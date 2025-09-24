Swap, compra de bonos y préstamo del Tesoro: los ejes de la ayuda de EEUU a Argentina El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció el esquema en un posteo de X. Los instrumentos que están sobre la mesa.

El acuerdo político financiero que cerró Javier Milei con Donald Trump tiene como objetivo fundamental evitar que fracase el programa de ajuste económico.

Trump considera a Milei su socio estratégico en América Latina y apuesta a su reelección en los comicios generales de 2027.

El presidente de Estados Unidos tiene afinidad ideológica y personal con su colega argentino y decidió poner a disposición todo el poder de fuego de la Casa Blanca.

Trump designó a Scott Bessent como ejecutor de su plan estratégico vinculado a Milei, y el secretario del Tesoro desplegará los distintos recursos técnicos a su alcance para sostener al gobierno de la Libertad Avanza.

“Estaré siguiendo de cerca los acontecimientos, y el Tesoro permanece completamente preparado para hacer lo que sea necesario”, posteó Bessent en su cuenta oficial en X.

Para cumplir con la estrategia de Trump de sostener al gobierno argentino, el secretario Bessent desplegará tres recursos claves que tiene a disposición desde la Secretaría del Tesoro:

U n swap por USD 20.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central. El primer desembolso llegará después de los comicios y antes de fin de año, para cumplir con el vencimiento de USD 4.000 millones de enero.

para fortalecer las reservas del Banco Central. El primer desembolso llegará después de los comicios y antes de fin de año, para cumplir con el vencimiento de USD 4.000 millones de enero. La posibilidad de dar un crédito stand-by . EEUU va a definir el monto en una negociación previa con Argentina y podría darse en varias partes, según las necesidades del Gobierno.

. EEUU va a definir el monto en una negociación previa con Argentina y podría darse en varias partes, según las necesidades del Gobierno. La compra de bonos argentinos en dólares, si eso permite estabilizar el plan económico en caso de un shock en el mercado.

El swap será utilizado para cubrir los vencimientos de la deuda con los bonistas previstos durante el primer semestre de 2025.

Al Presidente le interesa cumplir sin inconvenientes con las obligaciones establecidas para enero y julio de ese año, que están cercanas al monto de 8.500 millones de dólares.

En este contexto, la Secretaría del Tesoro girará partidas desde el Fondo de Estabilización Cambiaria al Banco Central, que se utilizarán para cumplir con los vencimientos que Milei observó con particular atención.

“Inmediatamente después de la elección, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus pagos de capital”, advierte Bessent sobre los plazos que tomará en cuenta Washington para transferir fondos al Banco Central.

Junto a la decisión de utilizar el swap para evitar un default, Argentina y Estados Unidos negocian una decisión financiera motivada por la perspectiva geopolítica que sostiene Trump para América Latina.

El líder republicano considera a China su principal enemigo global, y no permitirá que se consolide en su área de influencia regional. En esta área geopolítica, Argentina aparece como un blanco móvil para Xi Jinping.

Desde esta perspectiva, Estados Unidos observaría como un gesto de sintonía política que Milei cancelará el swap millonario que Argentina tiene con China.

El swap de monedas vigente entre el BCRA y el Banco Popular chino es por casi USD 18.000 millones.

Estados Unidos aportaría lo necesario para que el Banco Central no sufra en su funcionamiento institucional, si finalmente Argentina cancela el swap en los próximos meses.

Las negociaciones entre los equipos técnicos de Bessent y Luis Caputo, ministro de Economía, ya están trabajando para establecer una hoja de ruta que concluya la ofensiva de Xi en el Banco Central.

Así lo reconoció el propio secretario del Tesoro: “Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, aseguró Bessent cuando confirmó que el swap de los Estados Unidos será -en principio- de 20.000 millones de dólares.

Al margen del swap por 20.000 millones de dólares, Trump pondrá a disposición de Milei un crédito stand-by, si Argentina necesita fondos frescos para ejecutar las reformas estructurales que prometio en su último acuerdo con el FMI.

“También estamos preparados para otorgar un crédito stand-by significativo a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos estado en conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo.

El Fondo de Estabilización Cambiaria depende del secretario Bessent, que tiene la instrucción de Trump de apoyar en todo momento y bajo cualquier circunstancia al gobierno de la Libertad Avanza.

En este escenario, hay una palabra en el X de Bessent que da la magnitud de la ayuda que podría llegar vía crédito stand-by: “Significativo”.

Es decir, si Milei adelanta que necesita fondos para profundizar o sostener su programa de ajuste, Bessent a través de un crédito stand-by significativo podrá satisfacer la agenda económica del presidente.

El tercer eje del soporte político-financiero desplegado por Trump a favor de Milei se proyecta sobre el mercado de los bonos. Bessent conoce este campo de batalla y sabe que cuando los bonos caen, los gobiernos de la Argentina empiezan a crujir.

“El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está listo para comprar bonos denominados en dólares de la Argentina y lo hará según lo requiera la situación”, adelantó Bessent en X.

El wording utilizado por Bessent es preciso. Estados Unidos, coordinado con Argentina, actuará inmediatamente para conjurar cualquier movimiento de desestabilización a través de los mercados financieros.

Los tres ejes de la protección política y financiera diseñados por la Casa Blanca a favor de la administración Milei tienen una condición sine qua non.

El gobierno tiene que ganar la elecciones del 26 de octubre.