Solo necesitás crema de leche y leche condensada: receta del postre helado más fácil y cremoso

Con dos ingredientes se puede preparar un postre helado sin máquina y sin huevos. El secreto está en batir primero la crema.

Mezclar crema de leche con leche condensada permite preparar un postre helado de textura suave sin utilizar heladera eléctrica ni cocinar una base. La receta lleva solamente dos ingredientes y puede adaptarse con chocolate, frutas, café o galletitas.

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Existe un paso que cambia por completo el resultado: la crema debe batirse antes de incorporar la leche condensada. Si ambos ingredientes se unen directamente en estado líquido, el postre también se congela, pero queda más denso y con menos aire.

Ingredientes para ocho porciones 500 mililitros de crema de leche para batir , bien fría.

, bien fría. Una lata de leche condensada, de aproximadamente 395 gramos. De manera opcional pueden agregarse una cucharadita de esencia de vainilla y una pequeña pizca de sal. La sal no debe sentirse: su función es equilibrar el dulzor concentrado.

Paso a paso para que quede cremoso Colocar la crema de leche en la heladera durante varias horas. También conviene enfriar el recipiente y las varillas durante 10 minutos.

Volcar la crema en un bol amplio y comenzar a batir a velocidad media.

Continuar hasta alcanzar picos suaves . La crema debe sostener su forma, pero no quedar dura ni cortada.

. La crema debe sostener su forma, pero no quedar dura ni cortada. Agregar un tercio de la leche condensada y mezclar con una espátula mediante movimientos envolventes.

Incorporar el resto en dos tandas, evitando aplastar el aire acumulado.

Sumar la vainilla o el sabor elegido.

Pasar la preparación a un recipiente bajo, limpio y apto para freezer.

Cubrir la superficie con una tapa o con papel film en contacto directo.

Llevar al freezer durante un mínimo de seis horas , preferentemente toda la noche.

, preferentemente toda la noche. Retirar entre cinco y diez minutos antes de servir para que recupere una textura fácil de cucharear. Cuatro formas de cambiar el sabor Para crear diferentes versiones puede incorporarse: