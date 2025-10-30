Date un capricho con esta recetas de galletas de chocolate chips cuando te apetezca porque están buenísimas y son irresistibles. Ya verás como no puedes comértela solo una. Simplemente revisa los ingredientes y el paso a paso para elaborar unas deliciosas galletas de chocolate tipo cookies con pepitas de chocolate para ti y los tuyos.
Ingredientes para preparar galletas de chocolate con chips
- 2 tazas de harina (280 gramos)
- ¾ taza de azúcar (150 gramos)
- 1 taza de mantequilla suave
- 1 huevo
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- ½ cucharadita de sal
- 1 taza de nueces picadas
- 1 paquete de chocolate chips o pepitas de chocolate (2 tazas)
- 1 cucharadita de esencia o extracto de vainilla
Cómo hacer Galletas de chocolate con chips
- Precalentar el horno a 190 ºC. Mezclar la harina, el azúcar, la mantequilla y el huevo en un bol con una cuchara de madera, agregar el bicarbonato de sodio, la sal y la vainilla.
- Mezclar bien la masa de las galletas de chocolate o cookies y agregar por último las nueces y los chocolate chips.
- Coloque la masa de las cookies de chocolate fáciles sobre una bandeja de aluminio no engrasada en forma de bolitas o montoncitos, con una separación de 2 cms para que no se peguen las galletas .
- Hornear las cookies con pepitas de chocolate hasta que estén ligeramente doradas, de 8 a 10 minutos (el centro de la galleta quedara suave).
- Cuando estén listas dejarlas enfriar para que endurezcan y remueve con una espátula. Disfruta de estas deliciosas galletas con chips de chocolate con un vaso de leche a la hora de la merienda o sírvelas como postre.
