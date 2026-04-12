Huerta de otoño: qué sembrar para cosechar en unos meses

Qué sembrar en otoño , las estrellas de esta estación son la acelga, el ajo, las arvejas, el apio, el brócoli, el coliflor, la cebolla común, la cebolla de verdeo, la espinaca, las habas, el hinojo, la lechuga, el perejil, el puerro, los rabanitos, la radicheta, la remolacha, el repollo, la rúcula y la zanahoria.

El otoño es, además, la estación ideal para reproducir aromáticas (y otras especies) por esqueje. En la huerta puedes disfrutar reproduciendo romero, lavanda, curry, orégano, tomillo, salvia y pasto limón, entre otras aromáticas, que luego distribuyo por la huerta para mantener el equilibrio necesario para evitar plagas que afecten a nuestros cultivos.

En las huertas en maceta, se recomienda hacer un aporte de materia orgánica (compost o humus) para recomponer los nutrientes que las plantas fueron tomando durante la temporada primavera-verano; de esta forma, arrancamos el otoño con buena cantidad de nutrientes y disminuimos la posible incidencia de plagas y enfermedades .

Una buena costumbre es hacer recorridos por la huerta y observar las plantas para detectar posibles signos de plagas o enfermedades , y así poder actuar a tiempo. Una plaga muy común cuando las temperaturas son altas y el tiempo es relativamente seco es la arañuela.

En el otoño, por el contrario, suele haber mucha humedad y al principio de la estación las temperaturas son todavía relativamente altas, lo que puede provocar la aparición de distintos tipos de hongos, como el oídio que solemos ver en cucurbitáceas (zapallo, zapallito, pepinos), pero también en plantas de otras familias, como las del tomate.

Otras tareas que se pueden sumar son:

Podas. Preparar rótulos para los cultivos (cartelitos con su nombre). Recolectar, guardar y organizar semillas. Acolchar el suelo (la cobertura o acolchado de suelo -mulching- es la protección que le damos a las raíces de las plantas u hojas secas sobre el suelo, no mayor a una altura de 3 a 5 cm.). Ordenar la huerta. Reproducir plantas aromáticas por medio de esquejes.

Cómo preparar almácigos o semilleros para iniciar los cultivos

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El semillero o almacigo es un recipiente pequeño donde vamos a poner a germinar las semillas, de esta manera se controla mejor su crecimiento y se resguarda de las temperaturas extremas o la lluvia.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que existen tipos de semillas que son otoño-invierno y otras, de primavera-verano. ¿Cuántas semillas poner? Es frecuente cometer el error de poner el paquete entero: por eso hay que pensar que cada semillita va a ser una futura planta y no desaprovecharlas.

¿Cómo preparar el suelo para el trasplante?

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Una vez que el almacigo es lo suficientemente grande, ya se lo puede trasplantar. Pero antes hay que preparar el suelo. Para eso se debe:

Desmalezar, sacar yuyos y plantas que ya terminaron su ciclo.

Remover la tierra.

Agregar compost, turba y perlita y mezclar bien para que la tierra para que quede bien suelta.

Después de realizar estas tareas, ya se pueden plantar semillas o trasplantar los plantines.

Por qué sembrar en almácigos

Si bien son muchas las razones, para reducir algunos riesgos de la siembra directa y para aumentar nuestras chances de éxito en la germinación de nuestras semillas.

Los beneficios es porque los tenemos protegidos, los tenemos a mano para acordarnos de regar, los mantenemos a una temperatura propicia y los podemos armar con un sustrato más liviano, suelto y nutrido que en el resto de la huerta (¡mucha perlita y compost!)”.

Las semillas grandes, como habas y arvejas, pueden sembrarse de forma directa en la huerta; las semillas de cultivos de raíz, como rabanitos y zanahorias, conviene sembrarlos también de forma directa porque no les gusta mucho el trasplante.

Tanto el comienzo del otoño, como el de primavera son los mejores momentos para empezar, pero otoño es más fácil si se trata de principiantes.

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Siembra de:

Por almácigo: Brócoli - Repollo - Kale - Repollo de Bruselas - Coliflor – Lechuga – Acelga - Cebolla – Verdeo – Puerro – Mostaza – Hinojo – Apio.

En el suelo: Espinaca – Habas – Arvejas – Ajo – Remolacha – Rúcula - Rabanitos