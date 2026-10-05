    • 5 de octubre de 2026 - 07:03

    Nobel de Medicina 2026: tres científicos fueron premiados por sus avances para controlar la actividad cerebral

    Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel recibieron el máximo reconocimiento por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por luz y la optogenética.

    El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel.

    El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2026 fue otorgado este lunes a los científicos Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos relacionados con los canales iónicos activados por luz y la optogenética, una técnica que permite controlar la actividad de determinadas células mediante estímulos luminosos.

    Leé además

    Pedro Sánchez.

    Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales en España: los ciudadanos votarán el 29 de noviembre

    Por Redacción Diario de Cuyo
    alerta en siberia: cinco hospitales en cuarentena y 200 aislados por la muerte de una tecnica de laboratorio

    Alerta en Siberia: cinco hospitales en cuarentena y 200 aislados por la muerte de una técnica de laboratorio

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El anuncio fue realizado por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, en Estocolmo, y dio inicio a la semana de los Premios Nobel 2026. El reconocimiento será compartido por los tres investigadores, que recibirán en conjunto la dotación económica correspondiente al galardón.

    Un descubrimiento que transformó el estudio del cerebro

    La investigación reconocida permitió desarrollar herramientas capaces de activar o desactivar neuronas específicas mediante la utilización de luz. Este avance modificó la manera en que los científicos estudian los circuitos neuronales y su relación con procesos como la memoria, las emociones y el comportamiento.

    El trabajo de Peter Hegemann y Georg Nagel comenzó a partir del estudio de una proteína denominada canalrodopsina, identificada en un organismo unicelular. Esta proteína tiene la particularidad de responder a la luz y permitir el movimiento de iones a través de la membrana celular, generando cambios en la actividad eléctrica.

    A partir de estos descubrimientos, Karl Deisseroth llevó el mecanismo al campo de las neurociencias. Sus investigaciones permitieron introducir el sistema en neuronas y utilizar pulsos de luz para controlar su actividad, primero en células y posteriormente en animales vivos.

    Ese procedimiento dio origen a la optogenética, una técnica que actualmente es utilizada en laboratorios de todo el mundo para investigar el funcionamiento del cerebro. La herramienta permite a los investigadores estudiar circuitos neuronales específicos y determinar cómo intervienen en distintas funciones y comportamientos.

    El Comité Nobel destacó que estos descubrimientos abrieron una nueva etapa en la investigación de las funciones cerebrales. La técnica también comenzó a ser estudiada en posibles aplicaciones médicas, entre ellas tratamientos destinados a recuperar determinadas funciones visuales.

    Con el anuncio del Nobel de Medicina, comenzó oficialmente la ronda de reconocimientos de los Premios Nobel 2026. Durante los próximos días se conocerán los ganadores de Física, Química, Literatura, Paz y Ciencias Económicas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    flavio bolsonaro se impuso en la eleccion presidencial y habra balotaje con lula da silva

    Flávio Bolsonaro se impuso en la elección presidencial y habrá balotaje con Lula da Silva

    Por Redacción Diario de Cuyo
    las elecciones en brasil transcurren en calma y sin incidentes: lula y flavio bolsonaro ya votaron

    Las elecciones en Brasil transcurren "en calma y sin incidentes": Lula y Flávio Bolsonaro ya votaron

    Por Redacción Diario de Cuyo
     La Guardia Costera estadounidense desplegó medios aéreos y marítimos para buscar al avión desaparecido con seis personas a bordo.

    Desapareció un avión con seis personas en el Atlántico y lanzaron una búsqueda contrarreloj

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El vuelo FZ1073 de Flydubai debió realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita tras el ataque dentro de la cabina.

    Identificaron al agresor del vuelo de Flydubai y confirmaron que intentó un ataque terrorista

    Por Redacción Diario de Cuyo