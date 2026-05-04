    • 4 de mayo de 2026 - 19:15

    Premios Gardel: cuenta regresiva para la gran noche de Milo J y el pop argentino

    Será el 26 de mayo, en una ceremonia histórica, con récords de nominaciones para la música urbana y el rock

    Favorito de los Premios Gardel, Milo J encabeza la Gala con 18 candidaturas

    Favorito de los Premios Gardel, Milo J encabeza la Gala con 18 candidaturas

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    La industria musical argentina se prepara para su noche más importante. El martes 26 de mayo se celebrarán los Premios Gardel, donde figuras de la talla de Lali, Cazzu, Babasónicos y el fenómeno Milo J parten como los grandes favoritos. La expectativa crece por conocer quién se alzará finalmente con el codiciado Gardel de Oro.

    La presente edición ha quedado marcada por un hito histórico: Milo J ha roto todos los récords al cosechar 18 candidaturas. El joven artista no solo lidera en cantidad, sino que posiciona su obra La vida era más corta en las categorías más relevantes, demostrando un dominio absoluto de la narrativa urbana actual.

    El pop también reclama su trono con la vigencia de Miranda!. El dúo compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas suma nueve nominaciones, destacando su versatilidad al competir en géneros tan diversos como el cuarteto y el pop tradicional. Por su parte, Lali continúa su ascenso imparable con su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, consolidándose como una de las referentes indiscutidas de la producción digital moderna.

    La categoría principal, Álbum del Año, ofrece este año un abanico sonoro fascinante que refleja la diversidad de nuestra cultura:

    • Cazzu: Aporta la profundidad del trap y los beats electrónicos con Latinaje.

    cazzu
    Cazzu

    Cazzu

    • Milo J: Propone una sensible mezcla de rap y canción acústica.

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    Milo J

    Milo J

    • Babasónicos: Mantiene el estándar del rock alternativo con Cuerpos, Vol. 1.

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    Babasónicos

    Babasónicos

    • Lali: Apuesta por un pop de alta factura internacional.

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    Lali

    Lali

    • Marilina Bertoldi: Defiende la potencia del rock orgánico con Para quién trabajas Vol. I.

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    Marilina Bertoldi

    Marilina Bertoldi

    La competencia por la Canción del Año no se queda atrás, con piezas que van desde la colaboración entre Lali y Miranda! hasta las propuestas disruptivas de Ca7riel & Paco Amoroso y Trueno. Además, la categoría Mejor Nuevo Artista pone el foco en el futuro con 11 nominaciones, donde el talento femenino es protagonista con nombres como Tuli, Blair y La Ferni.

    Con una mezcla vibrante de tradición y vanguardia, la ceremonia promete ser un reflejo fiel de la potencia artística que hoy ostenta Argentina, y que proyecta al mundo.

    Principales nominaciones a los Premios Gardel

    Álbum del Año

    Latinaje — Cazzu

    No vayas a atender cuando el demonio llama — Lali Espósito

    La Vida Era Más Corta — Milo J

    Cuerpos, vol.1 — Babasónicos

    Para quién trabajas vol. I — Marilina Bertoldi

    Canción del Año

    Advertencia – Babasónicos (Autor/Comp: Adrián Rodríguez)

    Niño – Milo J (Autores: C.J. Villarruel, G.A.R. Nelli, M.D.T. Cocomarola / Comp: C.J. Villarruel, S. Alvarado, Tatool, G.A.R. Nelli, M.D.T. Cocomarola)

    Mejor que vos – Lali & Miranda! (Autores/Comp: M. Espósito, M. De Tommaso, M. D’Agosto, A. Sergi)

    Con Otra – Cazzu (Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli / Comp: Nicolás Cotton)

    Favorita – Angela Torres (Autores/Comp: Á. Caccia Torres, I. Terán Lieban, F. Ugarte, M. De Tommaso)

    El gordo – Marilina Bertoldi (Autora/Comp: Marilina Bertoldi)

    Querida Yo – Yami Safdie, Camilo (Autores/Comp: Yami Safdie, Camilo)

    Fresh – Trueno (Autor: Mateo Palacios Corazzina / Comp: M. Palacios Corazzina, Tatool, L.B. Leth Kroll)

    #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso (Autores/Comp: C. Guerreiro, U. Guerriero, R. Arcaute, F. Vindver, V. Jiménez, G. Borri, GALE)

    Mejor Álbum Artista de Folklore

    Mirarse en otros ojos — La Ferni

    Décimas — Maggie Cullen

    Fuera de lugar — Liliana Herrero

    Abel Pintos compite con Gracias a la vida en la categoría Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

    Mejor Álbum Artista de Rock

    Para quién trabajas vol. I — Marilina Bertoldi

    El retorno — Santiago Motorizado

    El (in) Correcto Uso de la Metáfora — Richard Coleman

    Continhuará — Fernando Ruiz Díaz

    Novela — Fito Páez

    Mejor Álbum Artista de Tango

    Canciones de dos puertos — Alfredo Piro Rinaldi

    Pratanguero — Ariel Prat

    Actos de gentileza — Florian

    Mejor Álbum Artista Pop

    Cuerpo — Olivia Wald

    Detalles — Zoe Gotusso

    Mi Norte & Mi Sur — Diego Torres

    No vayas a atender cuando el demonio llama — Lali

    No me olvides — Ángela Torres

    El Verdadero — Juan Ingaramo

    Perfectas — Emilia Mernes

    Mejor Álbum Urbano

    Gotti B — Tiago PZK

    Quimera — María Becerra

    166 (Deluxe) retirada — Milo J

    Saturación pop — YSY A

    Lamba — FMK

    Mejor Álbum Grupo Pop

    Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

    Vandalos – Bandalos Chinos

    4EVER – K4OS

    Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

    Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo.

    Malportada – Nathy Peluso.

    La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta.

    Vol. 1 – El Negro Tecla.

    Mejor Álbum Grupo de Rock

    Divididos — Divididos

    Artificio — Indios

    A tres días de la tierra — Eruca Sativa

    El club de la pelea I — Airbag

    Cuerpos, vol.1 — Babasónicos

    Sesión 20° Aniversario — El Mató a un Policía Motorizado

    Mejor Canción de Rock

    “El gordo” — Marilina Bertoldi

    “In the City” — Charly García & Sting

    “Volarte” — Eruca Sativa

    “Pensando en Ella” — Dante Spinetta

    “Advertencia” — Babasónicos

    “Aliados en un viaje” — Divididos

    Mejor Canción Urbana

    “Sin cadenas” — Paulo Londra

    “Bzrp Sessions” — Bizarrap & Daddy Yankee

    “Olimpo” — Milo J

    “Cruz” — Trueno & Feid

    “Historia” — Ramma

    Mejor Canción de Cuarteto

    Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura

    Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera

    Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!

    Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris

    No se ve / Chingón – Desakta2

    DIOS – Ulises Bueno

    Otra Poesía – L-Gante, La K onga

    Mejor Canción de Pop

    Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso.

    El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso.

    El Ritmo – Bandalos Chinos.

    Favorita – Angela Torres.

    Me Gusta – Miranda! & TINI.

    Mejor que vos – Lali & Miranda!.

    Mejor Canción de Hip Hop / Rap

    Cadenas – Acru.

    Fresh – Trueno.

    Gil – Milo J, Trueno.

    Retirada – Milo J.

    PVSL – Paulo Londra.

    Mejor Canción Pop Rock

    33 – Lali & Dillom.

    #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso.

    Barry Lindo – El Kuelgue.

    Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica.

    Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler.

    Mejor Álbum de Cuarteto

    Rompecabezas – Ulises Bueno

    Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

    Que sed – Luck Ra

    En Vivo Buenos Aires – La K’onga

    Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

    Okupas – Little Boogie & Stereo

    Bhavilonia – Bhavi

    Culto III – Neo Pistea

    Gauchos – Veeyam

    EUB Deluxe – Trueno

    Versus – Paulo Londra

    Mejor Álbum de Reggae/Ska

    Alfonsina y el mal – Señor Flavio

    La Respuesta – Leonchalon

    Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

    A Tempo – Dread Mar I

    Mejor Álbum en Vivo

    Juegue Kuelgue – El Kuelgue

    Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu

    Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

    Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia

    Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

    Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

    En vivo volumen I – Cindy Cats

    Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

    Mejor Álbum Grupo de Folklore

    FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea

    Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno

    Hasta que aclare – Eva y Nadia

    Bipolar – Campedrinos

    Campedrinos compite en la categoría Mejor Álbum Grupo de Folklore con Bipolar

    Mejor Álbum Música Electrónica

    Deseo – Mistol Team.

    Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros.

    X-Sex – Six Sex.

    Mejor Álbum Pop Alternativo

    Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur.

    Hotcore – Taichu.

    En el Ciber – Benito Cerati.

    Papota – Ca7riel & Paco Amoroso.

    Tanya – Juana Rozas.

    Mejor Álbum Rock Alternativo

    Exultante – Carca.

    Ceremonia – 1915.

    Instantáneo – Viva Elastico.

    Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders.

    Mejor Álbum Rock Pesado

    Vive – Claudio Marciello.

    Legado – A.N.I.M.A.L.

    Alto Viaje – Corvex.

    Mejor Álbum Urbano

    Gotti B – Tiago PZK.

    Quimera – Maria Becerra.

    166 (Deluxe) retirada – Milo J.

    Saturación pop – Ysy A.

    Lamba – FMK.

    Mejor Colaboración

    Loco un poco – Turf & Lali.

    Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!.

    Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo.

    Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa.

    Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro.

    In the City – Charly García & Sting.

    Mejor que vos – Lali & Miranda!.

    Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee.

    Me Gusta – Miranda! & TINI.

    Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas.

    Mejor Colaboración Urbana

    Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini.

    Gil – Milo J, Trueno.

    Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee.

    Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK.

    La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo.

    Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One.

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