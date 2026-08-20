Imperdible receta de turrón de avena y chocolate, rápida y fácil

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El turrón de avena y chocolate se ha convertido en una receta popular para preparar en casa, especialmente cuando se busca una opción sencilla y que rinda para varias porciones.

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Su combinación de avena, cacao y una textura húmeda lo vuelve el elegido en distintas ocasiones, aportando sabor y practicidad. Generalmente aparece en reuniones familiares, ferias escolares o cuando se necesita una opción económica, sin horno y súper rápida.

El turrón de avena y chocolate es una preparación en capas: mezcla de avena arrollada, cacao, azúcar y manteca, unida por un baño de chocolate y, en ocasiones, dulce de leche. Se arma en una fuente y se lleva a la heladera hasta que toma firmeza, permitiendo cortarlo en porciones cuadradas.

5 cucharadas de dulce de leche (no repostero)

4 cucharadas de cacao en polvo (con azúcar)

3 cucharadas de leche líquida

100 gr de manteca

100 gr de azúcar

100 gr de chocolate para taza (opcional, para cobertura)

Cómo hacer turrón de avena y chocolate, paso a paso

Derretir la manteca en una olla a fuego bajo.

Agregar el azúcar y el cacao. Revolver bien hasta integrar y que el azúcar se disuelva.

Incorporar la leche y el dulce de leche. Mezclar hasta que la preparación esté homogénea.

Apagar el fuego y agregar la avena. Mezclar enérgicamente hasta que toda la avena esté cubierta por la mezcla.

Volcar la preparación en una fuente rectangular o cuadrada, forrada con papel manteca o film. Aplanar y emparejar la superficie con cuchara o espátula.

(Opcional) Derretir el chocolate para taza a baño maría y cubrí la superficie del turrón.

Llevar a la heladera por al menos 10 minutos, o hasta que esté firme.

Cortar en cuadrados y servir.

Consejos técnicos:

No cocinar de más la mezcla de manteca, solo lo justo para que el azúcar se disuelva.

Usar avena instantánea, nunca grano grueso.

Si el turrón queda muy blando, agregar más avena de a poco.