Quiénes son Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, los ganadores del Nobel de Medicina 2026

El Premio Nobel de Medicina 2026 fue otorgado al estadounidense Karl Deisseroth y a los científicos alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos vinculados con los canales iónicos activados por la luz , avances que dieron origen a la optogenética y transformaron el estudio del cerebro.

Nobel de Medicina 2026: tres científicos fueron premiados por sus avances para controlar la actividad cerebral

La distinción fue anunciada este lunes por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska , en el comienzo de la semana en la que se conocerán los ganadores de las distintas categorías del prestigioso premio. El reconocimiento pone el foco en una técnica que permite observar y controlar la actividad de células nerviosas individuales en un cerebro vivo.

Los trabajos de Deisseroth, Hegemann y Nagel permitieron desarrollar herramientas para activar o desactivar determinados circuitos neuronales utilizando luz . De esta manera, los investigadores pueden estudiar con mucha mayor precisión cómo funcionan las conexiones del cerebro.

Antes de estos avances, los científicos contaban con métodos que permitían obtener una visión general de la actividad cerebral, pero resultaba mucho más difícil determinar qué ocurría en células nerviosas específicas . La optogenética permitió avanzar hacia un análisis mucho más preciso de los circuitos neuronales.

La técnica abrió nuevas posibilidades para investigar procesos relacionados con la memoria, las emociones y el comportamiento , además de aportar herramientas para estudiar trastornos neurológicos y psiquiátricos.

Quién es Karl Deisseroth

Karl Deisseroth nació en 1971 en Estados Unidos y es médico y doctor en Filosofía. Actualmente es profesor de Bioingeniería y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Stanford, además de investigador del Howard Hughes Medical Institute.

Su trabajo se centró en desarrollar y aplicar herramientas que permitieran comprender con mayor precisión el funcionamiento de los circuitos neuronales. Sus investigaciones fueron fundamentales para consolidar la optogenética como una herramienta para estudiar el cerebro.

Quién es Peter Hegemann

Peter Hegemann nació en 1954 en Alemania. Obtuvo su doctorado en el Instituto Max Planck de Bioquímica y desarrolló investigaciones relacionadas con los mecanismos mediante los cuales determinadas proteínas responden a la luz.

Actualmente es profesor Hertie de Neurociencia en la Universidad Humboldt de Berlín. Sus investigaciones fueron claves para comprender los llamados canales iónicos sensibles a la luz, que constituyen uno de los pilares de la optogenética.

Quién es Georg Nagel

Georg Nagel nació en 1953 en Alemania y obtuvo su doctorado en 1988 en la Universidad de Frankfurt. Su trayectoria científica estuvo vinculada al estudio de proteínas sensibles a la luz y de los mecanismos que permiten modificar la actividad celular mediante estímulos luminosos.

Es profesor de Fisiología Molecular de Plantas en la Universidad de Würzburg, donde desarrolló buena parte de sus investigaciones sobre estos mecanismos biológicos.

Un Nobel que busca comprender mejor el cerebro

El reconocimiento a Deisseroth, Hegemann y Nagel destaca una línea de investigación que permitió pasar de observar el cerebro como un conjunto complejo de actividad neuronal a poder intervenir sobre circuitos específicos y estudiar qué ocurre cuando se los activa o desactiva.

El Premio Nobel de Medicina tiene en 2026 una dotación de 12 millones de coronas suecas, equivalente a unos 1,22 millones de dólares. La ceremonia de entrega se realizará el 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora la muerte de Alfred Nobel.

La temporada de anuncios de los Premios Nobel 2026 continuará durante la semana con las categorías de Física, Química, Literatura y Paz, mientras que el premio de Economía será anunciado el lunes siguiente.