Registro Provincial de Transporte: 514 choferes se inscribieron en los primeros 10 días de vigencia

El avance hacia la regularización del transporte de pasajeros en San Juan registró un arranque acelerado durante sus primeros diez días de implementación. Con un volumen alto de solicitudes y una respuesta positiva por parte de los trabajadores del sector, el Registro Provincial de Transporte (ReProTran) sumó un total de 514 choferes inscriptos en los primeros 10 días de vigencia.

De las 1.104 gestiones iniciadas en la provincia durante este período inicial, casi la mitad correspondió directamente a conductores que buscan operar dentro del nuevo marco legal. Los números iniciales reflejan una rápida adhesión a este sistema , que simplifica los requisitos de ingreso sin descuidar las exigencias de seguridad vial y formalidad económica.

En los primeros 10 días de vigencia del sistema, el flujo de trámites evidenció la disposición del sector para sumarse a la nómina oficial. Del total de 514 choferes registrados, la gran mayoría ya se encuentra habilitada para circular: 502 conductores lograron la aprobación directa , mientras que 6 continúan con la solicitud en trámite y 5 fueron rechazados por no cumplir con las condiciones básicas.

Apenas 1 chofer resultó suspendido de forma preventiva debido a una licencia de conducir vencida. Esta inmediatez en el control responde a la tecnología integrada en ReProTran, cuya aplicación detecta de manera automática el vencimiento de licencias y pólizas de seguro. Cuando el sistema identifica una irregularidad, suspende al prestador de inmediato e informa la situación a los usuarios que escanean el código QR pegado en el vehículo contratado. Tan pronto como el conductor regulariza la documentación, la suspensión se levanta automáticamente.

El perfil demográfico de los choferes habilitados muestra una clara prevalencia masculina, con 475 hombres aprobados , aunque también se registra la incorporación de 27 mujeres al sistema formal de transporte.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte remarcaron el valor del impacto inicial del sistema. Marcelo Molina, titular del área, analizó el fenómeno: "El hecho de que 514 choferes hayan tramitado la inscripción en sólo 10 días es muy positivo. Es gente que está en condiciones con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el seguro correspondiente y con la licencia profesional, que son los requisitos esenciales exigidos. Esto demuestra que la posibilidad de trabajar dentro de la formalidad y con trámites accesibles impacta rápidamente."

El seguimiento digitalizado de la plataforma no sólo evalúa el estado presente de los choferes, sino que permite proyectar las renovaciones a corto plazo. Según detalló Molina, los registros actuales permiten anticipar que en los próximos 30 días vencerán 9 licencias de conducir; en 60 días vencerán otras 10; y en 90 días vencerán 16 más. Este control preventivo aplica del mismo modo para las pólizas de seguro, garantizando una fiscalización continua sobre las unidades que circulan en las calles.

Composición de la flota y despliegue en San Juan

A la par de la inscripción de conductores, el registro habilitó la incorporación de las unidades con las que se prestará el servicio, alcanzando diversos rubros del transporte de pasajeros y con promedios de antigüedad variables según la modalidad:

Taxis: se registraron 219 unidades (178 aprobadas, 4 provisorias, 9 suspendidas y 18 rechazadas). La antigüedad promedio de esta flota es de 6 años.

se registraron 219 unidades (178 aprobadas, 4 provisorias, 9 suspendidas y 18 rechazadas). La antigüedad promedio de esta flota es de 6 años. Servicios contratados: se sumaron 142 vehículos, con un promedio de antigüedad de 10 años.

se sumaron 142 vehículos, con un promedio de antigüedad de 10 años. Vehículos no identificados (de aplicaciones): se registraron 39 unidades anotadas, presentando una flota moderna con un promedio de 4 años de antigüedad.

se registraron 39 unidades anotadas, presentando una flota moderna con un promedio de 4 años de antigüedad. Transportes escolares: se registraron 20 vehículos (18 aprobados, 1 suspendido y 1 rechazado), con un promedio de antigüedad de 12 años.

se registraron 20 vehículos (18 aprobados, 1 suspendido y 1 rechazado), con un promedio de antigüedad de 12 años. Transporte accesible: destinado al traslado de personas con discapacidad, alcanzó 8 unidades inscriptas, posicionándose como la flota más nueva con un promedio de 3,5 años de antigüedad.

En cuanto a los modelos de vehículos preferidos para la prestación del servicio, el Fiat Cronos lidera cómodamente las inscripciones con un total de 51 unidades, seguido por el Renault Logan con 13 vehículos registrados.

La cobertura del ReProTran mostró además una distribución territorial amplia que abarca tanto el Gran San Juan como los departamentos alejados. Rawson encabeza la nómina provincial como la jurisdicción donde más personas tramitaron su ingreso al registro, acumulando un total de 313 gestiones entre solicitudes de choferes y de vehículos.

El ranking departamental se completa con Capital en segundo lugar (266 trámites), seguido por Rivadavia (183), Chimbas (179) y Santa Lucía (147). Asimismo, la nómina oficial ya cuenta con trabajadores inscriptos provenientes de Jáchal, Sarmiento, Valle Fértil, San Martín, Iglesia, Angaco, Zonda, Ullum, Calingasta, Pocito, 9 de Julio, Caucete y Albardón, asegurando la federalización del nuevo esquema de transporte en toda la provincia.