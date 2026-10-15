La UTA aceptó un pago extra de $60.000 y sigue la negociación por las diferencias salariales

La suma no remunerativa será abonada este viernes a los choferes de colectivos. El gremio y las empresas volverán a reunirse la próxima semana para avanzar en la resolución de los montos pendientes de mayo, junio, julio y agosto.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), seccional San Juan, y la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) alcanzaron un nuevo entendimiento en la negociación salarial. En una audiencia realizada este jueves 15 de octubre en la Subsecretaría de Trabajo, las empresas ofrecieron pagar una suma extraordinaria de $60.000 a los choferes y el sindicato aceptó la propuesta.

El monto tendrá carácter no remunerativo y, según lo acordado, será abonado este viernes 16 de octubre. El encuentro contó con la participación del subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, quien intervino en las conversaciones entre las partes.

De acuerdo con el acta de la audiencia, los representantes empresarios señalaron que aguardaban el ingreso de fondos comprometidos para afrontar los reclamos incluidos en el expediente.

En ese marco, plantearon el pago extraordinario para hacer frente tanto al impacto de los aumentos salariales como al desequilibrio económico que atraviesan los contratos de concesión.

El acuerdo representa un avance en una negociación que continúa abierta. Las partes tienen previsto volver a reunirse la próxima semana para discutir los puntos salariales que todavía no encontraron una solución.