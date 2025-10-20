Uno de los principales acusados por la desaparición de Tellechea habló con DIARIO DE CUYO: “Es todo falso, usado para la fantasía” Es la primera vez, en la última fase del juicio, que Luis Héctor Moyano accede a hablar con la prensa. El expresidente de la Mutual de la UNSJ y exfuncionario del gobierno de José Luis Gioja rompió el silencio a horas de la definición judicial.

A pocas horas de que el Tribunal Oral Federal de San Juan dicte su veredicto este martes en la causa por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, uno de los principales acusados, Luis Héctor Moyano, decidió romper el silencio tras más de dos décadas de investigación. En diálogo exclusivo con DIARIO DE CUYO, el exfuncionario provincial y expresidente de la Mutual del Personal de la UNSJ aseguró que “todo fue inventado, manipulado y usado para crear una historia que nunca existió”. “Es todo falso, usado para la fantasía”, resaltó.

Moyano, uno de los siete imputados por presunta desaparición forzada, calificó la acusación en su contra como “una construcción falsa” y sostuvo que el caso “fue utilizado para sostener una fantasía pública sin sustento judicial ni pruebas concretas”. Además, manifestó que todavía no entiende por qué quedó vinculado a la causa porque “Tellechea nunca supo nada que a nosotros (por los acusados) pudiera perjudicarnos”.

En la entrevista, Moyano apuntó especialmente contra Sebastián Cortéz Páez, quien hace dos décadas declaró falsamente haber participado en el secuestro y entierro del ingeniero en el Dique de Ullum, una versión descartada por la Justicia. “Él mismo reconoció que inventó todo, que no conocía a ninguno de nosotros y que lo hizo en un momento de adicción y necesidad de dinero. Incluso contó que en el papel que escribió, se agregaron nombres que él no había puesto”, relató el acusado.

Para Moyano, esa declaración “sirvió para manipular la opinión pública y condicionar a los tribunales”. “Durante años se mintió para sostener una acusación política. Se quiso mostrar que hubo encubrimiento del gobierno de Gioja, pero eso es falso. Nunca tuvimos protección ni impunidad”, afirmó.

Consultado sobre el conflicto económico en la Mutual del Personal de la UNSJ, Moyano insistió en que fue Tellechea quien cometió maniobras irregulares, no los directivos imputados. “La denuncia de 2004 ya lo establecía. Tellechea adelantaba órdenes de compra y no las descontaba. Cuando lo descubrieron, pidió no ser denunciado y devolver el dinero con sus honorarios. Esa causa está firme, pasó por todos los tribunales y no prescribió”, afirmó.

El exdirectivo sostuvo que “al menos ocho testigos vieron con vida” a Raúl Tellechea después del 28 de septiembre de 2004, tanto en San Juan como en otras provincias. “Un matrimonio que lo conocía desde 1967 lo vio el 28 en la puerta del Banco San Juan, nervioso, mirando hacia adentro como esperando a alguien. Describieron su ropa, la misma que faltaba en su departamento. Otros lo vieron días después, incluso en La Plata. Todos declararon en el juicio”, dijo.

Para Moyano, esos testimonios “desarman completamente el relato de la desaparición forzada”. “No digo qué pasó con él, pero no hay una sola prueba de que haya sido secuestrado o detenido por alguien”, remarcó.

“Entiendo el dolor de la familia, pero no se puede sostener una acusación sin pruebas. Este juicio fue oral, público y transparente. Se escucharon más de 200 testigos. Todo lo que digo está en el expediente”, sostuvo.

Moyano aseguró que “el relato conspirativo se mantuvo durante dos décadas” y que la causa “se usó con fines políticos”. “Nos acusaron de cosas que nunca pasaron. Vivimos bajo sospecha 20 años. Solo queremos que la Justicia hable y termine con esto. No hay desaparición forzada, no hay encubrimiento, no hay delito”, concluyó.

La política universitaria y la agrupación Todos X Tellechea

El acuso lanzó un duro cuestionamiento a la organización Todos X Tellechea, una agrupación compuesta por familiares, amigos y voluntarios, que busca tener Justicia por la desaparición. “En la universidad se ha hecho mucha política con el caso. Es más, la agrupación se adueñó de la Mutual y ahora tiene problemas patrimoniales, cuando en nuestra gestión sólo eran financieros, no económicos. La querella de la familia Tellechea trabaja en la Mutual. Es un grupo que se benefició de todo esto”, marcó Moyano, quien no precisó los nombres propios de las autoridades de la institución que tienen vínculo con la organización Todos X Tellechea.

La Verdad, según Moyano

Para reforzar su versión, Moyano compartió con DIARIO DE CUYO un documento de su autoría, titulado La Verdad, en el que expone su interpretación de los hechos y lo que —según sostiene— quedó probado durante el juicio.

En el texto, el imputado asegura que “en el Juicio se verificó que después de la fecha de la supuesta desaparición, al menos ocho testigos lo vieron con vida en distintos lugares de San Juan entre los días 28 y 29 de septiembre de 2004. Sin embargo, en la denuncia y en la elevación a juicio, sostuvieron que desapareció durante la noche del 27 y la madrugada del 28, omitiendo lo que fue certificado por diferentes personas”.

Agrega que “dos de esas personas que lo vieron con vida se comunicaron con la familia informando qué ropa vestía, que además coincidía con la que faltaba en el departamento. Esta información fue desechada por la familia argumentando que no les servía”.

En otro tramo, detalla que “la testigo que lo vio en la Terminal de Ómnibus de San Juan el miércoles 29 de septiembre de 2004 recién fue convocada a declarar cuatro meses después, sin que la familia hubiera informado a la Justicia ni a la Policía”.

También menciona al matrimonio Dobladez-Torres, quienes —según el texto— “afirmaron que lo vieron en la mañana del 28 de septiembre en la puerta del Banco San Juan, en la esquina de Libertador y Mendoza, donde hablaron con él por unos 15 minutos. Lo encontraron nervioso y mirando hacia adentro como si esperara a alguien. Cuando se comunicaron con la esposa de Tellechea para contarle, ella respondió que esa información no les interesaba”.

El documento incluye otros relatos: “Dos testigos declararon haber visto a Tellechea con vida en la ciudad de San Luis y posteriormente en La Plata. Sin entender las motivaciones de la familia, podemos afirmar que nunca valoraron esos testimonios expuestos y declarados bajo juramento, e intentaron desmerecerlos y hacerlos perseguir judicialmente”.

Moyano sostiene en ese texto que “la documentación encontrada en su departamento demostró que Tellechea tenía en su poder planillas de sueldo adulteradas y órdenes de compra vacías para imprimir, que lo incriminaban en el delito de cobro de sobresueldo”.

Asegura además que “en el Juicio, tras la declaración de más de 200 testigos y las pericias judiciales, se demostró que la denuncia contra los exdirectivos fue un artilugio armado por el grupo ‘Todos por Raúl’. Los exdirectivos fueron sobreseídos, y el fallo quedó firme. Sin embargo, aún hoy se argumentan falacias para demonizarlos”.

En otro pasaje, cita que “en declaración del propio juez Zavalla Pringles se afirmó que el sobreseimiento parcial para Raúl Tellechea fue concedido como un acto humanitario. Y el juez Agustín Lanciani, en su fallo, detalló minuciosamente la maniobra fraudulenta que cometió Tellechea en el pago de sobresueldos”.

El escrito también menciona que “las pericias caligráficas comprobaron que las remuneraciones mal liquidadas a favor de Tellechea fueron depositadas en su cuenta del Banco Credicoop y contenían firmas falsificadas de los exdirectivos”.

Finalmente, Moyano afirma que “nunca en el debate ni durante los 21 años del proceso se pudo comprobar que Tellechea fuera secuestrado o aprehendido por ninguna persona ni fuerza policial”. Y concluye: “Estamos frente al solo deseo de culpabilizar a alguien de lo que no sucedió. Se siguió un relato ficcional que nunca tuvo pruebas ni hechos contundentes, solo conjeturas y meras especulaciones. Las familias de los acusados injustamente también necesitan justicia. No fue desaparición forzada”.

Las juezas del caso

El veredicto del juicio por la desaparición de Raúl Tellechea —ocurrida el 28 de septiembre de 2004— se conocerá este martes, tras casi tres años de audiencias y más de 200 testigos. El proceso es llevado adelante por las juezas Eliana Ratta, Gretel Diamante y Carolina Pereyra, con la acusación del fiscal Francisco Maldonado y la querella encabezada por Conrado Suárez Jofré y Alejandra Rojo.