Ricas y fáciles de preparar: receta de galletas con chips de chocolate Un paso a paso para hacer estas delicitas.

Date un capricho con esta recetas de galletas de chocolate chips cuando te apetezca porque están buenísimas y son irresistibles. Ya verás como no puedes comértela solo una. Simplemente revisa los ingredientes y el paso a paso para elaborar unas deliciosas galletas de chocolate tipo cookies con pepitas de chocolate para ti y los tuyos.

Ingredientes para preparar galletas de chocolate con chips

2 tazas de harina (280 gramos)

¾ taza de azúcar (150 gramos)

1 taza de mantequilla suave

1 huevo

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

½ cucharadita de sal

1 taza de nueces picadas

1 paquete de chocolate chips o pepitas de chocolate (2 tazas)

1 cucharadita de esencia o extracto de vainilla

Receta de galletas con chips de chocolate

Cómo hacer Galletas de chocolate con chips