Cupcakes de vainilla esponjosos con una receta fácil que nunca falla

Los cupcakes de vainilla son una de esas recetas que siempre logran tentar: tienen una masa liviana, un aroma irresistible y una cobertura cremosa que permite convertirlos en los protagonistas de cualquier mesa dulce.

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La preparación compartida por el cocinero Matías Chavero combina una base húmeda y esponjosa con una buttercream elaborada con merengue y manteca. Además de resultar sencilla, funciona como una receta base que puede adaptarse con distintos colores, decoraciones y sabores.

La cantidad de ingredientes permite obtener aproximadamente 12 cupcakes , perfectos para acompañar el mate, preparar para un cumpleaños o sorprender con algo casero durante la merienda.

Los cupcakes se decoran con una buttercream de merengue suave, estable y fácil de personalizar.

En caso de utilizar harina común, se debe incorporar una cucharada de polvo para hornear para conseguir una masa más aireada.

Para la buttercream de merengue:

200 gramos de manteca a punto pomada.

3 claras de huevo.

150 gramos de azúcar.

Esencia de vainilla a gusto.

Es importante utilizar una manteca de sabor neutro y evitar reemplazarla por margarina, ya que podría modificarse tanto la textura como el sabor de la cobertura.

Cómo hacer los cupcakes paso a paso

En un recipiente amplio, colocar los dos huevos, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar bien todos los ingredientes.

Agregar la leche y batir durante aproximadamente tres minutos. Luego incorporar el azúcar y continuar batiendo durante cuatro minutos más, hasta obtener una preparación uniforme.

Tamizar la harina leudante y sumarla poco a poco. En esta etapa conviene utilizar movimientos envolventes para evitar que la mezcla pierda aire y para conseguir una masa lisa, sin grumos.

Distribuir la preparación en pirotines colocados dentro de un molde rígido para muffins. Cada recipiente debe llenarse únicamente hasta tres cuartas partes de su capacidad, debido a que la masa crecerá durante la cocción.

Llevar a un horno previamente calentado a 180 grados durante alrededor de 25 minutos. Para comprobar que están listos, introducir un palillo en el centro: si sale limpio, pueden retirarse.

Antes de decorarlos, será fundamental dejarlos enfriar completamente. Colocar la cobertura cuando todavía están calientes podría provocar que la manteca se derrita y pierda su forma.

El secreto para preparar una buttercream suave y estable

Para comenzar la cobertura, colocar las claras y el azúcar en un bol resistente al calor. Llevar la mezcla a baño María y revolver de manera constante hasta que los cristales de azúcar se hayan disuelto por completo.

La preparación no debe cocinarse. El objetivo es calentarla suavemente y conseguir que, al tocarla con los dedos, ya no se perciban los granos de azúcar.

Luego pasar la mezcla a una batidora y batir durante unos 10 minutos, hasta formar un merengue firme. Sin detener el batido, agregar gradualmente la manteca a punto pomada y continuar durante cinco minutos.

En algunos momentos la crema puede parecer cortada. No significa que la preparación haya fallado: se debe continuar batiendo a velocidad alta y limpiar los bordes del recipiente con una espátula hasta conseguir una textura homogénea.

Finalmente, agregar la esencia de vainilla y batir durante otros dos minutos. El resultado deberá ser una crema lisa, firme y suficientemente estable para conservar la decoración.

Cómo decorarlos para que parezcan de pastelería

Una vez que los cupcakes estén fríos, colocar la buttercream dentro de una manga pastelera. Se puede utilizar un pico clásico, como el 1M, y realizar movimientos circulares desde afuera hacia el centro.

Al elevar lentamente la manga se formará el característico copo de crema. Para darles todavía más color, pueden agregarse granas, confites, chips de chocolate, frutas pequeñas o decoraciones temáticas.

La receta también permite jugar con diferentes combinaciones. A la buttercream se le puede agregar colorante alimentario, mientras que la masa puede acompañarse con ralladura de limón, chips de chocolate o pequeños trozos de fruta.

El resultado son unos cupcakes de vainilla suaves, vistosos y rendidores, capaces de transformar una preparación sencilla en una verdadera tentación.