Mirá los resultados de las legislativas 2025 en San Juan tras el escrutinio definitivo Con el recuento finalizado, se oficializó el resultado de las elecciones legislativas en San Juan. Fuerza San Juan ganó en 13 departamentos, Por San Juan en cinco y La Libertad Avanza sólo en Capital. Hubo correcciones que modificaron el mapa, como el caso de Caucete, donde un error de carga cambió al ganador.

Este miércoles marcó el cierre del escrutinio definitivo de las Elecciones Legislativas 2025 en San Juan, proceso que había comenzado el martes por la tarde en la Secretaría Electoral. Con los datos oficiales sobre la mesa, quedó ratificado que Fuerza San Juan, Por San Juan y La Libertad Avanza tendrán un diputado nacional cada uno, replicando el equilibrio que había anticipado el conteo provisorio.

Según el resultado final, Fuerza San Juan fue la fuerza más votada a nivel provincial, con 147.918 votos (33,53%). En segundo lugar se ubicó el orreguista Por San Juan con 133.329 sufragios (30,21%), mientras que La Libertad Avanza alcanzó 111.743 votos (25,33%), consolidando su posición como tercera fuerza provincial.

Detrás, y a gran distancia, quedaron Hacemos (1,84%), Cruzada Renovadora (1,57%), Evolución Liberal (1,49%), el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (1,33%), el Partido Libertario (1,23%) e Ideas de la Libertad (0,71%).

Pero más allá del panorama general, el recuento final arrojó ajustes y confirmaciones en varios departamentos que modificaron los márgenes y hasta los ganadores locales.

El caso más resonante fue el de Caucete, donde el escrutinio provisorio había mostrado una diferencia mínima a favor de Por San Juan. Sin embargo, al revisar las actas se detectó un error: una mesa figuraba con cero votos para Fuerza San Juan cuando en realidad había obtenido 83. Con la corrección, el frente que lidera la intendenta Romina Rosas se impuso finalmente con 8.186 votos contra 8.122, logrando revertir el resultado y consolidando el triunfo peronista en el departamento.

También hubo un cambio de posiciones en Calingasta, donde el recuento definitivo permitió que La Libertad Avanza desplazara a Por San Juan al tercer lugar por apenas cuatro votos: 1.667 contra 1.663.

En el resto del territorio, los números confirmaron el dominio territorial del peronismo, que se impuso en 13 de los 19 departamentos. El orreguismo prevaleció en cinco, y La Libertad Avanza logró su único triunfo en Capital, donde obtuvo 22.710 votos (33,76%), dejando atrás a Por San Juan (31,27%) y Fuerza San Juan (22,71%).

Departamento por departamento

9 de Julio (6.796 votos)

* Fuerza San Juan 2.862 (42,13%)

* Por San Juan 2.033 (29,91%)

* LLA 1.081 (15,91%)

25 de Mayo (10.100 votos)

* Fuerza San Juan 4.633 (45,88%)

* Por San Juan 2.771 (27,44%)

* LLA 1.813 (17,95%)

Albardón (17.225 votos)

* Fuerza San Juan 6.529 (37,90%)

* Por San Juan 5.043 (29,27%)

* LLA 3.847 (22,32%)

Angaco (6.826 votos)

* Fuerza San Juan 2.896 (42,41%)

* Por San Juan 1.995 (29,22%)

* LLA 1.181 (17,29%)

Calingasta (6.257 votos)

* Fuerza San Juan 1.992 (31,82%)

* LLA 1.667 (26,63%)

* Por San Juan 1.663 (26,57%)

Capital (67.275 votos)

* LLA 22.710 (33,76%)

* Por San Juan 21.040 (31,27%)

* Fuerza San Juan 15.277 (22,71%)

Caucete (22.393 votos)

* Fuerza San Juan 8.186 (36,55%)

* Por San Juan 8.122 (36,28%)

* LLA 3.832 (17,11%)

Chimbas (52.573 votos)

* Fuerza San Juan 22.657 (43,12%)

* LLA 12.452 (23,68%)

* Por San Juan 12.098 (23,01%)

Iglesia (5.111 votos)

* Fuerza San Juan 1.467 (28,70%)

* Por San Juan 1.393 (27,25%)

* LLA 1.276 (24,97%)

Jáchal (15.007 votos)

* Fuerza San Juan 6.933 (46,19%)

* Por San Juan 3.280 (21,86%)

* LLA 2.953 (19,68%)

Pocito (36.496 votos)

* Fuerza San Juan 13.541 (37,11%)

* Por San Juan 9.919 (27,18%)

* LLA 9.037 (24,77%)

Rawson (71.934 votos)

* Fuerza San Juan 25.361 (35,28%)

* LLA 20.149 (28,02%)

* Por San Juan 18.084 (25,14%)

Rivadavia (55.657 votos)

* Por San Juan 21.025 (37,76%)

* LLA 15.166 (27,25%)

* Fuerza San Juan 13.949 (25,06%)

San Martín (8.276 votos)

* Fuerza San Juan 4.489 (54,25%)

* Por San Juan 2.192 (26,49%)

* LLA 961 (11,61%)

Santa Lucía (32.867 votos)

* Por San Juan 13.254 (40,33%)

* LLA 8.289 (25,22%)

* Fuerza San Juan 8.138 (24,74%)

Sarmiento (17.196 votos)

* Por San Juan 5.099 (29,64%)

* Fuerza San Juan 4.313 (25,07%)

* LLA 3.188 (18,53%)

Ullum (3.764 votos)

* Fuerza San Juan 1.951 (51,85%)

* Por San Juan 984 (26,14%)

* LLA 535 (14,21%)

Valle Fértil (4.769 votos)

* Por San Juan 1.938 (40,65%)

* Fuerza San Juan 1.693 (35,52%)

* LLA 825 (17,30%)

Zonda (3.548 votos)

* Por San Juan 1.396 (39,35%)

* Fuerza San Juan 1.051 (29,62%)

* LLA 781 (22,01%)