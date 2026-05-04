Premios Gardel: cuenta regresiva para la gran noche de Milo J y el pop argentino

La industria musical argentina se prepara para su noche más importante. El martes 26 de mayo se celebrarán los Premios Gardel , donde figuras de la talla de Lali, Cazzu, Babasónicos y el fenómeno Milo J parten como los grandes favoritos . La expectativa crece por conocer quién se alzará finalmente con el codiciado Gardel de Oro.

La presente edición ha quedado marcada por un hito histórico: Milo J ha roto todos los récords al cosechar 18 candidaturas . El joven artista no solo lidera en cantidad, sino que posiciona su obra La vida era más corta en las categorías más relevantes, demostrando un dominio absoluto de la narrativa urbana actual.

El pop también reclama su trono con la vigencia de Miranda!. El dúo compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas suma nueve nominaciones , destacando su versatilidad al competir en géneros tan diversos como el cuarteto y el pop tradicional. Por su parte, Lali continúa su ascenso imparable con su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, consolidándose como una de las referentes indiscutidas de la producción digital moderna.

La categoría principal, Álbum del Año , ofrece este año un abanico sonoro fascinante que refleja la diversidad de nuestra cultura:

Cazzu : Aporta la profundidad del trap y los beats electrónicos con Latinaje.

Milo J: Propone una sensible mezcla de rap y canción acústica.

image Milo J

Babasónicos: Mantiene el estándar del rock alternativo con Cuerpos, Vol. 1.

image Babasónicos

Lali: Apuesta por un pop de alta factura internacional.

image Lali

Marilina Bertoldi: Defiende la potencia del rock orgánico con Para quién trabajas Vol. I.

image Marilina Bertoldi

La competencia por la Canción del Año no se queda atrás, con piezas que van desde la colaboración entre Lali y Miranda! hasta las propuestas disruptivas de Ca7riel & Paco Amoroso y Trueno. Además, la categoría Mejor Nuevo Artista pone el foco en el futuro con 11 nominaciones, donde el talento femenino es protagonista con nombres como Tuli, Blair y La Ferni.

Con una mezcla vibrante de tradición y vanguardia, la ceremonia promete ser un reflejo fiel de la potencia artística que hoy ostenta Argentina, y que proyecta al mundo.

Principales nominaciones a los Premios Gardel

Álbum del Año

Latinaje — Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama — Lali Espósito

La Vida Era Más Corta — Milo J

Cuerpos, vol.1 — Babasónicos

Para quién trabajas vol. I — Marilina Bertoldi

Canción del Año

Advertencia – Babasónicos (Autor/Comp: Adrián Rodríguez)

Niño – Milo J (Autores: C.J. Villarruel, G.A.R. Nelli, M.D.T. Cocomarola / Comp: C.J. Villarruel, S. Alvarado, Tatool, G.A.R. Nelli, M.D.T. Cocomarola)

Mejor que vos – Lali & Miranda! (Autores/Comp: M. Espósito, M. De Tommaso, M. D’Agosto, A. Sergi)

Con Otra – Cazzu (Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli / Comp: Nicolás Cotton)

Favorita – Angela Torres (Autores/Comp: Á. Caccia Torres, I. Terán Lieban, F. Ugarte, M. De Tommaso)

El gordo – Marilina Bertoldi (Autora/Comp: Marilina Bertoldi)

Querida Yo – Yami Safdie, Camilo (Autores/Comp: Yami Safdie, Camilo)

Fresh – Trueno (Autor: Mateo Palacios Corazzina / Comp: M. Palacios Corazzina, Tatool, L.B. Leth Kroll)

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso (Autores/Comp: C. Guerreiro, U. Guerriero, R. Arcaute, F. Vindver, V. Jiménez, G. Borri, GALE)

Mejor Álbum Artista de Folklore

Mirarse en otros ojos — La Ferni

Décimas — Maggie Cullen

Fuera de lugar — Liliana Herrero

Abel Pintos compite con Gracias a la vida en la categoría Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I — Marilina Bertoldi

El retorno — Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora — Richard Coleman

Continhuará — Fernando Ruiz Díaz

Novela — Fito Páez

Mejor Álbum Artista de Tango

Canciones de dos puertos — Alfredo Piro Rinaldi

Pratanguero — Ariel Prat

Actos de gentileza — Florian

Mejor Álbum Artista Pop

Cuerpo — Olivia Wald

Detalles — Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur — Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama — Lali

No me olvides — Ángela Torres

El Verdadero — Juan Ingaramo

Perfectas — Emilia Mernes

Mejor Álbum Urbano

Gotti B — Tiago PZK

Quimera — María Becerra

166 (Deluxe) retirada — Milo J

Saturación pop — YSY A

Lamba — FMK

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Vandalos – Bandalos Chinos

4EVER – K4OS

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo.

Malportada – Nathy Peluso.

La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta.

Vol. 1 – El Negro Tecla.

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos — Divididos

Artificio — Indios

A tres días de la tierra — Eruca Sativa

El club de la pelea I — Airbag

Cuerpos, vol.1 — Babasónicos

Sesión 20° Aniversario — El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Canción de Rock

“El gordo” — Marilina Bertoldi

“In the City” — Charly García & Sting

“Volarte” — Eruca Sativa

“Pensando en Ella” — Dante Spinetta

“Advertencia” — Babasónicos

“Aliados en un viaje” — Divididos

Mejor Canción Urbana

“Sin cadenas” — Paulo Londra

“Bzrp Sessions” — Bizarrap & Daddy Yankee

“Olimpo” — Milo J

“Cruz” — Trueno & Feid

“Historia” — Ramma

Mejor Canción de Cuarteto

Julieta & Romeo (En Vivo) – Ian Lucas & Q’ Lokura

Carita Triste – Q’Lokura, Los Herrera

Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!

Hielo, vino y coca – Los Tabaleros & Los Caligaris

No se ve / Chingón – Desakta2

DIOS – Ulises Bueno

Otra Poesía – L-Gante, La K onga

Mejor Canción de Pop

Perfecto Final – Conociendo Rusia, Nathy Peluso.

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso.

El Ritmo – Bandalos Chinos.

Favorita – Angela Torres.

Me Gusta – Miranda! & TINI.

Mejor que vos – Lali & Miranda!.

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

Cadenas – Acru.

Fresh – Trueno.

Gil – Milo J, Trueno.

Retirada – Milo J.

PVSL – Paulo Londra.

Mejor Canción Pop Rock

33 – Lali & Dillom.

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso.

Barry Lindo – El Kuelgue.

Tus Cosas (Ft. Airbag) – Tan Bionica.

Desastres Fabulosos – Conociendo Rusia, Jorge Drexler.

Mejor Álbum de Cuarteto

Rompecabezas – Ulises Bueno

Mejores Amigos de La Muela – Eugenia Quevedo

Que sed – Luck Ra

En Vivo Buenos Aires – La K’onga

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

Okupas – Little Boogie & Stereo

Bhavilonia – Bhavi

Culto III – Neo Pistea

Gauchos – Veeyam

EUB Deluxe – Trueno

Versus – Paulo Londra

Mejor Álbum de Reggae/Ska

Alfonsina y el mal – Señor Flavio

La Respuesta – Leonchalon

Raíces muy fuertes – Fidel Nadal

A Tempo – Dread Mar I

Mejor Álbum en Vivo

Juegue Kuelgue – El Kuelgue

Hilda Canta Charly 2 (En Vivo) – Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena – Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires) – Conociendo Rusia

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Signos 25 años Vivo – Los Nocheros

En vivo volumen I – Cindy Cats

Esencia En Vivo – Cruzando El Charco

Mejor Álbum Grupo de Folklore

FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea

Las canciones más lindas del mundo, Volumen 2 – Dos Más Uno

Hasta que aclare – Eva y Nadia

Bipolar – Campedrinos

Campedrinos compite en la categoría Mejor Álbum Grupo de Folklore con Bipolar

Mejor Álbum Música Electrónica

Deseo – Mistol Team.

Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros.

X-Sex – Six Sex.

Mejor Álbum Pop Alternativo

Mi año gótico – Emmanuel Horvilleur.

Hotcore – Taichu.

En el Ciber – Benito Cerati.

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso.

Tanya – Juana Rozas.

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante – Carca.

Ceremonia – 1915.

Instantáneo – Viva Elastico.

Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal – Winona Riders.

Mejor Álbum Rock Pesado

Vive – Claudio Marciello.

Legado – A.N.I.M.A.L.

Alto Viaje – Corvex.

Mejor Álbum Urbano

Gotti B – Tiago PZK.

Quimera – Maria Becerra.

166 (Deluxe) retirada – Milo J.

Saturación pop – Ysy A.

Lamba – FMK.

Mejor Colaboración

Loco un poco – Turf & Lali.

Tu misterioso alguien (cuarteto) – Luck Ra feat. Miranda!.

Campera de cuero – Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo.

Jangadero – Milo J & Mercedes Sosa.

Mi Vida – Tan Bionica, Andrés Calamaro.

In the City – Charly García & Sting.

Mejor que vos – Lali & Miranda!.

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee.

Me Gusta – Miranda! & TINI.

Me Contó Un Pajarito – Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas.

Mejor Colaboración Urbana

Hasta que me enamoro – Maria Becerra, Tini.

Gil – Milo J, Trueno.

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap, Daddy Yankee.

Masna remix – FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK.

La verdadera – Ramma, Kidd Voodoo.

Flashbacks | CROSSOVER #9 – Wisin, Paulo Londra, Big One.