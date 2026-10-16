Marcha universitaria: el Gobierno denunció penalmente a los manifestantes por los incidentes frente al Congreso

El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal por los incidentes registrados durante la quinta Marcha Federal Universitaria , realizada el jueves frente al Congreso. La presentación apunta contra los manifestantes involucrados en los disturbios e incluye acusaciones por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

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La movilización reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario , pero terminó con enfrentamientos, detenciones y daños en distintos sectores de los alrededores del Palacio Legislativo.

Según la presentación judicial, algunos de los involucrados habrían actuado con los rostros cubiertos, provocado destrozos en bienes públicos y utilizado piedras y otros objetos contundentes para agredir a integrantes de las fuerzas federales que participaban del operativo de seguridad.

El escrito también sostiene que los incidentes ocurrieron mientras el Congreso sesionaba y plantea que las acciones habrían buscado obstaculizar total o parcialmente el desarrollo de la actividad legislativa prevista para esa jornada.

En paralelo, la cartera nacional trabaja en la recopilación de fotografías y videos para identificar a las personas que habrían participado de las agresiones y los daños. Las responsabilidades individuales deberán determinarse en el marco de la investigación judicial.

Hubo 25 detenidos y ocho efectivos heridos

Los enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso dejaron al menos 25 personas detenidas. Entre ellas se encuentra un adolescente de 14 años, señalado por presuntamente arrojar piedras contra un móvil policial en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre.

Además, ocho integrantes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante el operativo. Cuatro pertenecían a la Gendarmería Nacional Argentina, dos a la Prefectura Naval Argentina y otros dos a la Policía Federal Argentina.

De acuerdo con la denuncia, los efectivos fueron atacados con piedras y otros objetos contundentes por grupos que se habrían separado de la columna principal de manifestantes.

El Gobierno porteño estimó daños por $90 millones

Los incidentes también provocaron daños en el espacio público. Según una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los destrozos alcanzaron los $90 millones.

Entre los sectores afectados se encuentran el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores.

Con la presentación judicial, el Ministerio de Seguridad busca avanzar en la identificación de los involucrados y aportar las pruebas audiovisuales reunidas para respaldar las acusaciones.

La denuncia se produce tras una jornada de protesta en defensa del financiamiento universitario que reunió a manifestantes frente al Congreso y terminó con incidentes cuya responsabilidad deberá establecer la Justicia.