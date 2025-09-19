Pensando en mejorar el sistema penitenciario, debatieron la ejecución penal Referentes de la Justicia, penitenciarios y equipos interdisciplinarios hablaron sobre los ejes que podría generar más reinserción.

María Jimena Monsalve, presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal visitó la provincia por dos días y trabajó junto a varios equipos temas que podrían ayudar a mejorar el sistema de cumplimiento de penas. La especialista, que es jueza en Buenos Aires, contó que se trató de un encuentro federal, con referentes de todo el país.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, la magistrada contó que buscan hacer estos encuentros en distintas provincias para discutir temas que se repiten en todo el país y otros que son de las propias jurisdicciones. Las áreas en las que se enfocan son “las condiciones de encarcelamiento”, así como programas que tienen buenos resultados, que pueden servir a otros participantes.

El encuentro duró dos días, empezando el jueves con charlas en el auditorio Emar Acosta, en el Anexo de la Legislatura. Ahí vieron la película “La mujer de la fila”, que trata sobre vivencias en las cárceles y luego tuvieron debates al respecto.

Este viernes la actividad se concentró en el Sirio Libanés, donde la especialista presidió algunas de las charlas centrales respecto a qué mejoras se puede hacer en el sistema de ejecución penal. Asistieron actores tanto del Poder Judicial como penitenciarios y personas que están en equipos técnicos, entre los que había psicólogos, asistentes sociales, educación y otras áreas que se aplican en contextos de encierro.

Según explicó Monsalve, estas acciones buscan no solo respetar los derechos de las personas que se encuentran cumpliendo penas en el sistema carcelario, sino que también es beneficioso para toda la sociedad. “Cuando la pena se transita con dignidad, la comunidad se beneficia”, explicó.