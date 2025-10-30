Date un capricho con esta recetas de galletas de chocolate chips cuando te apetezca porque están buenísimas y son irresistibles. Ya verás como no puedes comértela solo una. Simplemente revisa los ingredientes y el paso a paso para elaborar unas deliciosas galletas de chocolate tipo cookies con pepitas de chocolate para ti y los tuyos.

Ingredientes para preparar galletas de chocolate con chips

  • 2 tazas de harina (280 gramos)
  • ¾ taza de azúcar (150 gramos)
  • 1 taza de mantequilla suave
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • ½ cucharadita de sal
  • 1 taza de nueces picadas
  • 1 paquete de chocolate chips o pepitas de chocolate (2 tazas)
  • 1 cucharadita de esencia o extracto de vainilla
Receta de galletas con chips de chocolate

Cómo hacer Galletas de chocolate con chips

  1. Precalentar el horno a 190 ºC. Mezclar la harina, el azúcar, la mantequilla y el huevo en un bol con una cuchara de madera, agregar el bicarbonato de sodio, la sal y la vainilla.
  2. Mezclar bien la masa de las galletas de chocolate o cookies y agregar por último las nueces y los chocolate chips.
  3. Coloque la masa de las cookies de chocolate fáciles sobre una bandeja de aluminio no engrasada en forma de bolitas o montoncitos, con una separación de 2 cms para que no se peguen las galletas .
  4. Hornear las cookies con pepitas de chocolate hasta que estén ligeramente doradas, de 8 a 10 minutos (el centro de la galleta quedara suave).
  5. Cuando estén listas dejarlas enfriar para que endurezcan y remueve con una espátula. Disfruta de estas deliciosas galletas con chips de chocolate con un vaso de leche a la hora de la merienda o sírvelas como postre.
