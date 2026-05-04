Premios Gardel: cuenta regresiva para la gran noche de Milo J y el pop argentino

La competencia por la Canción del Año no se queda atrás, con piezas que van desde la colaboración entre Lali y Miranda! hasta las propuestas disruptivas de Ca7riel & Paco Amoroso y Trueno. Además, la categoría Mejor Nuevo Artista pone el foco en el futuro con 11 nominaciones, donde el talento femenino es protagonista con nombres como Tuli, Blair y La Ferni.
Con una mezcla vibrante de tradición y vanguardia, la ceremonia promete ser un reflejo fiel de la potencia artística que hoy ostenta Argentina, y que proyecta al mundo.
Principales nominaciones a los Premios Gardel
Álbum del Año
Latinaje — Cazzu
No vayas a atender cuando el demonio llama — Lali Espósito
La Vida Era Más Corta — Milo J
Cuerpos, vol.1 — Babasónicos
Para quién trabajas vol. I — Marilina Bertoldi
Canción del Año
Advertencia – Babasónicos (Autor/Comp: Adrián Rodríguez)
Niño – Milo J (Autores: C.J. Villarruel, G.A.R. Nelli, M.D.T. Cocomarola / Comp: C.J. Villarruel, S. Alvarado, Tatool, G.A.R. Nelli, M.D.T. Cocomarola)
Mejor que vos – Lali & Miranda! (Autores/Comp: M. Espósito, M. De Tommaso, M. D’Agosto, A. Sergi)
Con Otra – Cazzu (Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli / Comp: Nicolás Cotton)
Favorita – Angela Torres (Autores/Comp: Á. Caccia Torres, I. Terán Lieban, F. Ugarte, M. De Tommaso)
El gordo – Marilina Bertoldi (Autora/Comp: Marilina Bertoldi)
Querida Yo – Yami Safdie, Camilo (Autores/Comp: Yami Safdie, Camilo)
Fresh – Trueno (Autor: Mateo Palacios Corazzina / Comp: M. Palacios Corazzina, Tatool, L.B. Leth Kroll)
#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso (Autores/Comp: C. Guerreiro, U. Guerriero, R. Arcaute, F. Vindver, V. Jiménez, G. Borri, GALE)
Mejor Álbum Artista de Folklore
Mirarse en otros ojos — La Ferni
Décimas — Maggie Cullen
Fuera de lugar — Liliana Herrero
Abel Pintos compite con Gracias a la vida en la categoría Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea
Mejor Álbum Artista de Rock
Para quién trabajas vol. I — Marilina Bertoldi
El retorno — Santiago Motorizado
El (in) Correcto Uso de la Metáfora — Richard Coleman
Continhuará — Fernando Ruiz Díaz
Novela — Fito Páez
Mejor Álbum Artista de Tango
Canciones de dos puertos — Alfredo Piro Rinaldi
Pratanguero — Ariel Prat
Actos de gentileza — Florian
Mejor Álbum Artista Pop
Cuerpo — Olivia Wald
Detalles — Zoe Gotusso
Mi Norte & Mi Sur — Diego Torres
No vayas a atender cuando el demonio llama — Lali
No me olvides — Ángela Torres
El Verdadero — Juan Ingaramo
Perfectas — Emilia Mernes
Mejor Álbum Urbano
Gotti B — Tiago PZK
Quimera — María Becerra
166 (Deluxe) retirada — Milo J
Saturación pop — YSY A
Lamba — FMK
Mejor Álbum Grupo Pop
Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
Vandalos – Bandalos Chinos
4EVER – K4OS
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo.
Malportada – Nathy Peluso.
La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta.
Vol. 1 – El Negro Tecla.
Mejor Álbum Grupo de Rock
Divididos — Divididos
Artificio — Indios
A tres días de la tierra — Eruca Sativa
El club de la pelea I — Airbag
Cuerpos, vol.1 — Babasónicos
Sesión 20° Aniversario — El Mató a un Policía Motorizado
Mejor Canción de Rock
“El gordo” — Marilina Bertoldi
“In the City” — Charly García & Sting
“Volarte” — Eruca Sativa
“Pensando en Ella” — Dante Spinetta
“Advertencia” — Babasónicos
“Aliados en un viaje” — Divididos
Mejor Canción Urbana
“Sin cadenas” — Paulo Londra
“Bzrp Sessions” — Bizarrap & Daddy Yankee
“Olimpo” — Milo J
“Cruz” — Trueno & Feid
“Historia” — Ramma
Mejor Canción de Cuarteto
Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura
Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera
Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!
Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris
No se ve / Chingón – Desakta2
DIOS – Ulises Bueno
Otra Poesía – L-Gante, La K onga
Mejor Canción de Pop
Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso.
El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso.
El Ritmo – Bandalos Chinos.
Favorita – Angela Torres.
Me Gusta – Miranda! & TINI.
Mejor que vos – Lali & Miranda!.
Mejor Canción de Hip Hop / Rap
Cadenas – Acru.
Fresh – Trueno.
Gil – Milo J, Trueno.
Retirada – Milo J.
PVSL – Paulo Londra.
Mejor Canción Pop Rock
33 – Lali & Dillom.
#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso.
Barry Lindo – El Kuelgue.
Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica.
Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler.
Mejor Álbum de Cuarteto
Rompecabezas – Ulises Bueno
Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo
Que sed – Luck Ra
En Vivo Buenos Aires – La K’onga
Mejor Álbum de Hip Hop / Rap
Okupas – Little Boogie & Stereo
Bhavilonia – Bhavi
Culto III – Neo Pistea
Gauchos – Veeyam
EUB Deluxe – Trueno
Versus – Paulo Londra
Mejor Álbum de Reggae/Ska
Alfonsina y el mal – Señor Flavio
La Respuesta – Leonchalon
Raíces muy fuertes – Fidel Nadal
A Tempo – Dread Mar I
Mejor Álbum en Vivo
Juegue Kuelgue – El Kuelgue
Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu
Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece
Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia
Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno
Signos 25 años Vivo – Los Nocheros
En vivo volumen I – Cindy Cats
Esencia En Vivo – Cruzando El Charco
Mejor Álbum Grupo de Folklore
FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea
Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno
Hasta que aclare – Eva y Nadia
Bipolar – Campedrinos
Campedrinos compite en la categoría Mejor Álbum Grupo de Folklore con Bipolar
Mejor Álbum Música Electrónica
Deseo – Mistol Team.
Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros.
X-Sex – Six Sex.
Mejor Álbum Pop Alternativo
Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur.
Hotcore – Taichu.
En el Ciber – Benito Cerati.
Papota – Ca7riel & Paco Amoroso.
Tanya – Juana Rozas.
Mejor Álbum Rock Alternativo
Exultante – Carca.
Ceremonia – 1915.
Instantáneo – Viva Elastico.
Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders.
Mejor Álbum Rock Pesado
Vive – Claudio Marciello.
Legado – A.N.I.M.A.L.
Alto Viaje – Corvex.
Mejor Álbum Urbano
Gotti B – Tiago PZK.
Quimera – Maria Becerra.
166 (Deluxe) retirada – Milo J.
Saturación pop – Ysy A.
Lamba – FMK.
Mejor Colaboración
Loco un poco – Turf & Lali.
Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!.
Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo.
Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa.
Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro.
In the City – Charly García & Sting.
Mejor que vos – Lali & Miranda!.
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee.
Me Gusta – Miranda! & TINI.
Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas.
Mejor Colaboración Urbana
Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini.
Gil – Milo J, Trueno.
Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee.
Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK.
La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo.
Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One.