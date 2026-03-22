Colágeno y magnesio como suplementos dietarios, ¿moda o salud complementaria?

El colágeno con magnesio son uno de los suplementos alimenticios de moda, un complemento dietético con supuestos beneficios regenerativos en piel, tendones, cartílagos y huesos que cuenta con algunos defensores (y muchos detractores) dentro de la propia comunidad médica. Por el momento, no existen evidencias científicas de que el colágeno con magnesio tenga ningún efecto sobre nuestra salud . Aun así, su consumo crece cada año y se estima que, en 2025, el negocio de los productos vinculados a la industria de colágeno alcanzará los 6.000 millones de dólares. Como veremos a continuación, la mayoría de los expertos coincide en que una dieta sana y equilibrada es suficiente para suministrar estos nutrientes al organismo. Para ello, te contamos cuáles son las propiedades del colágeno con magnesio, cómo tomar este suplemento con sus dosis, indicaciones y contraindicaciones y qué opiniones concretas tienen las autoridades médicas de su uso.

El colágeno con magnesio es un suplemento alimenticio que está compuesto por colágeno (un conjunto de 27 proteínas que se encuentran de manera natural en nuestro organismo y que se van regenerando con los alimentos que ingerimos cada día) y por magnesio, un mineral que interviene en la formación de todos los tejidos y el esqueleto.

El colágeno está relacionado directamente con el calcio óseo, por lo que ayuda a la regeneración de cartílagos, tendones y huesos. A su vez, el magnesio también está vinculado con la formación de enzimas, hormonas y anticuerpos; favorece la relajación muscular y aumenta la capacidad mental.

La presentación de este suplemento es en forma de comprimidos o en polvo, y se administra por vía oral. La dosis recomendada para cada componente, en un adulto sano, es de 10 gramos diarios de colágeno, y 700/800 miligramos diarios de magnesio. Por norma general, el colágeno con magnesio se debe consumir, como mínimo, durante tres meses seguidos.

Está indicado para el tratamiento de distintas dolencias como la osteoporosis, la artrosis y la tendinitis. Asimismo, mejora el aspecto de la piel, evita la caída de cabello y fortalece las uñas frágiles, y es de cierta utilidad en caso de sufrir hematomas frecuentes.

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Pero como todo suplemento alimenticio, también presenta contraindicaciones:

El consumo de dosis altas de magnesio puede tener efectos gastrointestinales (diarrea).

En el caso de pacientes con enfermedad neuromuscular y renal (insuficiencia, miastenia, ácido úrico elevado en orina) se ha de controlar su consumo.

No obstante, debe consultarse la historia clínica de cada paciente antes de iniciar la duración y las dosis. Por ese motivo, los especialistas no recomiendan tomar este suplemento sin ningún tipo de valoración previa o de seguimiento médico.

Opiniones médicas del colágeno con magnesio

Existe numerosa literatura científica acerca del consumo de este suplemento alimenticio, con opiniones médicas muy dispares. Todas coinciden en un punto: los suplementos alimenticios nunca deben sustituir a una dieta equilibrada ni a los hábitos saludables. “A diferencia de los fármacos, los suplementos no se pueden comercializar como tratamiento o como productos que diagnostican, previenen o curan enfermedades”, aclara Jorge Huerta, médico. Este experto en Medicina Familiar y Comunitaria admite que el consumo del colágeno con magnesio se asocia a beneficios estéticos (efecto antiedad) y a la mejora del dolor en la articulación en atletas.

“Pero una dieta y estilo de vida balanceada puede tener efectos similares. Hoy en día existen una gran cantidad de suplementos alimenticios para el cuidado de la salud, aunque si se toman de manera inadecuada o en dosis elevadas pueden implicar riesgos”, añade.

Lo mismo piensan los doctores Javier Precioso y Fernando María Navarro, miembros de la Sociedad Española de Médicos. “Es cierto que el magnesio ayuda a mantener el funcionamiento normal de músculos y nervios, a aumentar la fuerza de los huesos y la energía de nuestro cuerpo, y a mantener por ejemplo un adecuado ritmo cardíaco. Sin embargo, nuestro organismo dispone a partir de la alimentación (a partir de frutas, frutos secos, leche, algunas legumbres, etc.) de la cantidad de magnesio necesaria para cubrir los requerimientos nutricionales diarios recomendados (entre 300 y 400 miligramos/día)”, afirman.

En su opinión, no se ha demostrado por estudios científicos autorizados que estos tipos de suplementos dietéticos produzcan un beneficio directo en la persona que los consume, ya que los requerimientos nutricionales diarios están cubiertos para realizar su función en nuestro organismo. “Asimismo, no está demostrado que produzca una regeneración de tejidos en los tendones ni en el cartílago, sino que lo que produce es un aumento de la fortaleza de los huesos”, insisten ambos médicos.

Además, la Autoridad Europea de Salud Alimentaria (EFSA) no ha aprobado las alegaciones de salud para el colágeno, ya que no hay evidencias sólidas de que esta sustancia tenga efectos sobre nuestro bienestar.

En cambio, otros especialistas sí apoyan el consumo de colágeno con magnesio. Es el caso de la experta en Nutrición y Dietética, Montse Folch. “Existen estudios científicos que demuestran que la ingesta de colágeno hidrolizado estimula la regeneración del colágeno tisular y de la matriz extracelular”, sostiene esta doctora del Centro Médico Teknon (Barcelona). Folch es partidaria de recomendar este suplemento ya que los resultados, según su experiencia profesional, “son positivos” si se toma de forma regular en dolores articulares, fatiga, buen estado de la piel… “La absorción del colágeno es mayor si es hidrolizado, el cual logra atravesar las paredes del intestino y llegar a los tejidos”, concluye.