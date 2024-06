Milei en la cumbre por la paz: “Argentina busca recuperar su lugar protagónico entre las naciones” El mandatario libertario estuvo en la ciudad de Bürgenstock, Suiza, tras su presentación en el G7.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la última escala de su breve gira por Europa, el presidente Javier Milei reiteró su apoyo a Ucrania en el conflicto bélico que mantiene con Rusia desde hace más de dos años. “La guerra, trágica por naturaleza, no puede ser nunca la respuesta a problemas que deben saldarse en la esfera política”, sostuvo durante la cumbre por la Paz de Ucrania en la ciudad de Bürgenstock, Suiza.

“Quiero expresar en nombre del pueblo argentino nuestro máximo apoyo al pueblo de Ucrania, a nuestro amigo el presidente Zelenski, ya que como defensores de la idea de la libertad repudiamos cualquier forma de violencia, ya sea entre individuos, pero en particular repudiamos la guerra como mecanismo ilegítimo para dirimir los conflictos entre naciones”, dijo Milei.

Con su presencia y su discurso, el mandatario argentino ratificó el apoyo a Ucrania y a su presidente, Vlodimir Zelenski, y su alineación geopolítica con Estados Unidos. “Sepan que la Argentina siempre estará comprometida con la defensa de las ideas que hicieron grande a Occidente”, afirmó.

Las palabras del presidente fueron una defensa de la paz y del comercio libre, entrelazando ambos conceptos. “No hay prosperidad económica sin comercio libre, y no hay comercio libre si no hay paz. El comercio libre naturalmente pacífica, porque como decía (Frederic) Bastiat, ‘donde entra el comercio, no entran las balas'”, explicó Milei.

El mandatario libertario arribó a Suiza este sábado y, después de unas conexiones, llegó hasta la ciudad de Bürgenstock para participar de la Cumbre Global por la Paz de Ucrania. Luego del encuentro mantendrá una reunión bilateral con Volodimir Zelenski, quien le hará entrega de la condecoración “Orden de la Libertad”.

El domingo estará de regreso por la mañana y el lunes será parte de actos homenaje a Martín Miguel de Güemes. El evento principal será en Salta, la provincia del caudillo, pero está en veremos la convocatoria del gobernador Gustavo Sáenz a un “Pacto de Güemes”.

El discurso de Javier Milei en la cumbre por la paz

El Presidente habló en la cumbre y aseguró que es un honor tanto para él como para Argentina participar del evento organizado por Zelenski, con quien entabló “un estrecho vínculo”. Luego, expresó que los argentinos “tenemos plena conciencia del valor de la paz y la convivencia democrática como ejes rectores de la vida en sociedad”, para después agradecer la invitación a la cumbre.

Milei expresó en nombre del pueblo argentino, el “máximo apoyo al pueblo de Ucrania” y al presidente Zelenski. “Como defensores de la idea de la libertad repudiamos cualquier forma de violencia. Pero en particular repudiamos la guerra como mecanismo ilegitimo para dirimir los conflictos entre naciones”.

En ese sentido, se refirió específicamente al conflicto en Ucrania y sostuvo que “la guerra trágica por naturaleza no puede ser nunca la respuesta a problemas que deben saldarse en la esfera política. La guerra no es un herramienta legítima para resolver conflictos, es el último recurso de un pueblo que debe defenderse”.

“Nosotros somos defensores de la idea de la libertad. El liberalismo es el respeto y restricto el proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada”, agregó.

Luego, continuó su discurso señalando que hay que defender la paz entre los pueblos y las naciones libres. “Hay una relación directa entre la paz, el comercio y la prosperidad”, aseguró, y agregó que “no hay prosperidad económica sin comercio libre, y no hay comercio libre si no hay paz”.

Javier Milei también se refirió a la importancia de la participación de Argentina en la cumbre del G7 y en la cumbre por la paz. “Es parte el gran giro que estamos dando como país luego de décadas de darle la espalda al mundo”. Finalmente, sostuvo que hay una nueva Argentina que busca “recuperar el lugar protagónico en el concierto de las naciones que alguna vez tuvo y que nunca debería haber abandonado”.

La relación entre Javier Milei y Vlodimir Zelenski

El mandatario argentino tiene una buena relación con el presidente de Ucrania. Éste último no solo visitó el país para la asunción del 10 de diciembre, sino que también suelen mantener conversaciones habitualmente.

MIRA TAMBIÉN Javier Milei fue recibido por Volodimir Zelensky en Suiza

Por esa razón, Zelensky invitó a Milei a participar de la cumbre a través de una videollamada. “Como parte de nuestro diálogo habitual, hablé con el presidente argentino Javier Milei. Agradezco el apoyo de Argentina a la Fórmula de Paz. Debido a que es importante que se escuche la voz de América Latina en nuestra Cumbre de Paz en Suiza, invité al Presidente Milei a asistir”, indicaba la invitación.

Finalmente, el 17 de junio el Presidente volverá a Argentina y celebrará las fechas patrias. Luego, viajará a España.