julio a las 4.40. Aquel día se cerró un ciclo de más de tres décadas de conducción ininterrumpida del Ministerio Público por parte del histórico funcionario judicial, reconocido y temido por igual entre magistrados, políticos y periodistas. Su fallecimiento dejó libre uno de los puestos de mayor peso dentro del Poder Judicial sanjuanino.

De inmediato, se aplicó el procedimiento interno para cubrir la vacancia: se realizó un sorteo entre los fiscales, que recayó justamente en Galvani, quien ya había ocupado la subrogancia durante los últimos meses de enfermedad de Quattropani. Ese mandato provisorio venció este mes, al cumplirse los 90 días desde la fecha de vacancia, lo que obligaba a la Corte a tomar una decisión.

Con la acordada ya firmada, el máximo tribunal ratificó la continuidad de Galvani, quien asume así de manera formal la conducción administrativa de la Fiscalía General, a la espera de que la Cámara de Diputados defina al nuevo titular del organismo.

Galvani, abogado egresado de la Universidad Católica de Cuyo, construyó una carrera sostenida dentro del fuero penal. En 2016 fue designado titular de la Fiscalía de Instrucción N° 4 y, en 2019, ascendió a fiscal de Cámara N° 3. Su desempeño y trayectoria lo posicionaron como una figura de consenso en la estructura judicial para llevar adelante esta etapa de transición.

Mientras tanto, la definición final sobre quién sucederá a Quattropani en el sillón principal del Ministerio Público aún está en manos de la política. Son tres los candidatos en carrera: el camarista laboral Guillermo Baigorrí, el secretario relator Rolando Lozano y el coordinador de la Oficina Judicial Penal, Matías Senatore. Hasta que la Legislatura provincial elija al nuevo jefe, será Daniel Galvani quien mantenga el timón de la Fiscalía General de la Corte.