Nobel de Medicina 2026: tres científicos fueron premiados por sus avances para controlar la actividad cerebral

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado este lunes a los científicos Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos relacionados con los canales iónicos activados por luz y la optogenética , una técnica que permite controlar la actividad de determinadas células mediante estímulos luminosos.

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El anuncio fue realizado por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska , en Estocolmo, y dio inicio a la semana de los Premios Nobel 2026. El reconocimiento será compartido por los tres investigadores, que recibirán en conjunto la dotación económica correspondiente al galardón.

La investigación reconocida permitió desarrollar herramientas capaces de activar o desactivar neuronas específicas mediante la utilización de luz . Este avance modificó la manera en que los científicos estudian los circuitos neuronales y su relación con procesos como la memoria, las emociones y el comportamiento.

El trabajo de Peter Hegemann y Georg Nagel comenzó a partir del estudio de una proteína denominada canalrodopsina , identificada en un organismo unicelular. Esta proteína tiene la particularidad de responder a la luz y permitir el movimiento de iones a través de la membrana celular, generando cambios en la actividad eléctrica.

A partir de estos descubrimientos, Karl Deisseroth llevó el mecanismo al campo de las neurociencias. Sus investigaciones permitieron introducir el sistema en neuronas y utilizar pulsos de luz para controlar su actividad, primero en células y posteriormente en animales vivos.

Ese procedimiento dio origen a la optogenética, una técnica que actualmente es utilizada en laboratorios de todo el mundo para investigar el funcionamiento del cerebro. La herramienta permite a los investigadores estudiar circuitos neuronales específicos y determinar cómo intervienen en distintas funciones y comportamientos.

El Comité Nobel destacó que estos descubrimientos abrieron una nueva etapa en la investigación de las funciones cerebrales. La técnica también comenzó a ser estudiada en posibles aplicaciones médicas, entre ellas tratamientos destinados a recuperar determinadas funciones visuales.

Con el anuncio del Nobel de Medicina, comenzó oficialmente la ronda de reconocimientos de los Premios Nobel 2026. Durante los próximos días se conocerán los ganadores de Física, Química, Literatura, Paz y Ciencias Económicas.