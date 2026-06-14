Un Día del padre con gusto: desayunos para sorprender y picadas para compartir con el rey de casa

Se acerca el Día del Padre y aunque muchos celebraran con la clásica reunión familiar, no hay razones para dejar de hacer regalos. Una de las alternativas que siempre gustan son las que alegran el paladar, por eso la propuesta desayunos y picadas que pueden encargarse para sorprender a papá.
Un desayuno sorpresa
Es un obsequio especial porque generalmente es sorpresa para el momento en que papá abre sus ojos. El desayuno es completo, por lo que genera una expectativa positiva. Generalmente se presentan en una caja con variedad de alimentos, bebidas y detalles decorativos.
El desayuno contiene:
- Jugo natural de naranja
- Budín de mandarina x 2
- Brownie porción x 1
- Triple de alfajores: Maicenitas, cacao bañado en chocolate y cacao con crocante de maní.
- Chipas x 5
- Sándwich de jamón y queso
- Sándwich de jamón crudo, queso, rúcula y tomate.
Picadas para compartir
Regalar una picada a papá es una opción excelente porque combina comida deliciosa con una experiencia compartida. Es el obsequio ideal para salir de lo convencional y crear un momento especial alrededor de la mesa.
La picada contiene:
- Salame
- Mortadela
- Jamón cocido
- Jamón crudo
- Bondiola
- Roquefort
- Queso pategras
- Galletitas
- Aceitunas
- Pan de campo
Recomendaciones para tener en cuenta
- Cualquiera de las dos opciones, ya sea desayuno o picada cuesta $28000
- Si pasas a buscar por Cuba 513 (n) Villa América, tienes un 10% de descuento te queda en $25000.
- Si es con envío el costo depende de la zona, dentro del anillo de la circunvalación cuesta $30000. Cualquier zona fuera consultar mandando la ubicación para decirte el valor real del envío
- Los envíos se hacen en el rango horario de 8 a 10.30 hs.
- Las picadas se extienden hasta las 11.30 hs si necesitas el envío en un horario específico, te recomendamos que mandes un Uber.
- Para encargar, se seña con la mitad del precio.
El Dato:
Delicious, Desayunos y picadas
Contacto: 264 - 6252695 Julieta
Dirección: Cuba 513 (n) - Villa América
Instagram @_delicious.desayunos