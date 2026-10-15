La UTA aceptó un pago extra de $60.000 y sigue la negociación por las diferencias salariales

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional San Juan, y la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) alcanzaron un nuevo entendimiento en la negociación salarial. En una audiencia realizada este jueves 15 de octubre en la Subsecretaría de Trabajo, las empresas ofrecieron pagar una suma extraordinaria de $60.000 a los choferes y el sindicato aceptó la propuesta.
El monto tendrá carácter no remunerativo y, según lo acordado, será abonado este viernes 16 de octubre. El encuentro contó con la participación del subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, quien intervino en las conversaciones entre las partes.
De acuerdo con el acta de la audiencia, los representantes empresarios señalaron que aguardaban el ingreso de fondos comprometidos para afrontar los reclamos incluidos en el expediente.
En ese marco, plantearon el pago extraordinario para hacer frente tanto al impacto de los aumentos salariales como al desequilibrio económico que atraviesan los contratos de concesión.
El acuerdo representa un avance en una negociación que continúa abierta. Las partes tienen previsto volver a reunirse la próxima semana para discutir los puntos salariales que todavía no encontraron una solución.
La discusión se concentra en las diferencias correspondientes a mayo, junio, julio y agosto, que quedaron pendientes luego del entendimiento alcanzado la semana pasada.
En aquella instancia, una extensa reunión permitió destrabar el conflicto gremial que había paralizado el servicio de colectivos en toda la provincia durante un día y medio. Las empresas se comprometieron entonces a cumplir con el aumento salarial correspondiente a septiembre, equivalente al 10,5% respecto de los sueldos de abril.